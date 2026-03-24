Цифровой отбор в ГИТИС: открываются новые возможности для абитуриентов из Новосибирской области

Цифровая экосистема МТС и Российский институт театрального искусства — ГИТИС запускают онлайн-приём документов для поступления на 2026/2027 учебный год. Абитуриентам из Новосибирской области предложат пройти предварительный отбор с преподавателями института на платформе МТС Линк. Успешно прошедшие этот этап получат рекомендации для следующих ступеней вступительной кампании.

Инициатива, являющаяся частью программы «Поколение М», открывает региональным абитуриентам равные шансы показать себя перед приёмной комиссией ведущего театрального вуза. Обучающие мероприятия для жителей Сибири, включая Новосибирскую область, будет вести Татьяна Морозова, старший преподаватель мастерства актёра ГИТИСа.

Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области, отметил, что «Поколение М» уже не первый год предоставляет молодым дарованиям со всей России возможность проявить себя. Современные технологии обеспечивают всем, независимо от места проживания, равные условия для демонстрации своего потенциала перед опытными педагогами. В прошлом году онлайн-отбор прошли 1,5 тысячи человек со всей страны, из которых 163 получили рекомендации для дальнейшего поступления, а девять уже стали студентами театрального института.

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский добавил, что крайне важно находить одарённых студентов вне столицы, ведь более половины учащихся – выходцы из регионов. Эксклюзивный формат онлайн-отбора не практикуется институтом больше нигде.