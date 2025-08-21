В Новосибирск ежегодно приезжают на экскурсии около десяти тысяч школьников

По оценкам турбизнеса Новосибирск ежегодно принимает порядка 5 тысяч школьников в виде организованных групп. Они приезжают в сопровождении своих учителей из сибирских регионов, в формате однодневных, так и многодневных туров. Кроме того, растет спрос из таких городов, как Иркутск, Красноярск, Тюмень, Улан-Уде, Екатеринбург. Об этом руководитель комиссии по туризму Новосибирского областного отделения ОПОРА РОСССИИ Сергей Михайлов сообщил на встрече педагогов и сотрудников туротрасли в Новосибирске.

По его словам, еще около 5 тысяч школьников приезжают в Новосибирск на экскурсии самостоятельно — с родителями или школьными группами.

Анастасия Даценко, руководитель туроператорского отдела компании ПАРНАС, член комиссии по туризму регионального отделения ОПОРА РОССИИ рассказала какие проекты интересуют эту категорию туристов. Среди наиболее популярных она назвала авторский проект «Театральное путешествие», который разработали в Новосибирске.

— Это не просто просмотр спектакля, это погружение в театральную культуру, изучение театрального этикета, знакомство с профессиями, живое общение с актёрами, — пояснила Даценко.

Большой интерес вызывают тематические экскурсии, приуроченные к знаковым событиям и имеющие элементы профориентации. К примеру, в апреле 2025 года, в преддверии 80-летия Великой Победы, более чем 300 школьников старших классов из Барабинского, Каргатского, Убинского районов приезжали в Новосибирск на патриотическую экскурсию, в рамках которой посетили пограничное управление ФСБ России по Новосибирской области.

Кроме того, новосибирские школьники не менее активно выезжают в экскурсионные туры за пределы региона. В составе организованных групп такие туры ежегодно покупают в среднем около 10 тысяч учащихся школ, еще примерно столько же ездят в экскурсионные поездки самостоятельно. Школьники младших классов знакомятся с другими городами через интерактивные и литературные программы, например, с города Ишим (родина писателя П.П.Ершова) и Екатеринбург (П.П.Бажов и Д.Н. Мамин -Сибиряк). Самыми популярными маршрутами по профориентационным программам для старшей школы являются Томск, Казань, Санкт-Петербург и Владивосток.

Участники встречи обсудили с чем связан рост спроса школьников и педагогов на экскурсии и образовательные туры.

— Участие в таких программах помогает школьникам успешно подготовиться к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ, развивает интерес к предметам и расширяет кругозор. Кроме того, путешествия по регионам страны способствуют патриотическому воспитанию подростков, вызывая чувство гордости за исторические и культурные объекты Отечества, — констатировали педагоги и туроператоры.

Директор туроператора «ПАРНАС» Римма Раткевич уверена, что такие программы также дают возможность детям посмотреть на жизнь по-новому. Учителя, в свою очередь, в таких поездках «открывают» школьников с новой стороны, получают дополнительную возможность для самосовершенствования.

— В целом, ключевой тренд в детском туризме в регионе, — туроператоры Новосибирска отправляют больше детей, чем принимают. В среднем, в два раза, — констатирует Сергей Михайлов.

Напомним, в 2024 году столичный туроператор планировал организовывать образовательные туры московским школьникам для знакомства с вузами и научными институтами Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что на новосибирские предприятия поехали туристы из других регионов.