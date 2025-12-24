«Брал кредиты на отпуск и покупку дорогой техники»: в Новосибирской области в 2025 году помолодели банкроты

В Новосибирской области продолжает увеличиваться количество физических лиц, ставших банкротами. По итогам девяти месяцев Арбитражный суд Новосибирской области принял заявлений о самобанкротстве на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам 2025 года ожидается сопоставимый показатель.

Эксперты прогнозируют, что в первой половине 2026 года спрос на процедуру банкротства среди жителей региона продолжит расти. Но по сравнению с текущими показателями рост ожидается более умеренным.

— По моим ощущениям, мы на грани плато, но в первом полугодии следующего года еще точно будет рост. В том числе будет рост банкротств индивидуальных предпринимателей, которые по сути тоже являются физическими лицами и проходят процедуру именно как физлица. Ожидаемый рост — 10-15%. Замедление будет связано с более гибкой политикой банков, которые теперь охотнее идут на реструктуризацию долгов, стремясь сохранить клиента, — сообщила Infopro54 директор федеральной юридической компании «Стопдолг» Елена Зайцева.

Одним из основных изменений в истории с банкротствами физических лиц аналитики называют возраст тех, кто обращается за списанием долгов. Если раньше это были преимущественно люди старшего, предпенсионного и даже пенсионного возраста, то сегодня типичный банкрот в Новосибирске существенно помолодел.

— Наши клиенты молодеют. Если раньше процедуру чаще проходили люди в возрасте, то сейчас это всё больше люди от 30 до 40–45 лет. По полу соотношение примерно равное, 50 на 50, возможно, с небольшим перекосом в 5–7% в сторону женщин, — говорит Елена Зайцева.

Эксперты подчеркивают, что 30-40 лет — это именно средний возраст банкрота. На процедуру все чаще решают и двадцатилетние. Эта тенденция подтверждается и реальными историями. Журналист Infopro54 поговорил с 27-летним жителем Новосибирска, который в 2025 году прошел через процедуру банкротства.

— Детей и семьи у меня пока нет. Ипотеки тоже нет, жилье съемное. Зарплата средняя по местным меркам, ее хватает только на оплату квартиры и ежедневные траты на жизнь. Я брал кредиты на отпуск и покупку дорогой техники — купил два телефона и ноутбук. Два кредита в банке и один займ в МФО. В итоге не справился и пошел на банкротство. Очень неприятная, стыдная история, друзьям о ней не рассказываю, — рассказал собеседник редакции.

Банкротство граждан стало массовым явлением после вступления в силу соответствующего закона в 2015 году. За десять лет, к концу 2024 года, банкротами стали свыше 1,5 миллиона россиян. Подавляющее большинство процедур — 96-97% — инициируют сами граждане, понимая, что не могут справиться с долгами. Две основные причины сложившейся ситуации — высокая закредитованность населения и упрощение самой процедуры.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирской области, как и в целом по стране, обостряется проблема фиктивных банкротств.