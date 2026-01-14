Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Власть

Полпредство взяло строительство СКИФа в Новосибирске под жесткий контроль

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Церемония запуска синхротрона запланирована на 2026 год

Технический запуск ЦКП «СКИФ» уже состоялся — 22 декабря прошлого года пучок электронов с энергией 3 гигаэлектронвольта был перепущен из бустерного синхротрона через 220-метровый транспортный канал в накопительное кольцо, его положение и размер зафиксировали люминофорные датчики. Об этом напомнил на совещании по вопросам строительства Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» Вадим Головко.

На новогодних каникулах работа на объекте продолжалась. Как отметили в полпредстве, в накопителе — ключевом сооружении комплекса — ведётся подготовка помещений к монтажу и пусконаладке высокоточного оборудования на экспериментальных станциях.

Участники совещания также обсудили график работ, которые необходимо выполнить до старта научных исследований. Головко подчеркнул, что необходимо чётко соблюдать обозначенные сроки, чтобы учёные смогли своевременно и в полном объёме приступить к исследованиям на всех научных станциях комплекса.

Напомним, 22 декабря готовность ЦКП СКИФ оценил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

26 декабря в экспериментальном зале была смонтирована первая исследовательская станция — 1-7 «Базовые методы синхротронной диагностики для образовательной, исследовательской и инновационной деятельности студентов». На этой станции пройдут первые эксперименты с использованием синхротронного излучения.

29 декабря по нацпроекту был введен в эксплуатацию участок автодороги «Инская – Барышево», которая ведет к ЦКП «СКИФ»

СКИФ возводится на территории 30 га, общая площадь строительства — 86,8 тыс. кв. м.

Вся установка состоит из 34 зданий и сооружений. На 22 декабря общая готовность проекта составляла 95,3%. В конце 2025 года на СКИФе работали более 250 специалистов, включая 90 ученых, половина из которых с ученой степенью.

Церемония запуска синхротрона запланирована на 2026 год.

Ранее редакция сообщала о том, что на открытие ЦКП СКИФ в Новосибирске пригласили Владимира Путина. Первые эксперименты на площадке изначально планировалось начать летом 2026 года. 

Фото предоставлено Сибирским окружным информационным центром.

Актуальный разговор

Владимир Бернс: Историю нашей авиации самим нельзя забывать и другим нельзя позволять обесценивать

В Новосибирске с 1992 года работает компания, которая восстанавливает самолеты военных лет

Все материалы

Рубрики : Власть

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : СКИФ полпредство Владимир Путин

836
0
1
Предыдущая статья
В Новосибирске завершили снос старой инфекционной больницы
Следующая статья
«Союз отцов» Новосибирска призвал мужчин тщательнее выбирать роддом для своих жен

В особую экономическую зону Новосибирска зашли первые резиденты

Автор: Юлия Данилова

Сразу две компании — Транспортно-логистический центр «Сибирский» и ООО «РемТерминал» — получили статус резидентов Особой экономической зоны «Новосибирск».

Первый инвестор является якорным резидентом, аффилированным с управляющей компанией ООО «Северный Парк Развитие». Он уже инвестировал в создание терминала на площади 250 га более 14,5 млрд рублей. Терминал обслуживает более 5 пар поездов в сутки. После выхода на полную проектную мощность ТЛЦ сможет обрабатывать до 1 млн контейнеров (TEU) в год. Полную реализацию проекта инвестор планирует завершить к 2031 году.

Читать полностью

Владислав Колотов возглавил розничный блок Сибирского банка Сбера

Автор: Оксана Мочалова

Владислав Колотов назначен заместителем председателя Сибирского банка Сбера. В его зону ответственности войдут розничный бизнес и развитие сети продаж, сообщили в банке.

Карьера Владислава Колотова в Сбере насчитывает более 17 лет. Он начал работу в Омском отделении банка в должности инспектора по кредитованию малого бизнеса. Впоследствии занимал руководящие позиции в Среднерусском банке Сбера, где на протяжении последних шести лет руководил направлением продаж и клиентского обслуживания в филиальной сети.

Читать полностью

Свыше 260 детей умерли за год в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

В 2024 году в Новосибирской области зафиксированы 266 случаев ухода из жизни детей в возрасте от 0 до 17 лет (Более свежая статистика не приводится. — Ред.). По сравнению с 2020 годом, количество таких прецедентов в регионе сократилось на 22%, что соответствует общероссийскому тренду снижения детской смертности. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Новосибирской области.

