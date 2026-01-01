Поиск здесь...
Новосибирским командам в 2026 году дадут меньше денег: финансирование ХК «Сибирь» из бюджета сокращено на 15,4 миллиона рублей

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

В предыдущие три года финансирование планомерно увеличивали

В 2026 году Новосибирская область уменьшает суммы господдержки спортивных клубов региона. Из десяти команд мастеров только у одной финансирование будет увеличено, остальным — сокращено. Infopro54 узнал точные суммы, которые направят клубам в этом году.

Профессиональные спортивные клубы Новосибирской области ежегодно получают господдержку. В 2023, 2024 и 2025 годах суммы, выделяемые им из бюджета, росли. В 2026 году финансирование команд мастеров сокращается примерно на 1–2%.

Хоккейная «Сибирь» получит из бюджета 1 млрд 273 млн 900 тыс. рублей. В прошлом году размер субсидии был 1 млрд 288 млн 739 тыс. рублей. Разница составляет 15,4 млн рублей (1,2%).

Футбольный клуб «Сибирь» тоже получит меньше бюджетных денег — 417 млн 96 тыс. 900 рублей. Это на 5,4 млн рублей меньше (1,2%), чем в 2025 году.

Размер господдержки баскетбольного клуба «Новосибирск» в текущем году составит 137 млн 947 тыс. 700 рублей, что на 1,5% меньше прошлогодней суммы.

На хоккейный клуб «Сибсельмаш» региональный бюджет потратит 118 млн 315 тыс. 500 рублей. В прошлом году было на 1,6% больше.

Сопоставимые сокращения господдержки ожидают также БК «Динамо» (женскую баскетбольную команду) — меньше на 1,3%, волейбольный клуб «Локомотив-Новосибирск» — меньше на 1,5%. Размер субсидии для волейбольного клуба «Олимп» уменьшен на 4,8% — это самое существенное сокращение.

Единственным клубом, которому не только не сократили, а даже увеличили бюджетное финансирование, стал регбийный клуб «Сибирь»: в прошлом году размер субсидии для него составлял 27 млн 870 тыс. рублей, в 2026 году — 29 млн 955 тыс. 300 рублей. То есть финансирование из регионального бюджета увеличено более чем на 7%.

Добавим, что на плановый период 2027 и 2028 года для команд мастеров Новосибирской области заложено увеличение господдержки. Но эти планы еще могут быть пересмотрены.

Ранее редакция сообщала, что, комментируя бюджет региона на 2026 год, губернатор Андрей Травников сказал: «В чем-то себя приходится ограничивать».

 

 

Фото Infopro54

Актуальный разговор

Анатолий Серышев: Наша сила в единстве, которое проявляется в делах и внимании друг к другу

Новогоднее обращение полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе

Предыдущая статья
Более 3,5 тысяч пассажиров новосибирской авиакомпании встретят Новый год в полете

Более 3,5 тысяч пассажиров новосибирской авиакомпании встретят Новый год в полете

Автор: Юлия Данилова

В новогоднюю ночь S7 Airlines планирует выполнить 28 рейсов. Более 3,5 тысяч пассажиров встретят 2026 год на борту самолетов авиакомпании.

— Большая часть рейсов полетит навстречу Новому году — с Запада на Восток, позволяя пассажирам почувствовать особую атмосферу на борту. А пассажиры рейсов Улан-Удэ — Новосибирск и Владивосток — Шанхай встретят Новый год дважды благодаря смене часовых поясов, — сообщил авиаперевозчик.

Читать полностью

Не ищите неприятности: как отметить Новый год в Новосибирске и не нарушить закон

Автор: Юлия Данилова

С наступлением Нового года Новосибирск традиционно погружается в атмосферу массовых гуляний и домашних праздников. Однако даже в праздничные дни продолжают действовать региональные и федеральные нормы, обязательные для всех. В мэрии напомнили о ключевых правилах, которые важно учитывать во время каникул.

Несмотря на широкий выбор искусственных деревьев, многие новосибирцы по-прежнему предпочитают живые ёлки. При этом самостоятельная вырубка деревьев в лесу без разрешения лесничества запрещена. Как подчёркивают власти, «ничьих» ёлок не существует — все лесные насаждения находятся под охраной государства.

Читать полностью

На ёлочных базарах Новосибирска не проданными останутся до 30% ёлок

Автор: Мария Гарифуллина

Предприниматели, торгующие на новосибирских ёлочных базарах пихтами, соснами и елями, рассказали, сколько товара у них останется после 31 декабря и что они будут с ним делать.

Участники рынка уже не помнят ситуаций, когда живые новогодние ёлки были в дефиците. На протяжении многих лет этот товар поставляется в город с запасом. Продавцы знают, что продать всё подчистую получится не у всех. Ежегодно часть товара остаётся не распродана. Но в этом году, по наблюдениям торговцев, таких остатков будет больше, чем в прошлом году.

Читать полностью

Новосибирцы определились с новогодним бюджетом

Автор: Оксана Мочалова

Сервис «Пакет» от X5 Group выяснил, на что россияне, в том числе новосибирцы, тратили деньги в преддверии Нового года. Согласно исследованию, основная часть бюджета (51%) направлялась на закупку продуктов для праздничного стола. На подарки близким было отведено 37% средств, а на алкогольные напитки — 9%. Расходы на развлечения и новогоднюю одежду отошли на второй план.

Большинство опрошенных (65%) лишь приблизительно знали, какую сумму потратят на подготовку к празднику, но точный подсчёт провели лишь 11%. По сравнению с прошлым годом расходы должны были вырасти у 26% респондентов, снизиться у 23% и остаться на прежнем уровне у 22%.

Читать полностью

Новогодние каникулы в Новосибирске: от пельменей до лыжни

Автор: Оксана Мочалова

В этом году новосибирцев ждут рекордно длинные новогодние выходные. Тем не менее горожане могут найти развлечение на любой вкус: от активного отдыха до гастрономических открытий.

Первой новинкой января станет спортивный праздник. 6 января в парке «Сосновый бор» Калининского района впервые пройдёт Новогодний лыжный забег (6+). Первым 30 участникам даже предоставят инвентарь бесплатно. А на следующий день, 7 января, там же подведут итоги конкурса костюмов «Сказочные лики России» (0+).

Читать полностью

Анатолий Серышев: Наша сила в единстве, которое проявляется в делах и внимании друг к другу

Уважаемые граждане России! Дорогие сибиряки!

От души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Искренне желаю провести эту новогоднюю ночь и праздничные дни с самыми близкими, родными людьми.

Читать полностью
Лента новостей
Общество

Более 3,5 тысяч пассажиров новосибирской авиакомпании встретят Новый год в полете

Власть Общество

Не ищите неприятности: как отметить Новый год в Новосибирске и не нарушить закон

Бизнес Общество

На ёлочных базарах Новосибирска не проданными останутся до 30% ёлок

Общество

Новосибирцы определились с новогодним бюджетом

Актуальный разговор Власть Общество

Анатолий Серышев: Наша сила в единстве, которое проявляется в делах и внимании друг к другу

Общество

Иеромонах Феодорит назвал нежелательные для россиян елочные игрушки

Город Общество

Новосибирцам предлагают встретить Новый год в центре города

Общество

Жители Новосибирска в рыбных магазинах часами стоят в очередях за селёдкой

Общество Туризм

Автомобиль для зимних поездок: эксперты дали совет новосибирцам, какие машины подходят для новогодних путешествий

Бизнес ПроБизнес

Павел Федотов: Контекстной рекламы в соцсетях российскому бизнесу сегодня не хватит для продвижения

Общество

Самые популярные имена детей в декабре 2025 года назвали в Новосибирске

Власть Город

Новосибирской Затулинке снова обещают метро и скоростной трамвай

Бизнес Власть

Новосибирск вводит «сухой закон» на главных новогодних площадках

Общество

Путин ввёл круглогодичный военный призыв в России

Недвижимость

Компания «Два ключа» завоевывает Новосибирск умом и сердцем

Бизнес Общество

Новые законы января затронут бизнес и доходы новосибирцев

Общество

В Новосибирске опубликовали график работы поликлиник на новогодние праздники

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Про Бизнес
