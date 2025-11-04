Новосибирский политик Кожемякин поздравил всех с праздником и объявил голодовку

Новосибирский политик Эдуард Кожемякин объявил о начале бессрочной голодовки. Это решение было обнародовано в его обращении к журналистам, которое поступило в адрес редакции Infopro54. Акция протеста начинается 5 ноября 2025 года.

Поводом для заявления послужил внутрипартийный конфликт в новосибирском отделении «Партии пенсионеров». Кожемякин, который последние пять лет возглавлял региональное отделение, требует, чтобы депутат Законодательного собрания Александр Аверкин сложил полномочия и передал свой мандат Алексею Прокудину. По мнению Кожемякина, именно Прокудин, как владелец «Новой бумажной компании», вместе с другими активистами, внёс значительный вклад в победу партии на выборах, что позволило получить два депутатских мандата. При этом Александр Аверкин, по словам политика, не принимал участия в избирательной кампании.

В своем обращении Кожемякин также поздравил граждан России с Днём народного единства, отметив его объединяющую роль для многонационального народа страны. Однако уже на следующий день после праздника он намерен начать голодовку с требованием «восстановления справедливости».

Ранее СМИ сообщали о смене руководства в региональном отделении указанной партии. Говорилось, что Кожемякин был смещён с поста главы отделения. Он в свою очередь называет эту смену власти нелегитимной и по-прежнему подписывается председателем Совета регионального отделения партии.

Для Эдуарда Кожемякина это не первая голодовка. В 2023 году он таким образом требовал повышения пенсий, детских пособий и минимального размера оплаты труда.

Ранее редакция подробно рассказывала об итогах выборов в Законодательное собрание Новосибирской области.