— При анализе структуры основных причин смертности детей установлено, что частота смерти детей от внешних причин стабильно высокая, в 2024 году составила 38,0% (101 случай), что значительно выше среднероссийского показателя (2,1%), — отмечается в постановлении.

Читать полностью

Проверят всех младенцев: региональная программа неонатального скрининга принята в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Правительство Новосибирской области утвердило региональную программу расширенного неонатального скрининга на 2026–2030 годы. Ее ключевой задачей является достижение показателя младенческой смертности к 2030 году до 3,8 случая на 1000 родившихся живыми. Для этого не менее 95% новорожденных в области должны обследоваться на врожденные и наследственные заболевания. Младенцы с выявленными заболеваниями будут поставлены на диспансерное наблюдение для получения патогенетической терапии лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания, подчеркивается в программе.

В рамках скрининга с 2020 по 2024 годы наиболее часто встречаемым заболеванием, которое выявлялось у новорожденных в регионе, является врожденный гипотиреоз — 37 пациентов. За указанный период также выявлены 24 младенца с фенилкетонурией, 18 — с адреногенитальным синдромом, 4 — с муковисцидозом, 5 — с галактоземией.

Читать полностью

Размер детского пособия пересмотрели в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

С 1 января 2026 года в Новосибирской области выросли детские пособия, зависящие от прожиточного минимума. Это касается единого пособия и ежемесячной выплаты из материнского капитала.

Единое пособие предоставляется беременным женщинам, вставшим на учет на ранних сроках, и детям до 17 лет. Его получают семьи с доходом ниже регионального прожиточного минимума после комплексной оценки нуждаемости.

Читать полностью

Население Новосибирской области сократилось почти на 15 тысяч за четыре года

Автор: Юлия Данилова

Демографические показатели в Новосибирской области за период с 2023 года по август 2025-го по коэффициенту рождаемости на тысячу населения имеют тенденцию к снижению с 9,3 (2023 год) до 8,9 (2024 год). За 8 месяцев 2025 года — 8,5. Для сравнения, в 2020-м коэффициент рождаемости в области составлял 10,3. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства региона.

Судя по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, суммарный коэффициент рождаемости (СКР — показывает, сколько в среднем детей родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (15–49 лет) при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для которого вычисляется показатель. — Ред.) в регионе снижается.

Читать полностью
Актуальный разговор

Владимир Бернс: Историю нашей авиации самим нельзя забывать и другим нельзя позволять обесценивать

В Новосибирске с 1992 года работает компания, которая восстанавливает самолеты военных лет

Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Авто Общество

Продажи автомобилей с пробегом в Новосибирской области упали на 4% за год

Общество

В Госдуме назвали максимальный размер пособия по беременности и родам в 2027 году

Общество

Утренняя электричка Новосибирск-Сокур опоздала на час из-за поломки

Общество

Самые популярные направления для отдыха у новосибирцев в 2025 году назвали эксперты

Общество

«Союз отцов» Новосибирска призвал мужчин тщательнее выбирать роддом для своих жен

Власть

Полпредство взяло строительство СКИФа в Новосибирске под жесткий контроль

Бизнес Общество

В Новосибирске завершили снос старой инфекционной больницы

Общество

На Крещение в Новосибирской области оборудуют 25 купелей

Бизнес Недвижимость

Торговые центры Новосибирска сосредоточились на оптимизации

Медицина Общество

В Новосибирске резко выросли продажи лекарств от простуды

Общество

Новосибирцев призвали отказаться от междугородних поездок

Общество

Из новосибирских магазинов после решения суда исчезли книги писателя Бакмана

Бизнес Общество Финансы

«Это попытка выжить»: в Новосибирске малый бизнес переходит на наличный расчет из-за роста налогов

Культура Общество

Два театра Новосибирска ярко закрыли гештальт по Есенину

Культура Общество

«Можно прославиться»: буллинг «молодеет» в школах Новосибирска

Право&Порядок

Семь аферистов получили сроки за хищение более 20 млн рублей в Новосибирске

Медицина

Обстоятельства гибели девяти младенцев в роддоме Новокузнецка изучают следователи

Общество

СГК увеличивает температуру в сетях накануне крещенских морозов в Новосибирске

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности