В Новосибирской области оформили пособия на 664 несуществующих ребенка

В Новосибирске завершено предварительное расследование уголовного дела о хищении средств из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Демография». К уголовной ответственности привлечены восемь человек в возрасте от 18 до 51 года. Они обвиняются в мошенничестве при получении выплат и подделке документов, совершенных в составе преступного сообщества, сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, преступное сообщество для хищения средств, выделяемых на пособия при рождении детей, было создано в 2021 году. Схема работала на территории Новосибирской, Калужской, Пензенской областей и Хабаровского края.

Участники группы искали женщин, готовых за вознаграждение предоставить свои паспорта для фиктивного оформления детей. На основании поддельных документов и заявлений, подававшихся через МФЦ, сотрудники органов ЗАГС вводились в заблуждение и выдавали свидетельства о рождении несуществующих детей.

— Таким образом были получены свидетельства о рождении на 664 несуществующих ребенка и необоснованно получены пособия и социальные выплаты в связи с рождением детей на сумму свыше 237 млн рублей, — уточнили в прокуратуре.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.

Обвиняемым грозит суровое наказание: за организацию преступного сообщества — до 20 лет лишения свободы, за участие в нем — до 10 лет. Санкция за мошенничество в особо крупном размере также предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее редакция сообщала, что сотрудники новосибирской почты инсценировали пожар для кражи пенсий.