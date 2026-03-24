Цифровой отбор в ГИТИС: открываются новые возможности для абитуриентов из Новосибирской области

Инициатива, являющаяся частью программы «Поколение М», открывает региональным абитуриентам равные шансы показать себя перед приёмной комиссией ведущего театрального вуза

Цифровая экосистема МТС и Российский институт театрального искусства — ГИТИС запускают онлайн-приём документов для поступления на 2026/2027 учебный год. Абитуриентам из Новосибирской области предложат пройти предварительный отбор с преподавателями института на платформе МТС Линк. Успешно прошедшие этот этап получат рекомендации для следующих ступеней вступительной кампании.

Инициатива, являющаяся частью программы «Поколение М», открывает региональным абитуриентам равные шансы показать себя перед приёмной комиссией ведущего театрального вуза. Обучающие мероприятия для жителей Сибири, включая Новосибирскую область, будет вести Татьяна Морозова, старший преподаватель мастерства актёра ГИТИСа.

Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области, отметил, что «Поколение М» уже не первый год предоставляет молодым дарованиям со всей России возможность проявить себя. Современные технологии обеспечивают всем, независимо от места проживания, равные условия для демонстрации своего потенциала перед опытными педагогами. В прошлом году онлайн-отбор прошли 1,5 тысячи человек со всей страны, из которых 163 получили рекомендации для дальнейшего поступления, а девять уже стали студентами театрального института.

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский добавил, что крайне важно находить одарённых студентов вне столицы, ведь более половины учащихся – выходцы из регионов. Эксклюзивный формат онлайн-отбора не практикуется институтом больше нигде.

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Минцифры предлагает ограничить работу популярных нейросетей

Автор: Оксана Мочалова

Минцифры России разработало проект федерального закона «Об основах государственного регулирования сфер применения технологий искусственного интеллекта». Документ вводит понятие «трансграничные технологии искусственного интеллекта» и устанавливает возможность их запрета или ограничения на территории страны.

Согласно документу, функционирование трансграничных технологий искусственного интеллекта может быть запрещено или ограничено в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Под такими технологиями понимаются объекты правоотношений, создание, использование или передача которых связаны с субъектами и территорией двух и более государств. По словам юристов, к ним относятся иностранные модели, при использовании которых данные пользователей передаются за рубеж, включая ChatGPT, Claude и Gemini.

В Новосибирске зафиксировали рост использования ИИ на рабочих созвонах в 7 раз

Зимний период 2025-2026 года ознаменовался активностью пользователей платформы для делового общения МТС Линк, что было зафиксировано цифровой экосистемой МТС. Новосибирская область заняла четвертую позицию среди всех регионов России по данному показателю. Особо выделяется корпоративный мессенджер, где наблюдался значительный рост пользовательской активности. Число сообщений, отправляемых в среднем за сутки в течение декабря, января и февраля, возросло в 2,6 раза.

Столица Сибири уступает по этому показателю только Москве, Санкт-Петербургу и Московской области. Общее количество онлайн-встреч жителей региона, проведенных на платформе, увеличилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кировский район Новосибирска получил улучшенную мобильную связь

Цифровая экосистема МТС осуществила модернизацию телеком-оборудования, что привело к повышению качества мобильной связи в Кировском районе Новосибирска. Улучшенное покрытие теперь доступно жителям жилых комплексов «Просторный», «Новые Матрёшки» и «Тулинское». Кроме того, на Затулинском жилмассиве пользователи мобильного интернета отмечают возросшую скорость передачи данных. Повышение качества связи также ощутимо в районах площади Маркса, на территории Новосибирского государственного технического университета и в окрестностях спортивно-концертного комплекса «Сибирь-Арена».

Особое внимание было уделено территории «Сибирь-Арены» и прилегающим к ней зонам, где одновременно находится большое количество пользователей. Это актуально не только во время спортивных событий и музыкальных концертов, но и в периоды проведения массовых мероприятий в парке, а также в дни с благоприятной погодой, когда район становится популярным местом для отдыха горожан и гостей.

Врачи 63 новосибирских медучреждений будут консультировать пациентов в MAX

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области 63 медицинские организации начнут проводить повторные приемы пациентов через чат-бот национального мессенджера MAX. Соответствующий приказ подписан в региональном министерстве здравоохранения 6 марта 2026 года (документ есть в распоряжении редакции Infopro54).

Речь идет о внедрении телемедицинских консультаций в формате «врач — пациент» через чат-бот «Телемедицина НСО». Согласно документу, новый формат взаимодействия будет применяться в государственных учреждениях здравоохранения, подведомственных областному минздраву.

Мобильная связь в самом научном районе Новосибирска стала лучше

Благодаря масштабным работам по модернизации и установке новейшего оборудования, цифровая экосистема МТС повысила качество мобильной связи в Советском районе Новосибирска. Инженеры компании вели работы в различных частях района, что привело к ощутимым улучшениям. Особо заметные изменения в качестве связи ощутят жители центральной больницы Сибирского отделения Российской академии наук, а также микрорайона В и Шлюза. Примечательно, что самый значительный рост средней скорости мобильного интернета зафиксирован в Нижней Ельцовке.

Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области, отметил, что мобильный доступ в интернет сегодня является базовым и неотъемлемым условием для комфортной жизни. Проведенные мероприятия в Советском районе позволят местным жителям и гостям Академгородка без каких-либо затруднений делиться впечатлениями и общаться с друзьями в социальных сетях.

В Тогучинском районе установили новые телекоммуникационные объекты

Цифровая экосистема МТС провела модернизацию инфраструктуры мобильной связи в Новосибирской области. В ряде поселений Тогучинского района, в том числе в селе Буготак, которое граничит с федеральным природным памятником Буготакские сопки, были установлены новые телекоммуникационные объекты и обновлено уже имеющееся оборудование, сообщили в пресс-службе компании.

Несмотря на небольшое население села Буготак (менее тысячи человек), оно пользуется популярностью у любителей внутреннего туризма. Окрестности села изобилуют живописными природными объектами, такими как Карпысакский пруд с водопадом и упомянутые Буготакские сопки, имеющие статус особо охраняемой природной территории федерального значения, что делает их привлекательными для летнего отдыха.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

