Общество

В Новосибирских вузах учатся почти 105 тысяч студентов

Дата:

Свыше 47% из них — на бюджете

В воскресенье, 25 января, новосибирские студенты отмечают Татьянин день. История этого праздника берет свое начало в середине XVIII века. 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, идея создания которого принадлежала Михаилу Ломоносову и Ивану Шувалову. Это событие пришлось на день памяти раннехристианской мученицы Татианы Римской. Поэтому именно Татиану стали считать покровительницей университета, а позже и студенчества в целом. В современной же России «День российского студенчества» закреплен на государственном уровне Указом Президента РФ от 25.01.2005 № 76, а празднуется он также 25 января.

Накануне праздника специалисты Новосибирскстата посчитали, сколько всего студентов «грызут гранит науки» в столице Сибири.

— По данным Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на начало 2025/2026 учебного года по программам высшего профессионального образования в Новосибирской области на учебу вышли 104,7 тысяч студентов, из них на очные отделения 68,9 тысяч человек (65,8% от общей численности студентов), заочные — 28,6 тыс. (27,3%), очно-заочные — 7,2 тысяч человек (6,9%). В государственных высших учебных заведениях обучаются 90,4% студентов региона, — рассказали в пресс-службе Новосибирскстата.

Интересно, что почти треть нынешних студентов приступили к обучению по итогам приемной кампании 2025 года.

— В прошлом году на первый курс зачислили 30,7 тысяч абитуриентов (29,3% от общей численности студентов). Из числа принятых первокурсников 47,3% обучаются за счет бюджетных ассигнований, 52,7% — по договорам об оказании платных образовательных услуг, — уточнили в пресс-службе.

При этом в течение 2024/2025 учебного года ВУЗы Новосибирской области всего подготовили 17,4 тыс. выпускников. Из них 12,1 тыс. бакалавров, 2,9 тыс. магистров и 2,4 тыс. специалистов.

Добавим, что сибирские студенты получают профессиональное образование в шестнадцати самостоятельных ВУЗах и четырех филиалах.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме предложили увеличить стипендии студентам. 

Фото freepik, автор: freepik

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : студент Вузы Новосибирска

Прелести культуры по-сибирски: плюсы и минусы Новосибирского оперного театра
