Самым популярным букетом Новосибирске стала композиция из хризантем и ромашек

Цветы по-прежнему остаются главным символом большинства праздников. В 2025 году новосибирцы чаще всего отдавали предпочтение букетам из хризантем и ромашек. В среднем такой подарок обходился сибирякам в 2 305 рублей. Такими данными поделились специалисты маркетплейса цветов и подарков Flowwow, которые проанализировали покупки жителей Новосибирска в 2025 году и выявили их основные предпочтения.

— В День всех влюбленных пользователи отдавали предпочтение сложным авторским букетам. Чаще всего в этот день покупали композиции из хризантем с добавлением хлопка и лагуруса со средним чеком в 4 442 рубля. Также популярностью пользовались сочетания гвоздик с альстромерией, — рассказали аналитики.

В День защитников Отечества жители Новосибирска отдавали предпочтение десертам, в основном наборам из трайфлов за 1 818 рублей, а также тематическим бенто-тортам со средним чеком 1 959 рублей. А вот на 8 Марта массово заказывали главный символ весны — тюльпаны. Чаще всего выбирали классические розовые сорта за 3 768 рублей. Высоким спросом пользовались и трендовые пионовидные тюльпаны, такой букет обходился примерно в ту же сумму — 3 729 рублей.

— К концу года, поздравляя мам, новосибирцы делали ставку на насыщенные оттенки и персонализацию. Лидерами продаж стали букеты из кустовых роз яркого малинового цвета за 2 974 рубля. В качестве сладкого подарка чаще всего выбирали бенто-торты с напечатанной фотографией, такой десерт обходился в 1 731 рубль, — добавили в маркетплейсе.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирских мам поздравляют со всей страны. В топ городов, из которых приходят подарки, входят Москва, Санкт-Петербург и Краснодар.