Авто

В Новосибирске сократили сроки выдачи водительских удостоверений

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Теперь документы отправляются в ГАИ в электронном формате

В Новосибирске сократили время оформления водительских прав. Теперь документы можно подавать в электронном виде, что ускоряет процесс.

По данным регионального управления ГИБДД, теперь получить готовое водительское удостоверение можно за 5–8 дней, в то время как раньше это занимало около двух недель. Сокращение сроков стало возможным благодаря эффективному электронному взаимодействию между ведомствами.

Статус оформления прав можно узнать на сайте МФЦ Новосибирской области в разделе проверки заявок или по телефону единой справочной службы 052. В офисах МФЦ жители могут оформить договор купли-продажи автомобиля, приобрести полисы ОСАГО или «Каско Компакт Минимум», а также заказать карту водителя для тахографа.

Ранее редакция сообщала о том, что контроль за мигрантами усилят в Новосибирской области.

Источник фото: Freepik, автор — standret

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Рубрики : Авто

Регионы : Новосибирск

Теги : водительские права автомобиль

В Новосибирске объяснили, что бесплатный период на платных парковках — 30 минут

Автор: Мария Гарифуллина

У новосибирских водителей возникли вопросы о работе городских платных парковок. Они обратили внимание, что на обновленных информационных щитах нет четкого указания бесплатного интервала. Infopro54 поговорил с теми, кто пользуется платными парковками, и получил разъяснения парковочной службы.

Парковки, которые находятся в ведении муниципалитета, с 26 декабря перешли на новый режим работы. С этой же даты в городе были запущены новые платные парковки. Одна из новых платных парковок расположена на улице Кирова, возле супермаркета «Бахетле». Вопрос о бесплатном интервале возник у тех, кто приезжает сюда за покупками.

Читать полностью

Продажи автомобилей с пробегом в Новосибирской области упали за 2025 год

Автор: Артем Рязанов

В 2025 году жители Новосибирской области купили на 4% меньше подержанных машин, чем годом ранее. Половина всех сделок (50%) пришлась на автомобили марок Toyota, «Лада» и Nissan. Самой популярной моделью на вторичном рынке стала Toyota Corolla 2001 года — её выбирали чаще всего.

Японские автомобили с пробегом занимают значительную часть вторичного авторынка региона, но их доля постепенно снижается. За последние пять лет она уменьшилась с 63% до 62%.

Читать полностью

Новосибирцам рассказали, как защитить кузов автомобиля от дорожных реагентов

Автор: Артем Рязанов

Зимой дороги обрабатывают реагентами. Это может повредить краску на автомобиле. Эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» Игорь Мишин рассказал РИА Новости, как защитить машину. Регулярная мойка, покрытие кузова защитной плёнкой и обработка специальным керамическим составом помогут сохранить лакокрасочное покрытие.

— Для защиты автомобильной краски в зимних условиях, когда дороги обрабатывают противогололёдными реагентами, водителям поможет регулярная мойка автомобиля, защитная плёнка или обработка воском, специальное керамическое покрытиереагент, — сказал Мишин.

Читать полностью

Доля китайских автобрендов на рынке России стремительно падает

Автор: Артем Рязанов

Доля китайских автомобильных брендов на российском рынке в 2025 году снизилась до 48,7%. Этот показатель опустился ниже 50% впервые за несколько лет и оказался на 7 п.п. ниже уровня 2024 года, который составлял 55,4%. Об этом сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков.

Статистические данные включают все типы новых регистраций транспортных средств.

Читать полностью

Продажи новых российских авто выросли в 2025 году

Автор: Артем Рязанов

Продажи новых российских автомобилей в 2025 году выросли на 0,2%, достигнув 831,25 тысячи машин. В декабре рост составил 22,6% по сравнению с декабрем 2024 года — до 92,7 тысяч штук. Об этом сообщил Минпромторг РФ, ссылаясь на данные аналитической компании ППК, входящей в группу АО «Электронный паспорт».

Компания использует данные системы электронных паспортов транспортных средств для своих отчетов.

Читать полностью

Штрафы за перевозку детей без детских кресел увеличатся вдвое

Автор: Артем Рязанов

С 9 января в России увеличатся штрафы за перевозку детей без автокресла или других удерживающих устройств. Президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении правил для водителей в конце декабря 2025 года.

Поправки внесены в часть 3 статьи 12.23 КоАП РФ. Теперь за отсутствие автокресла будут наказывать:

Читать полностью
