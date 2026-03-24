Новосибирских мужчин направят на спермограмму после бань

Министерство здравоохранения РФ обновило порядок диспансеризации для граждан репродуктивного возраста. Согласно новым методическим рекомендациям ведомства, одним из поводов для углубленного обследования мужчин стало регулярное посещение мест с высокой температурой.

В список вошли бани, сауны и другие заведения, где окружающая среда предполагает повышенный тепловой режим. Если в ходе первого этапа диспансеризации мужчина в анамнестической анкете ответит утвердительно на вопрос о подобном регулярном отдыхе, его направят на второй этап. Там предусмотрены базовое исследование качества спермы (спермограмма) и последующая консультация уролога.

Помимо посещения бань, основанием для направления на спермограмму станут указанные в анкете хронические заболевания: сахарный диабет, простатит или инфекции, передаваемые половым путем. Данная мера входит в программу оценки репродуктивного здоровья, направленную на раннее выявление возможных рисков.

Актуальность таких обследований подтверждается статистикой. В 2025 году диспансеризацию репродуктивной сферы в Новосибирской области прошли около 155 тысяч женщин и 158 тысяч мужчин. У 5% обследованных мужчин выявлены нарушения репродуктивной системы.

Врачи связывают повышенное внимание к мужской фертильности с ростом выявляемых нарушений. По словам главного репродуктолога Новосибирской области Анны Вятчининой, среди основных причин — эндокринные нарушения, в частности ожирение, простатит и недолеченные инфекции половой сферы.

Ранее редакция сообщала, что не желающих рожать россиянок направят к психологу.