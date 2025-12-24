Рекламодателям

«Брал кредиты на отпуск и покупку дорогой техники»: в Новосибирской области в 2025 году помолодели банкроты

  • 24/12/2025, 09:00
Автор: Мария Гарифуллина
«Брал кредиты на отпуск и покупку дорогой техники»: в Новосибирской области в 2025 году помолодели банкроты
Все чаще процедуру банкротства проходят люди, у которых нет семьи и ипотеки

В Новосибирской области продолжает увеличиваться количество физических лиц, ставших банкротами. По итогам девяти месяцев Арбитражный суд Новосибирской области принял заявлений о самобанкротстве на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам 2025 года ожидается сопоставимый показатель.

Эксперты прогнозируют, что в первой половине 2026 года спрос на процедуру банкротства среди жителей региона продолжит расти. Но по сравнению с текущими показателями рост ожидается более умеренным.

— По моим ощущениям, мы на грани плато, но в первом полугодии следующего года еще  точно будет рост. В том числе будет рост банкротств индивидуальных предпринимателей, которые по сути тоже являются физическими лицами и проходят процедуру именно как физлица. Ожидаемый рост — 10-15%. Замедление будет связано с более гибкой политикой банков, которые теперь охотнее идут на реструктуризацию долгов, стремясь сохранить клиента, — сообщила Infopro54 директор федеральной юридической компании «Стопдолг» Елена Зайцева.

Одним из основных изменений в истории с банкротствами физических лиц аналитики называют возраст тех, кто обращается за списанием долгов. Если раньше это были преимущественно люди старшего, предпенсионного и даже пенсионного возраста, то сегодня типичный банкрот в Новосибирске существенно помолодел.

— Наши клиенты молодеют. Если раньше процедуру чаще проходили люди в возрасте, то сейчас это всё больше люди от 30 до 40–45 лет. По полу соотношение примерно равное, 50 на 50, возможно, с небольшим перекосом в 5–7% в сторону женщин, — говорит Елена Зайцева.

Эксперты подчеркивают, что 30-40 лет — это именно средний возраст банкрота. На процедуру все чаще решают и двадцатилетние. Эта тенденция подтверждается и реальными историями. Журналист Infopro54 поговорил с 27-летним жителем Новосибирска, который в 2025 году прошел через процедуру банкротства.

— Детей и семьи у меня пока нет. Ипотеки тоже нет, жилье съемное. Зарплата средняя по местным меркам, ее хватает только на оплату квартиры и ежедневные траты на жизнь. Я брал кредиты на отпуск и покупку дорогой техники — купил два телефона и ноутбук. Два кредита в банке и один займ в МФО. В итоге не справился и пошел на банкротство. Очень неприятная, стыдная история, друзьям о ней не рассказываю, — рассказал собеседник редакции.

Банкротство граждан стало массовым явлением после вступления в силу соответствующего закона в 2015 году. За десять лет, к концу 2024 года, банкротами стали свыше 1,5 миллиона россиян. Подавляющее большинство процедур — 96-97% — инициируют сами граждане, понимая, что не могут справиться с долгами. Две основные причины сложившейся ситуации — высокая закредитованность населения и упрощение самой процедуры.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирской области, как и в целом по стране, обостряется проблема фиктивных банкротств.

Фото Infopro54

1 414

Рубрики : Экономика Общество

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : закредитованность Банкротство физлиц


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

[manual_related_posts]

Актуальный разговор

Владимир Владимиров: В любой сфере на каждых сто довольных клиентов всегда будет один недовольный

Владимир Владимиров: В любой сфере на каждых сто довольных клиентов всегда будет один недовольный

«Более 50% людей приходят в компанию не из-за рекламы, а по рекомендации тех, кому мы уже помогли»
Все материалы
ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В России планируют ввести единый цифровой идентификатор для граждан
24/12/25 10:30
Власть Общество Технологии
Политический ландшафт Новосибирской области демонстрирует стабильность
24/12/25 10:00
Власть Политика
Индекс RSBI: треть предпринимателей допускает закрытие бизнеса
24/12/25 9:45
Бизнес
Новосибирцы заплатили за проезд в троллейбусе по 450 рублей
24/12/25 9:30
Общество Транспорт
«Брал кредиты на отпуск и покупку дорогой техники»: в Новосибирской области в 2025 году помолодели банкроты
24/12/25 9:00
Общество Экономика
Уволиться под Новый год: психолог объяснил новосибирцам почему не стоит сразу выходить на новую работу
23/12/25 20:00
Бизнес Общество ПроБизнес
Минздрав отреагировал на жалобы пациентов Путину о больнице в Бердске
23/12/25 19:00
Власть Общество
Названы лидеры рейтинга депутатов Госдумы от Новосибирской области
23/12/25 18:00
Власть Политика
60% сибиряков готовы «загрузить» ИИ задачей по подбору новогодних подарков
23/12/25 17:20
Финансы
«A la Russe»: трендом в новогодних украшениях в Новосибирске стала ностальгия
23/12/25 17:00
Общество
Популярное
Трактор завалил снегом дом новосибирских пенсионеров и перегородил проезд
23/12/25 15:30
Африканская модель объяснила, почему влюбилась в Новосибирск
11/12/25 12:30
Эксперт из Новосибирска рассказала, в каком наряде встречать Новый год
10/12/25 20:22
Победитель кулинарного шоу из Новосибирска рассказал о трендах в гастрономии
9/12/25 15:30
Эксперты из Новосибирска высказались о запрете Roblox
3/12/25 14:30
Новосибирец рассказал, как спасал косуль с замёрзшего озера
2/12/25 15:00
Новости компаний
Банк Уралсиб оценил итоги применения системы активной бизнес-аналитики Proceset
24/12/25 10:25
Энергетики усилили контроль за энергообъектами перед новогодними праздниками
23/12/25 12:50
Банк Уралсиб принял участие в «Финансовой среде» в НГУЭУ
22/12/25 10:43
Банк Уралсиб выбрал победителей конкурса разработчиков мобильного приложения по финграмотности
18/12/25 11:39
Вклад «Доход» Уралсиба – в Топ-3 рейтинга выгодных годовых вкладов
18/12/25 10:55
Кольцово получит добавочную электроэнергию для производства косметических товаров
18/12/25 9:45

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять