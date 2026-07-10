Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям

Новосибирский курьер получил неожиданное предложение о работе

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Молодой человек рассказал о графике, системе штрафов и самых необычных случаях, с которыми сталкиваются доставщики

Курьеры на электрических велосипедах становятся всё более популярными в крупных городах. 22-летний студент Никита, работающий в службе доставки, рассказал о трудностях профессии. Начав с механического велосипеда, он перешёл на электрический из-за тяжёлых условий и снижения ставки. Трудности с приёмом на работу, по его словам, сейчас испытывают мигранты. Каждая служба доставки имеет свои правила, включая штрафы и увольнения за ошибки.

— Заблокировать могут, если ты забываешь часть заказа на складе, разбиваешь что-то из товаров, хамишь начальству. Время блокировки с каждым нарушением увеличивается, — поделился с Горсайтом Никита.

Рабочий слот — это заранее забронированный промежуток времени для доставки заказов. Слот нужно бронировать заранее, так как желающих много. За нарушения следуют штрафы и падение рейтинга, которые сложно оспорить, так как их проставляет программа.

Курьерам сложно уложиться в слот и доставить много заказов из-за непредвиденных ситуаций. Например, если транспорт ломается, на починку дают 20 минут.

Курьеры должны соблюдать стандарты сервиса: ПДД, вовремя менять статус заказов, быть вежливыми с клиентами, проверять паспорт при доставке энергетиков, не приходить на работу пьяными и соблюдать дресс-код.

Никита работает в Заельцовском районе и принимает заказы в радиусе трёх километров. Ставка зависит от времени года, чаевые могут быть, но редко большие. Среди клиентов встречаются странные, которые игнорируют курьера после заказа.

— Люди просто не отвечают на звонки в домофон и на телефон, как будто думают, что курьер сам сможет каким-то образом попасть на территорию дома и в подъезд, — жалуется Никита.

Один случай особенно запомнился молодому человеку. Курьер прибыл на очередной заказ. Дверь открыл парень чуть младше Никиты. Он сразу начал расспрашивать о работе.

— Он хотел узнать, доставка — это моя основная работа или подработка. Спросил, не рассматриваю ли я постоянное трудоустройство и предложил работу в вебкам-бизнесе… Я сильно удивился, — признался студент.

Никита выбрал работу курьером в службе доставки. Его привлекли гибкий график и выгодные скидки на продукцию компании. Кроме того, он видел в этой работе способ поддерживать хорошую физическую форму.

Ранее редакция сообщала о том, что число курьеров в Новосибирске растёт быстрее спроса.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Верховный суд разъяснил, почему блокируются сделки россиян с иностранцами

Из плюсов: зарубежным правообладателям придется доказывать присутствие на территории России, чтобы предъявлять иски о контрафакте товарных знаков

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Новосибирская область

Теги : работа курьер

720
0
0
Предыдущая статья
Сбер запустил крупнейший в России сервис поиска АЗС на основе больших данных и ИИ
Следующая статья
ПСБ снизил процентные ставки по ипотечным программам

Новосибирские работодатели отказывают кандидатам, не умеющим работать в команде

Рынок труда в IT переживает тектонический сдвиг. Эксперты кафедры информационных систем и цифрового образования (ИСиЦО) ИФМИТО НГПУ изучили запросы крупнейших работодателей на 2025–2026 годы и обнаружили тревожный тренд: десятки резюме с блестящим стеком технологий отклоняются ежедневно. Причина кроется не в уровне владения языками программирования, а в том, как кандидат взаимодействует с командой — именно здесь рушатся самые блестящие резюме.

Вердикт рынка однозначен: коммуникация, работа в команде и адаптивность — это не «хотелки» работодателя, а обязательные условия трудоустройства, особенно для начинающих специалистов.

Читать полностью

Четыре новосибирских вуза вошли в топ с самыми высокими зарплатами выпускников

Автор: Артем Рязанов

Составлен рейтинг российских вузов по уровню зарплат молодых специалистов, работающих в сферах «экономика», «финансы» и «IT-технологии», получивших дипломы в 2020–2025 годах. Ведущие университеты Новосибирска не только сохраняют высокие позиции в отраслевых рейтингах, но и показывают стабильный рост зарплат своих выпускников. Технические специальности демонстрируют особенно высокий потенциал трудоустройства и конкурентоспособность на рынке труда, следует из рейтинга SuperJob.

Если говорить о России в целом, то МГИМО уверенно удерживает лидерство: медианная зарплата выпускников этого вуза составляет 230 000 рублей в месяц (+30 000, или +15% к 2025 году).

Читать полностью

«Только не чиновник»: родители в Новосибирске назвали профессии, которые не хотят для своих детей

Автор: Артем Рязанов

У новосибирских родителей есть представления о «нежелательных» профессиях для детей — при этом взгляды отцов и матерей заметно различаются.

По данным опроса сервиса SuperJob, лидером антирейтинга стала профессия дворника: её не хотели бы видеть в будущем своих детей 14 % опрошенных. На втором месте —  рабочие специальности (11 %). В тройку самых нежелательных профессий также вошли полицейский и чиновник — каждую из них отметили по 9 % респондентов.

