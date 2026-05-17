Под рев моторов: в Новосибирске открылся мотосезон

В нем приняли участие десятки байкеров из сибирского региона

Пасмурное небо и слегка накрапывающий дождик не стали препятствием для официального открытия мотосезона в Новосибирске. Мероприятие прошло в точном соответствии с графиком и собрало десятки байкеров из сибирского региона. В новеньких и уже обветренных скоростью и адреналином кожаных куртках, в шлемах и повязках на голове любители мотоспорта собрались на площадке у Государственной публичной научно-технической библиотеки. Организатором праздника традиционно выступил мотоклуб «99 percent».

— Конечно, сам мотосезон начался уже давно, как только сошел снег. А это просто праздник для своих, событие, которого все байкеры с нетерпением ждут каждый год. Это отличный повод пообщаться со старыми друзьями и завести новые знакомства. ГПНТБ стало уже привычной площадкой для сбора. Раньше открытие проходило в других местах и постоянно менялось, — рассказала одна из гостей мероприятия Ирина Ягодкина.

Когда общий сбор участников подошел к концу, стартовал показ мототехники. Среди представленных моделей были, как старые советские, включая колясочные, так и современные с мощнейшими моторами, в том числе Harley-Davidson.

— В этом году участников намного больше, чем раньше. Как и представленных моделей мотоциклов, — констатировала любительница мотоспорта.

Для самих мотоциклистов и гостей праздника, которых на площадке собралось немало, организаторы провели развлекательные и спортивные состязания, а также конкурсы с призами. Соревнования на скорость и ловкость сменялись творческим номерами. На площадке были разбиты и торговые точки, где опытные байкеры и новички мотоспорта могли приобрести масла для своих железных коней и другую сопутствующую атрибутику.

Ранее редакция сообщала о том, что рынок мотоциклов в России растет, на фоне снижения продаж новых автомобилей. 

Фото предоставлено редакции Infopro54 Ириной Богдановой.

