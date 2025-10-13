В Новосибирске выросли продажи зоотоваров, животным покупают роботов и лакомства

В Новосибирске растут продажи зоотоваров. Специализированные магазины в текущем году регистрируют рост как в денежном, так и в натуральном выражении. Эксперты объясняют динамику двумя факторам. Во-первых, люди стали чаще заводить собак и кошек. Во-вторых, на этом рынке появляются новые товары, в том числе инновационные и роботизированные.

Экспресс-опрос, проведенный Infopro54 среди владельцев собак и кошек, показал, никто из них не ограничивается покупкой исключительно кормов и наполнителей для лотков. Среди регулярных покупок для питомцев специальные лакомства, игрушки, витамины, одежда и обувь. Одна из собеседниц редакции сказала, что тратит на собаку «поменьше, чем на сына, но все равно много». Сотрудники магазинов зоотоваров подтверждают этот тренд и называют владельцев домашних животных пет-родителями.

— Времена, когда питомцу готовили суп из костей и крупы и иногда баловали колбасой с хозяйского стола, давно прошли. Суп некоторые, конечно, и сейчас варят. Но при этом покупают питомцу много чего еще. Пет-родителями называют именно таких владельцев, которые много ресурсов (и материальных, и нематериальных) тратят на своих животных. В этом году стало модным покупать питомцам роботов-компаньонов. Это такие игрушки, с которыми собаки и кошки могут играть, пока хозяина нет дома или когда ему некогда. Товары не самые дешевые, но их берут. Автоматизированные лотки, автоматизированные кормушки — тоже тренд, и он показывает уровень трат. Ситуацию, действительно, можно сравнить с рынком детских товаров: постоянно появляются новые игрушки, приспособления разной степени полезности, и они находят своих покупателей, — рассказала Infopro54 менеджер сети зоомагазинов Анастасия Капранова.

Согласно маркетинговым исследованиям компании «Нильсен Дэйта Фэктори» (есть в распоряжении редакции), в России с июля 2024 года по июль 2025 года денежные продажи группы товаров для животных выросли на 15%. Категория «лакомства для животных» стала лидером по темпам роста продаж. В натуральном выражении, то есть в штуках, рост составил 20,7%. Продажи кормов для собак, так же в натуральном выражении, выросли на 11,9%, для кошек — на 6,5%. Продажи аксессуаров для животных (это как раз те самые игрушки, одежда, девайсы) выросли в штуках в онфлайн-магазинах на 9,9%, в онлайне — на 33%.

