Восемь новосибирских вузов приняли участие в China Education Expo 2025 в Пекине

Делегация Новосибирской области представила ведущие вузы региона на выставке China Education Expo 2025 в Пекине. В рамках международного форума, одного из крупнейший в сфере образовательных технологий и программ, новосибирские университеты продемонстрировали передовые достижения и инновационные проекты.

Новосибирский коллективный стенд объединил восемь ведущих вузов: НГУ, НГТУ, НГПУ, НГАУ, СГУГиТ, НГАСУ, СГУВТ и НГУАДИ. Представленные программы охватывали широкий спектр направлений — от IT и робототехники до аграрных наук и архитектуры.

На выставке использовались современные технологии: интерактивный каталог с дополненной реальностью и проморолики на русском, английском и китайском языках помогали продемонстрировать потенциал новосибирских образовательных учреждений и их возможности для международного сотрудничества.

Заместитель губернатора Валентина Дудникова отметила, что участие вузов Новосибирска в China Education Expo является частью региональной программы по развитию экспорта образовательных услуг. Цель — увеличить число иностранных студентов в Новосибирске на 25% к 2030 году. Китай, как стратегический партнёр региона, уже способствует этому росту: сегодня в Новосибирске обучается около 1500 студентов из КНР, а в 2025 году на первый курс поступили 634 новых китайских студента.

Выставка собрала представителей более 60 стран. Сообщается о подписании свыше 50 соглашений о сотрудничестве между новосибирскими университетами и китайскими образовательными организациями.

