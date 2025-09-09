Сбер и НГУЭУ заключили договор о партнерстве

Соглашение между Сбербанком и Новосибирским государственным университетом экономики и управления (НГУЭУ) открывает перспективы для реализации общих образовательных программ, организации стажировок для учащихся и стимулирования научных исследований в областях финансов и цифровых технологий.

Этот договор послужит фундаментом для систематической кооперации в сфере подготовки молодых специалистов и внедрения передовых образовательных методик.

Александр Солоп, управляющий Новосибирским отделением Сбера, отметил, что взаимодействие с НГУЭУ позволит студентам не только углубить знания о современных финансовых механизмах, но и освоить цифровые инструменты, которые сегодня критически важны в любой профессии. Для банка это шанс инвестировать в будущее региона и формировать кадровый резерв для всего сектора.

Павел Новгородов, ректор Новосибирского государственного университета экономики и управления, заявил, что многие сотрудники и руководители банка являются выпускниками НГУЭУ, что усиливает взаимодействие и способствует успешной реализации проектов.

В рамках мероприятия Александр Солоп провел встречу со студентами, приуроченную к празднованию Дня финансиста. В ходе мероприятия акцент был сделан на перспективах профессии финансиста и влиянии искусственного интеллекта на эволюцию финансовой индустрии. Студенты получили возможность опробовать нейросети GigaChat и Kandinsky и оценить применение современных инструментов в обучении и профессиональном росте.