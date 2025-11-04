Рекламодателям

Список профессиональных праздников в России пополнил День работника суда

  04/11/2025, 18:00
Список профессиональных праздников России пополнил День работника суда
Он затронет порядка 120 тысяч человек по всей стране

На службе Фемиды

Постановлением правительства Российской Федерации от 24 октября текущего года в нашей стране учреждён новый профессиональный праздник — День работника суда. Начиная с этого года он будет отмечаться ежегодно 5 ноября. Дата, к слову, отнюдь не случайна, т.к. в этот день в 1723 году был издан указ Петра I «О форме суда», закреплявшие основы функционирования отечественной судебной системы.

Инициатором установления нового праздника стал председатель Верховного Суда Игорь Краснов, чья идея была поддержана президентом России Владимиром Путиным и председателем правительства Михаилом Мишустиным. В некотором смысле это можно считать восстановлением справедливости, ведь прежде работники российских судов были лишены собственного профессионального праздника. Правда, стоит отметить, что относительно недавно, в 2008 году, был учреждён День юриста, который уже традиционно отмечается 3 декабря во всех отечественных органах судебной власти. Но всё-таки День юриста — это более общий праздник, относящийся ко множеству профессий, представители которых напрямую не связаны с судами, в то время как в штате судов находятся не только юристы, т.е. судьи, помощники судей и секретари судебных заседаний, но и работники структурных подразделений, обеспечивающих бесперебойное функционирование системы судопроизводства (отдела делопроизводства, финансового отдела, отдела кадров, отдела информатизации и связи, отдела материально-технического обеспечения и других). Новый праздник затронет в общей сложности порядка 120 тысяч человек по всей стране, работающих в органах судебной власти.

В настоящее время в России существует достаточно большое число различных профессиональных праздников. Думается, едва ли кто-то будет спорить, что все профессии в равной степени важны и значимы, а представители каждой из них вносят свой вклад в социально-экономическое развитие России, укрепление её суверенитета и благополучие её граждан. Возможно, чей-то труд со стороны не столь заметен, но при этом он не менее достоин высокой оценки и поощрения со стороны общества и государства. Это в полной мере относится к работникам судов, которые демонстрируют пример высокого профессионализма, преданности своему делу и искреннего служения правосудию в условиях высокой нагрузки и неизменно возрастающей сложности стоящих перед ними задач. Уверен, что те, кому приходилось непосредственно взаимодействовать с отечественными органами судебной власти, с этим утверждением согласятся.

Особая ответственность

Российская судебная система является достаточно молодым институтом. Она начала формироваться в очень непростое время начала 90-х годов, и за прошедший с той поры период прошла огромный путь своего развития и усовершенствования. Сегодняшний российский суд — это современный, эффективно функционирующий и открытый для общества орган власти, внедряющий в свою практику передовые информационные технологии, что обеспечивает большую доступность правосудия для граждан и позволяет существенно ускорять сроки рассмотрения судебных дел. Вместе с тем, не меньшее внимание уделяется кадровому наполнению судов, ведь в конечном итоге качество отправления правосудия опосредуется именно человеческим фактором. При этом важную роль играет не только профессионализм работников суда, под которым подразумевается совокупность полученных ими знаний и опыта в решении стоящих перед ними служебных задач, но их личностные, человеческие качества, ведь в современных реалиях доверие граждан к суду и принимаемым им судебным актам обеспечивается не только быстрым и справедливым рассмотрением судебных дел, но и соблюдением работниками суда основных этических норм и правил поведения. Работники суда несут особую ответственность за поддержание и укрепление авторитета судебной власти в обществе, формирование в общественном сознании представления о справедливости и беспристрастности системы правосудия и уважительного отношения к ней со стороны граждан. Достижение этих целей предполагает наличие у них таких качеств, как доброжелательность, корректность, коммуникабельность, стрессоустойчивость и многих других, помогающих, среди прочего, разрешать конфликтные ситуации. Конфликт — это столкновение интересов сторон. Возникновение конфликтов неизбежно в любой сфере взаимодействия людей, но соблюдение базовых правил служебного поведения работниками судов в большинстве случаев позволяет находить выход из подобных непростых ситуаций.

Одним из ключевых признаков современного правового государства является развитая и эффективная система правосудия, обеспечивающая защиту прав и законных интересов граждан. Построение подобной системы является результатом взаимодействия множества факторов, но, как представляется, едва ли не главный из них — честный и самоотверженный труд работников судов. При его наличии все остальные проблемы рано или поздно обязательно удастся решить. По крайней мере очень хочется в это верить.

С праздником!

Дмитрий Овчинников — публицист, внештатно сотрудничает с новосибирскими СМИ, увлекается театром, публикует рецензии на спектакли на театральных сайтах.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что независимость судей в России переходит под плотный цифровой контроль

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

2 669

