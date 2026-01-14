Полпредство взяло строительство СКИФа в Новосибирске под жесткий контроль

Технический запуск ЦКП «СКИФ» уже состоялся — 22 декабря прошлого года пучок электронов с энергией 3 гигаэлектронвольта был перепущен из бустерного синхротрона через 220-метровый транспортный канал в накопительное кольцо, его положение и размер зафиксировали люминофорные датчики. Об этом напомнил на совещании по вопросам строительства Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» Вадим Головко.

На новогодних каникулах работа на объекте продолжалась. Как отметили в полпредстве, в накопителе — ключевом сооружении комплекса — ведётся подготовка помещений к монтажу и пусконаладке высокоточного оборудования на экспериментальных станциях.

Участники совещания также обсудили график работ, которые необходимо выполнить до старта научных исследований. Головко подчеркнул, что необходимо чётко соблюдать обозначенные сроки, чтобы учёные смогли своевременно и в полном объёме приступить к исследованиям на всех научных станциях комплекса.

Напомним, 22 декабря готовность ЦКП СКИФ оценил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

26 декабря в экспериментальном зале была смонтирована первая исследовательская станция — 1-7 «Базовые методы синхротронной диагностики для образовательной, исследовательской и инновационной деятельности студентов». На этой станции пройдут первые эксперименты с использованием синхротронного излучения.

29 декабря по нацпроекту был введен в эксплуатацию участок автодороги «Инская – Барышево», которая ведет к ЦКП «СКИФ»

СКИФ возводится на территории 30 га, общая площадь строительства — 86,8 тыс. кв. м.

Вся установка состоит из 34 зданий и сооружений. На 22 декабря общая готовность проекта составляла 95,3%. В конце 2025 года на СКИФе работали более 250 специалистов, включая 90 ученых, половина из которых с ученой степенью.

Церемония запуска синхротрона запланирована на 2026 год.

Ранее редакция сообщала о том, что на открытие ЦКП СКИФ в Новосибирске пригласили Владимира Путина. Первые эксперименты на площадке изначально планировалось начать летом 2026 года.