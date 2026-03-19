Сибиряки с начала 2026 года одолжили в Сбере до зарплаты 1,2 млрд рублей

Больше 1,2 млрд рублей заняли до зарплаты в Сбере жители регионов Сибири в первые два месяца 2026 года. За год популярность этого сервиса выросла почти на 40%.

Сервис «Деньги до зарплаты» доступен в приложении СберБанк Онлайн – идти в банк и собирать документы не потребуется. Деньги зачисляются на карту в тот же день. Можно снимать наличные и рассчитываться картой. Погашается задолженность автоматически — при начислении зарплаты. Банк напомнит о списании за два дня.

С начала года этой услугой уже воспользовались больше 140 тыс. сибиряков. Чаще других сервисом пользуются в Красноярском, Алтайском краях, а также в Кемеровской и Новосибирской областях.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Сервис позволяет быстро и без лишних проволочек одолжить недостающую сумму на месяц. Если вы получаете зарплату на карту Сбера, ставка будет существенно ниже».

Полная стоимость кредита (ПСК) определяется требованиями Федерального закона № 353-ФЗ и составляет 27,6% – 44,7%. В расчет ПСК в процентах годовых включены: платежи по погашению Срочной задолженности по Кредиту и по уплате Срочных процентов за пользование Кредитом.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредитования на сайте ПАО Сбербанк или в ближайших отделениях ПАО Сбербанк.

