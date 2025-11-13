Для продажи всех строящихся квартир в Новосибирске нужно около 52 месяцев

На рынке новостроек Новосибирска за два года накопились серьезные проблемы с продажей жилья. В октябре 2023 года все строящиеся в городе квартиры при текущих темпах продаж, расчетно, можно было продать за 28 месяцев. В октябре 2025 для этого потребуется уже 52 месяца. Об этом сообщил независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев со ссылкой на данные портала ДОМ.РФ.

— Строительный задел вырос — на 8%, а среднемесячные темпы продаж рухнули на 42%. Застройщики сократили объемы вывода новых проектов. В 3 квартале 2025 года девелоперы ежемесячно выводили на рынок новостроек в среднем по 1454 квартиры — это на 27% меньше средневзвешенного показателя за первые 9 месяцев 2025 года. Однако продажи падали более высокими темпами, — констатировал эксперт.

На рынке Новосибирской области по итогам трех кварталов 2025 года осталось 52 застройщика, у которых продажи по ДДУ были больше 5 лотов в месяц.

По его словам, у 20% застройщиков Новосибирска критический уровень затоваренности, у трети из них еще и закредитованности.

— Нужно осторожнее относиться к покупке квартир на ранней стадии строительства с подозрительно низкими ценами, — рекомендует Николаев.

Ранее он сообщал, что доля строящегося жилья с переносом сроков ввода после отмены льготной ипотеки в регионе за год выросла с 9,7% до 12,8%. Средний срок задержки составляет 18,8 месяцев.

— Сегодня при выборе новостройки клиент должен руководствоваться в первую очередь не ценой, а надежностью объекта. В ином случае можно ждать ввода дома на 3-4 года дольше объявленных сроков. Такие прецеденты в Новосибирске уже есть. Кроме этого, у банков остается опция вернуть дольщикам деньги со счетов эскроу без компенсации. Что можно купить на деньги, вложенные в стройку 4 года назад, я думаю, никому объяснять не нужно, — констатирует аналитик.

На начало августа 2025 года в активе застройщиков региона было 60 350 непроданных квартир и апартаментов в строящихся домах — это был новый рекорд для региона.

По данным Росреестра, в октябре в Новосибирской области было зарегистрировано 2 642 договора долевого участия. Это на 38% больше, чем в сентябре. При этом общее число зарегистрированных ДДУ за три квартала в регионе упало на 31,8% — до 17577, а за 3 квартал — на 10,7% до 6781, по сравнению с аналогичным периодом 2020-2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что более 83% новосибирцев получили отказ при попытке взять кредит в банках.