Читать полностью

Число курьеров в Новосибирске растёт быстрее спроса

Автор: Оксана Мочалова

За первые пять месяцев 2026 года доля курьерских заказов в структуре городского спроса на логистические услуги выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Количество активных исполнителей доставки в Новосибирске за тот же срок увеличилось на 14%. Эти данные приводятся в аналитическом отчете российского сервиса Drivee, который изучил динамику рынка в 100 городах страны.

По темпам прироста спроса на доставку Новосибирск разделил четвертое-пятое место с Москвой (также +12%), уступив городам-лидерам. Самый заметный скачок зафиксирован в Самаре (+37%), Тольятти (+33%) и Омске (+22%). При этом динамика сибирской столицы оказалась выше, чем в Санкт-Петербурге (+9%), и заметно отстала от среднероссийского показателя, который составил +20%.

Читать полностью

Жителям Новосибирска напомнили о праве не выходить на работу в жару

Автор: Артем Рязанов

Юрист Елена Попова сообщила о правах новосибирских работников в условиях повышенной температуры в офисе. По её словам, сотрудники могут отказаться от выполнения своих обязанностей, если температура воздуха превышает установленные нормы.

Как сообщает Горсайт, допустимая температура для офисных работников с сидячей работой составляет 28 градусов. При превышении этого показателя сотрудник имеет право приостановить работу.

Читать полностью

Четверть вакансий медсестер в Сибири заявлено в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области опубликовано 800 вакансий для медицинских сестер, что составляет 26% от общего числа предложений в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщили в пресс-службе портала hh.ru.

За Новосибирской областью следуют Красноярский край (17%), а также Омская область и Алтайский край (по 13% каждый). В Иркутской области открыто 11% вакансий для медсестер, в Томской и Кемеровской областях — по 9%. В республиках Хакасия, Алтай и Тыва количество таких вакансий составляет менее 1%.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Верховный суд разъяснил, почему блокируются сделки россиян с иностранцами

Из плюсов: зарубежным правообладателям придется доказывать присутствие на территории России, чтобы предъявлять иски о контрафакте товарных знаков

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Авто Общество

Цены на бензин в Новосибирске перестали помещаться на табло АЗС

Бизнес Власть Общество

Медресе в Новосибирске хотят увеличить до 7 этажей

Право&Порядок

В Новосибирской области задержали 50 человек — пособников украинских мошенников

Общество

Новые китайские бренды пополнят список локализованных авто для такси

ПСБ снизил процентные ставки по ипотечным программам

Бизнес

Сбер запустил крупнейший в России сервис поиска АЗС на основе больших данных и ИИ

Бизнес Общество

Новосибирцы потратили на алкоголь и сигареты больше всех в Сибири

Бизнес Власть

Канализационный коллектор за три миллиарда построят в Новосибирске

Бизнес Власть

Сибирские губернаторы предложили создать в регионах сеть малых НПЗ

Бизнес Наука Общество

Влияние «присадочного» бензина на автомобили оценили новосибирские химики

Общество

Новосибирским компаниям рекомендуют перевод на удалёнку из-за топливного кризиса

Общество

«Берем три ведра»: шеф-повар Бурковский на форуме в Новосибирске приготовил любимый десерт Карелина

Власть Общество

Фермерам Новосибирской области компенсируют до 70% затрат на новый скот

Культура

Инвестиции в классику: как создается сериал «Война и мир»

Бизнес Власть Недвижимость

Стройнадзор проверил терминал «Восточные ворота» под Новосибирском

Бизнес Власть

Бизнес в Новосибирске получит платные почтовые ящики на Госуслугах

Общество

Томский политех выплатит по 130 тысяч рублей олимпиадникам Новосибирска

Власть

Форум «Дикоросы» объединил представителей 50 регионов России в Новосибирске

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь

Онлайн-семинар: "Стрессоустойчивый предприниматель и бухгалтер: как не сломаться в период изменений"

Онлайн-семинар: "Как правильно взаимодействовать с государством, чтобы масштабировать свой бренд и усилить влияние на рынке"

Онлайн-семинар: «Продвижение бизнеса в эпоху искусственного интеллекта: адаптируйся или проиграешь»

Онлайн-семинар: "Как начать правильно делегировать, чтобы потом не тушить пожары"

Онлайн-семинар: Мастер-класс "Пиррова победа: как посчитать эффективность бизнеса?"

Онлайн-семинар: "Ассертивность предпринимателя: как отстаивать свои интересы в переговорах и не выгорать"

Онлайн-семинар: "ЭТрН (электронная транспортная накладная) — что это значит для бизнеса и как к этому правильно подготовиться"

Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Михаил Швецов: Новосибирцы начали отменять отдых из-за квеста «найди бензин»

Общество Прямым текстом

Юлия Дружинина: Объединение ЕГЭ по истории и обществознанию — это эволюция, а не революция

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности