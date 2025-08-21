Рекламодателям

В Новосибирск ежегодно приезжают на экскурсии около десяти тысяч школьников

  • 21/08/2025, 18:00
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирск ежегодно приезжают на экскурсии около десяти тысяч школьников
Образовательные программы помогают подготовке к экзаменам и стимулируют интерес к учебе, считают участники рынка

По оценкам турбизнеса Новосибирск ежегодно принимает порядка 5 тысяч школьников в виде организованных групп. Они приезжают в сопровождении своих учителей из сибирских регионов, в формате однодневных, так и многодневных туров. Кроме того, растет спрос из таких городов, как Иркутск, Красноярск, Тюмень, Улан-Уде, Екатеринбург.  Об этом руководитель комиссии по туризму Новосибирского областного отделения ОПОРА РОСССИИ Сергей Михайлов сообщил на встрече педагогов и сотрудников туротрасли в Новосибирске.

По его словам, еще около 5 тысяч школьников приезжают в Новосибирск на экскурсии самостоятельно — с родителями или школьными группами.

Анастасия Даценко, руководитель туроператорского отдела компании ПАРНАС, член комиссии по туризму регионального отделения ОПОРА РОССИИ рассказала какие проекты интересуют эту категорию туристов. Среди наиболее популярных она назвала авторский проект «Театральное путешествие», который разработали в Новосибирске.

 — Это не просто просмотр спектакля, это погружение в театральную культуру, изучение театрального этикета, знакомство с профессиями, живое общение с актёрами, — пояснила Даценко.

Большой интерес вызывают тематические экскурсии, приуроченные к знаковым событиям и имеющие элементы профориентации. К примеру, в апреле 2025 года, в преддверии 80-летия Великой Победы, более чем 300 школьников старших классов из Барабинского, Каргатского, Убинского районов приезжали в Новосибирск на патриотическую экскурсию, в рамках которой посетили пограничное управление ФСБ России по Новосибирской области.

Кроме того, новосибирские школьники не менее активно выезжают в экскурсионные туры за пределы региона. В составе организованных групп такие туры ежегодно покупают в среднем около 10 тысяч учащихся школ, еще примерно столько же ездят в экскурсионные поездки самостоятельно. Школьники младших классов знакомятся  с другими городами через интерактивные и литературные программы, например, с города Ишим (родина писателя П.П.Ершова) и Екатеринбург (П.П.Бажов и Д.Н. Мамин -Сибиряк). Самыми популярными маршрутами по профориентационным программам для старшей школы являются Томск, Казань, Санкт-Петербург и Владивосток.

Участники встречи обсудили с чем связан рост спроса школьников и педагогов на экскурсии и образовательные туры.

— Участие в таких программах помогает школьникам успешно подготовиться к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ, развивает интерес к предметам и расширяет кругозор. Кроме того, путешествия по регионам страны способствуют патриотическому воспитанию подростков, вызывая чувство гордости за исторические и культурные объекты Отечества, — констатировали педагоги и туроператоры.

Директор туроператора «ПАРНАС» Римма Раткевич уверена, что такие программы также дают возможность детям посмотреть на жизнь по-новому. Учителя, в свою очередь, в таких поездках «открывают» школьников с новой стороны, получают дополнительную возможность для самосовершенствования.

— В целом, ключевой тренд в детском туризме в регионе, — туроператоры Новосибирска отправляют больше детей, чем принимают. В среднем, в два раза, — констатирует Сергей Михайлов.

Напомним, в 2024 году столичный туроператор планировал организовывать образовательные туры московским школьникам для знакомства с вузами и научными институтами Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что на новосибирские предприятия поехали туристы из других регионов

Фото предоставлено пресс-службой ООО «ПАРНАС», автор: Виктория Алёнина.

634

Рубрики : Бизнес Туризм Образование

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : экскурсии для школьников Образовательный тур детский туризм


Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

В этом году банк расширил портфель проектов, нацеленных на поддержку и воспитание молодого поколения
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
С новосибирского завода вынесли шесть тонн металлолома
21/08/25 18:30
Общество Право&Порядок
В Новосибирск ежегодно приезжают на экскурсии около десяти тысяч школьников
21/08/25 18:00
Бизнес Образование Туризм
«Сибирь – территория мужества»: Новосибирская область укрепляет патриотическое воспитание
21/08/25 17:40
Власть
На рынке труда Новосибирской области работают 58 тысяч мигрантов
21/08/25 17:00
Общество
Мэрия Новосибирска отказалась от банной концессии
21/08/25 16:00
Бизнес Власть
Сибирские производители экспортировали соусы на миллиард рублей
21/08/25 15:00
Бизнес ВЭД Промышленность
На Бугринском мосту в Новосибирске за сутки выписали 900 штрафов «за скорость»
21/08/25 14:30
Общество
Билайн и Кибердом будут совместно развивать цифровую грамотность малого и среднего бизнеса
21/08/25 14:10
Бизнес
В Новосибирской области изъяли почти две тонны молочной продукции
21/08/25 14:00
Бизнес Общество Право&Порядок
Более 4,2 млн квадратных метров жилья строится в Сибири при поддержке Сбера
21/08/25 13:13
Финансы
Эксперты Новосибирского педуниверситета раскритиковали «домашние задания»
21/08/25 13:00
Образование Общество
Мотоциклы и мопеды предлагают пустить на выделенные полосы в Новосибирске
21/08/25 12:00
Почти 150 детей отправили из лагеря под Новосибирском по домам
21/08/25 11:15
Бизнес Общество
Мэрия Новосибирска решила через суд взыскать с «Дискуса» долги за аренду земли
21/08/25 11:00
Бизнес Власть Общество Право&Порядок
Суд разрешил расторгнуть одну мусорную концессию в Новосибирске
21/08/25 10:00
Бизнес Власть
В Новосибирске растет спрос на спорттовары для домашних тренировок
21/08/25 9:00
Бизнес Спорт
В Новосибирске на продажу выставили помещения муниципальных аптек
20/08/25 19:00
Бизнес Власть
Из-за угрозы опасной инфекции в Новосибирской области изъяли почти 500 свиней
20/08/25 18:30
Агропром Право&Порядок Экобезопасность
Исследователь рассказал, где в Новосибирской области видны следы древнего моря
20/08/25 18:00
История Общество Стиль жизни
Первый форум «Сибирь покоряет: инвестиции в бизнес региона на рынках капитала» состоится в Новосибирске
20/08/25 17:14
Бизнес
Популярное
В Ленинском районе Новосибирска в садовом обществе погибли собаки
20/08/25 14:00
Новосибирский священник рассказал историю и традиции Медового Спаса
12/08/25 18:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новосибирская дачница нашла на своем участке семейство цокоров
30/07/25 19:15
Агроном Шубина рассказала, какие работы следует провести дачникам в конце июля
25/07/25 15:00
Новосибирцам рассказали, как часто бывают сбои интернета в аптеках
24/07/25 17:00
Новости компаний
Уралсиб и Билайн запустили проект по идентификации иностранцев для подключения к мобильной связи
20/08/25 9:15
Рейтинг привлекательности работодателя Банка Уралсиб подтвержден на уровне А.hr
19/08/25 10:12
Анастасия Агафонова вошла в Топ-3 рейтинга руководителей подразделений premium banking
15/08/25 9:18
Новосибирские энергетики зафиксировали самовольные подвесы еще на 770 опорах ЛЭП
13/08/25 10:45
Банк Уралсиб стал партнером межрегионального конноспортивного турнира «Большой сибирский круг»
13/08/25 9:10
Прибыль Банка Уралсиб за 1 полугодие 2025 года составила 10 млрд рублей
11/08/25 10:40

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Август 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять