Новосибирским командам в 2026 году дадут меньше денег: финансирование ХК «Сибирь» из бюджета сокращено на 15,4 миллиона рублей

В 2026 году Новосибирская область уменьшает суммы господдержки спортивных клубов региона. Из десяти команд мастеров только у одной финансирование будет увеличено, остальным — сокращено. Infopro54 узнал точные суммы, которые направят клубам в этом году.

Профессиональные спортивные клубы Новосибирской области ежегодно получают господдержку. В 2023, 2024 и 2025 годах суммы, выделяемые им из бюджета, росли. В 2026 году финансирование команд мастеров сокращается примерно на 1–2%.

Хоккейная «Сибирь» получит из бюджета 1 млрд 273 млн 900 тыс. рублей. В прошлом году размер субсидии был 1 млрд 288 млн 739 тыс. рублей. Разница составляет 15,4 млн рублей (1,2%).

Футбольный клуб «Сибирь» тоже получит меньше бюджетных денег — 417 млн 96 тыс. 900 рублей. Это на 5,4 млн рублей меньше (1,2%), чем в 2025 году.

Размер господдержки баскетбольного клуба «Новосибирск» в текущем году составит 137 млн 947 тыс. 700 рублей, что на 1,5% меньше прошлогодней суммы.

На хоккейный клуб «Сибсельмаш» региональный бюджет потратит 118 млн 315 тыс. 500 рублей. В прошлом году было на 1,6% больше.

Сопоставимые сокращения господдержки ожидают также БК «Динамо» (женскую баскетбольную команду) — меньше на 1,3%, волейбольный клуб «Локомотив-Новосибирск» — меньше на 1,5%. Размер субсидии для волейбольного клуба «Олимп» уменьшен на 4,8% — это самое существенное сокращение.

Единственным клубом, которому не только не сократили, а даже увеличили бюджетное финансирование, стал регбийный клуб «Сибирь»: в прошлом году размер субсидии для него составлял 27 млн 870 тыс. рублей, в 2026 году — 29 млн 955 тыс. 300 рублей. То есть финансирование из регионального бюджета увеличено более чем на 7%.

Добавим, что на плановый период 2027 и 2028 года для команд мастеров Новосибирской области заложено увеличение господдержки. Но эти планы еще могут быть пересмотрены.

Ранее редакция сообщала, что, комментируя бюджет региона на 2026 год, губернатор Андрей Травников сказал: «В чем-то себя приходится ограничивать».