Штормовое предупреждение передали службы в Новосибирске

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 29 мая в Новосибирской области и городе ожидаются дожди, местами грозы. При грозах синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни, крупный град, а также усиление ветра до 17-22 м/с. При этом температура будет колебаться от +15 до +25 градусов.

В связи с резким ухудшением погоды энергетики уже перешли на работу в режиме повышенной готовности. В «Россети Новосибирск» пояснили, что режим будет действовать до утра 30 мая.

В компании рекомендовали новосибирцам держаться подальше от линий электропередач, деревьев и слабо закрепленных конструкций. Из-за сильного ветра возможен обрыв проводов.

Дожди с грозами в Новосибирске пройдут в выходные. При этом температура повысится до +27 градусов.

Стоит отметить, что ливни с крупным градом и сильным ветром 29 мая ожидаются и в соседних регионах: на Алтае, в Кемерово, Омске и Томске. При этом в регионах сохранится пожароопасность 4 и 5 класса)

