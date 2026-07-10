Новосибирский курьер получил неожиданное предложение о работе

Курьеры на электрических велосипедах становятся всё более популярными в крупных городах. 22-летний студент Никита, работающий в службе доставки, рассказал о трудностях профессии. Начав с механического велосипеда, он перешёл на электрический из-за тяжёлых условий и снижения ставки. Трудности с приёмом на работу, по его словам, сейчас испытывают мигранты. Каждая служба доставки имеет свои правила, включая штрафы и увольнения за ошибки.

— Заблокировать могут, если ты забываешь часть заказа на складе, разбиваешь что-то из товаров, хамишь начальству. Время блокировки с каждым нарушением увеличивается, — поделился с Горсайтом Никита.

Рабочий слот — это заранее забронированный промежуток времени для доставки заказов. Слот нужно бронировать заранее, так как желающих много. За нарушения следуют штрафы и падение рейтинга, которые сложно оспорить, так как их проставляет программа.

Курьерам сложно уложиться в слот и доставить много заказов из-за непредвиденных ситуаций. Например, если транспорт ломается, на починку дают 20 минут.

Курьеры должны соблюдать стандарты сервиса: ПДД, вовремя менять статус заказов, быть вежливыми с клиентами, проверять паспорт при доставке энергетиков, не приходить на работу пьяными и соблюдать дресс-код.

Никита работает в Заельцовском районе и принимает заказы в радиусе трёх километров. Ставка зависит от времени года, чаевые могут быть, но редко большие. Среди клиентов встречаются странные, которые игнорируют курьера после заказа.

— Люди просто не отвечают на звонки в домофон и на телефон, как будто думают, что курьер сам сможет каким-то образом попасть на территорию дома и в подъезд, — жалуется Никита.

Один случай особенно запомнился молодому человеку. Курьер прибыл на очередной заказ. Дверь открыл парень чуть младше Никиты. Он сразу начал расспрашивать о работе.

— Он хотел узнать, доставка — это моя основная работа или подработка. Спросил, не рассматриваю ли я постоянное трудоустройство и предложил работу в вебкам-бизнесе… Я сильно удивился, — признался студент.

Никита выбрал работу курьером в службе доставки. Его привлекли гибкий график и выгодные скидки на продукцию компании. Кроме того, он видел в этой работе способ поддерживать хорошую физическую форму.

Ранее редакция сообщала о том, что число курьеров в Новосибирске растёт быстрее спроса.