В Госдуме рассказали о пенсии более 100 тысяч рублей для матерей-героинь

Матери-героини могут претендовать на пенсию свыше 100 тысяч рублей, рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

— Это не только дополнительное материальное обеспечение, но и стаж: набрать его сегодня можно, только ухаживая за детьми, если до этого женщина проработала хотя бы один день… Причем, если рождается двойня, стаж суммируется, и год ухода идет за два. Если тройня — так же, — рассказала Бессараб «Ленте.ру».

Герои труда и России могут рассчитывать на значительные выплаты. Особенно высокие пенсии получают военные пенсионеры — в среднем более 46 тысяч рублей. Пенсии зависят от суммы индивидуальных пенсионных взносов. Дополнительный заработок можно увеличить на 40%, отработав пять лет сверх нормы. Также можно повысить пенсию благодаря индивидуальным накоплениям.

Напомним, что в феврале отделение Социального фонда России по Новосибирской области назначило ежемесячные выплаты четырем матерям-героиням. С этого года женщины, воспитавшие десять и более детей, получают по 76 458 рублей каждый месяц.

Выплата начинается с момента получения звания на основании информации от соответствующих структур. Заявления подавать не требуется — средства поступают автоматически.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские семьи начнут получать новую выплату.