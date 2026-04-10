В Новосибирской области из-за паводка временно закрыты семь дорог

На утро 10 апреля 2026 года в Новосибирской области было зафиксировано 72 инцидента, связанных с переливами и подтоплением дорог из-за талых вод. Из них 33 случая уже устранены. В результате 7 трасс оказались частично закрытыми.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Коченёвском, Краснозёрском, Купинском, Болотнинском и Чулымском районах. Из-за подъёма воды в реках здесь затруднено передвижение на транспорте. Среди сложных участков:

Н-1211 «1 км а/д «Н-1212» — 1 км а/д «Н-1206″ (объездная р.п. Коченево)» (км 3+900 – км 3+930 в Коченёвском районе);

Н-0226 (7 км а/д «Н-0207» — Новоключи (в гр. района)) (км 2+100 в Купинском районе);

Н-0404 (100 км а/д «Р-255» — Сибиряк) (км 9+000 в Болотнинском районе);

К-27 «296 км а/д «К-17р» — Полойка — Травное — Довольное (в гр. района)» (км 11+800 – км 12+000 в Краснозёрском районе);

К-36 (Чулым — Ужаниха — Базово) (км 75+000 в Чулымском районе);

К-27 «296 км а/д «К-17р» — Полойка — Травное — Довольное (в гр. района)» (км 11+100 в Краснозёрском районе);

Н-1517 «15 км а/д «К-27″ — Луговой» (км 1+000 – км 1+100 в Краснозёрском районе).

Вода затопила проезжую часть и обочины, в отдельных местах произошёл размыв дорожного покрытия. Дорожные службы непрерывно контролируют ситуацию и предпринимают меры для поддержания безопасности на дорогах.

Управление автомобильных дорог Новосибирской области настоятельно рекомендует водителям проявлять максимальную осторожность в зоне паводка, соблюдать установленные скоростные ограничения и следовать указаниям временных дорожных знаков. При возникновении вопросов или необходимости сообщить о проблемных участках следует обращаться в диспетчерскую службу управления.

