«Союз отцов» Новосибирска призвал мужчин тщательнее выбирать роддом для своих жен

Новосибирская общественная организация «Союз отцов» выразила соболезнования семьям девяти новорожденных, погибших в Новокузнецке. Лидер «Союза отцов» Сергей Майоров назвал трагедию ужасной и призвал к тщательному расследованию.

В качестве одной из действенных мер профилактики подобных инцидентов «Союз отцов» выделил концепцию осознанного отцовства и активное вовлечение мужчины на всех этапах деторождения:

Во время беременности важно вместе с женой посещать врача, выбирать роддом по официальным рейтингам и следить за состоянием здоровья жены и ребенка.

В роддоме: быть основным связующим звеном с медицинским персоналом, внимательно наблюдать за процедурами и задавать вопросы, чтобы точно понимать, что происходит.

Создавать спокойную атмосферу: беречь будущую маму от информационного шума, помогать ей сосредоточиться на советах врачей и проверенных источниках.

— «Союз отцов» готов к диалогу и оказанию информационной помощи. Хотя мы не предоставляем медицинских услуг, в партнерстве с Министерством здравоохранения Новосибирской области в этом году мы запускаем проект «Мужское здоровье». Детали инициативы будут анонсированы дополнительно, — сказал Майоров изданию OM1 НОВОСИБИРСК.

В заключение представитель Союза отметил, что доверие к системе здравоохранения должно быть основано на реальных достижениях, которые гарантируют безопасность как для женщин, так и для мужчин.

