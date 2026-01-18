В Новосибирске сократили сроки выдачи водительских удостоверений

В Новосибирске сократили время оформления водительских прав. Теперь документы можно подавать в электронном виде, что ускоряет процесс.

По данным регионального управления ГИБДД, теперь получить готовое водительское удостоверение можно за 5–8 дней, в то время как раньше это занимало около двух недель. Сокращение сроков стало возможным благодаря эффективному электронному взаимодействию между ведомствами.

Статус оформления прав можно узнать на сайте МФЦ Новосибирской области в разделе проверки заявок или по телефону единой справочной службы 052. В офисах МФЦ жители могут оформить договор купли-продажи автомобиля, приобрести полисы ОСАГО или «Каско Компакт Минимум», а также заказать карту водителя для тахографа.

