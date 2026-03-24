Новосибирских мужчин направят на спермограмму после бань

Автор: Оксана Мочалова

Регулярное посещение мест с высокой температурой потребует от мужчин консультации уролога

Министерство здравоохранения РФ обновило порядок диспансеризации для граждан репродуктивного возраста. Согласно новым методическим рекомендациям ведомства,  одним из поводов для углубленного обследования мужчин стало регулярное посещение мест с высокой температурой.

В список вошли бани, сауны и другие заведения, где окружающая среда предполагает повышенный тепловой режим. Если в ходе первого этапа диспансеризации мужчина в анамнестической анкете ответит утвердительно на вопрос о подобном регулярном отдыхе, его направят на второй этап. Там предусмотрены базовое исследование качества спермы (спермограмма) и последующая консультация уролога.

Помимо посещения бань, основанием для направления на спермограмму станут указанные в анкете хронические заболевания: сахарный диабет, простатит или инфекции, передаваемые половым путем. Данная мера входит в программу оценки репродуктивного здоровья, направленную на раннее выявление возможных рисков.

Актуальность таких обследований подтверждается статистикой. В 2025 году диспансеризацию репродуктивной сферы в Новосибирской области прошли около 155 тысяч женщин и 158 тысяч мужчин. У 5% обследованных мужчин выявлены нарушения репродуктивной системы.

Врачи связывают повышенное внимание к мужской фертильности с ростом выявляемых нарушений. По словам главного репродуктолога Новосибирской области Анны Вятчининой, среди основных причин — эндокринные нарушения, в частности ожирение, простатит и недолеченные инфекции половой сферы.

Источник фото: freepik.com, автор- dcstudio

Штрафы до 15 тысяч грозят новосибирцам за хранение мебели на балконах
Регулярные переводы на карты новосибирцев изучит налоговая

Для многих жителей многоквартирных домов балкон становится местом, где годами копится старая мебель, стройматериалы и сезонные вещи. Однако такой способ хранения может обернуться не только обрушением конструкции, но и реальными штрафами — до 15 тысяч рублей.

Как поясняют эксперты, основная опасность захламленных балконов заключается в повышенной пожарной опасности. Старые предметы интерьера представляют собой источник повышенной опасности, поскольку достаточно случайно попавшего окурка, чтобы начался пожар. Кроме того, в некоторых домах балконы технически являются частью путей эвакуации — через пожарные люки и лестницы.

В топ «антилидеров» по укусам клещей вошла Новосибирская область

Автор: Артем Рязанов

В числе лидеров по количеству укусов по итогам 2025 года оказались Удмуртия, Красноярский край, Новосибирская, Костромская, Иркутская и Кировская области. Об этом сообщили в страховой компании «Согласие».

— От укусов клещей в 2025 году в компании были застрахованы порядка 323 тысяч человек, а за медицинской помощью обратились 6,5 тысячи клиентов, — рассказала заместитель директора департамента урегулирования убытков по личным видам страхования «Согласия» Людмила Страхова.

Новый водозабор Бердска прошел госэкспертизу

Автор: Юлия Данилова

Главгосэкспертиза России одобрила проектно-сметную документацию по созданию новой насосной станции первого подъема с подземной частью, заглубленной на более чем 19 м в Бердске. Водозабор будет расположен на Новосибирском водохранилище. Он обеспечит поставку воды населению, соответствующую современным стандартам качества.

—  Производительность новых водозаборных сооружений составит 90 тысяч куб м в сутки, а площадь освоенной территории —  более 25 тысяч кв. м., —  рассказала представитель Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Светлана Савенкова.

Росреестр выявил главную проблему газификации дачных участков в России

Автор: Артем Рязанов

Лишь 10% из более чем 52 тысяч садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) в России обладают официально оформленными правами на общее имущество. Отсутствие таких прав является ключевой проблемой для их газификации. Об этом статс-секретарь — заместитель руководителя ведомства Алексей Бутовецкий рассказал в канале Росреестра в социальной сети Max.

Бутовецкий также отметил, что Росреестр представил в правительство РФ законопроект, предусматривающий установление права долевой собственности на общее имущество для владельцев садовых участков без необходимости дополнительных процедур, подобно тому, как это делается с общим имуществом в многоквартирных домах. Данное нововведение должно упростить процесс оформления прав.

Ученый и основатель новосибирского оборонного завода стал героем мультфильма

Автор: Юлия Данилова

Основоположник фундаментальной технологии производства электронно-оптических преобразователей (ЭОП), ученый Владимир Аксенов стал героем мультфильма. Его сняли по заказу завода «Экран ФЭП». Инициатором создания предприятия 30 лет назад был Аксенов.

Работа по созданию мультфильма длилась около 2 месяцев, частично он был отрисован с помощью искусственного интеллекта.

Назначен новый глава МКУ «Октябрьское» в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

МКУ «Октябрьское» возглавит Сергей Эпов. Ранее он занимал должность заместителя начальника департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии и руководил управлением дорожного комплекса.

Его опыт, по словам мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, поможет пересмотреть и улучшить подходы к содержанию дорог и улиц в районе.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

