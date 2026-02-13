Поиск здесь...
Опасный подарок: новосибирцев атакуют мошенники с предложениями «выгодных» онлайн-курсов

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Вместо того, чтобы давать знания, они отбирают у людей деньги — и не только их

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке — об этом напоминают в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Часто мошенники используют рассылку «бесплатных» курсов в «подарок» тем, кто подписался на определенные каналы в мессенджерах. «Курсы» представляют собой файл формата .apk, являющийся вредоносной программой. Попытка его открыть приводит к тому, что программа получает доступ к банковским приложениям на телефоне и переводит деньги с них своим распространителям-злоумышленникам.

Отнюдь не всегда подобные преступления совершают авторы каналов, с которых приходят вредоносные файлы или мошеннические предложения — не исключено, что именно они стали первыми жертвами мошенников, которые взломали их аккаунты.

Как же определить, какие курсы дадут реально полезные знания, а какие могут оказаться только средством для отъема денег или других преступных схем?

Как отмечает начальник учебно-методического отдела ИОДО НГПУ Марина Юсова, лицензия — первое, на что надо обратить внимание, выбирая онлайн-курсы. Наличие лицензии у организатора курсов свидетельствует о том, что он вправе вести данную образовательную деятельность. Кроме того, информация о лицензии понадобится при составлении отчетных документов о прохождении онлайн-курсов. А если курсы нужны исключительно «для души», здесь потенциальному слушателю наличие лицензии у организатора может и не иметь значения.

Следующие моменты, на которых имеет смысл заострить внимание, если курсы лицензионные:

  • Отзывы о курсах в интернете. Организаторы могут вычищать негативные отклики или сами заполнять интернет положительными отзывами о своих продуктах, а среди реальных отзывов могут преобладать эмоциональные отзывы из разряда «все было замечательно», оставленные сразу по окончании курса, но объективная, и не обязательно отрицательная, информация, в сети обязательно найдется.

— Это, как правило, подробные отзывы — с оценкой работы конкретного преподавателя, с описанием того, какие навыки получил человек после курсов, как и где он сумел применить полученные на этих курсах знания. Также отзывы помогают сравнить то, что предлагают на курсах, с тем, что люди реально от них получают, — поясняет Марина Юсупова.

  • Организация обратной связи. Лучший вариант — если по основным вопросам можно получить информацию сразу же на сайте от чат-бота, а на вопрос, заданный менеджеру, ответ приходит в течение одного рабочего дня.

— Если организаторы сами связываются с потенциальным клиентом после подачи заявки, уточняют, что именно и как вы планируете изучать — это хороший знак: люди демонстрируют заинтересованность в слушателях, — комментирует эксперт.

  • Наличие бесплатной демо-версии курсов, показывающей отдельные моменты обучения.
  • Наличие «связующих звеньев»: входные тестирования, входные опросы и т.п. Они дают возможность уточнить собственный уровень знаний для того, чтобы понять, какая конкретно программа курсов подойдёт при этом уровне.

— Хорошо, если организаторы курса сами прописывают, каким требованиям должны соответствовать потенциальные слушатели («нулевой уровень» или базовые знания). Если этот момент не обозначен на сайте, его надо прояснить, задав вопрос менеджеру по обратной связи, — советует Марина Юсова.

  • Если онлайн-курсы делаются по программе вузов, то надо проверить, какой вуз и какая кафедра обеспечивают поддержку курсов, какие специалисты задействованы в их проведении, какие программы прохождения практик предусмотрены и кем они поддерживаются.
  • Точное расписание курсов: надо выяснить, кто будет преподавателем, как часть будет происходить с ним общение и в каких форматах помимо онлайн-занятий.

— Со стороны обучающегося еще одной важной составляющей при выборе
дистанционного обучения является техническая составляющая. Если ноутбук,
смартфон имеют слабые характеристики, а Интернет является проблемным
(плохая связь, ограниченная по каким-то причинам мощность), то это тоже
сказывается на качестве и положительном восприятии обучения, — отмечает Марина Юсова.

Ранее редакция сообщала о том, что высшее образование в России приобретает гибридный формат. Современные студенты все чаще совмещают классическое образование и онлайн-курсы.

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ.

Фото freepik, автор: freepik

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

