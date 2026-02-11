«Русских здесь немного»: новосибирский бизнесмен рассказал о российских болельщиках на Олимпиаде-2026

В Италии с 6 по 22 февраля проходят XXV зимние Олимпийские игры. Из-за геополитических конфликтов сборной России там нет, использование нашего флага, гимна, национальной формы запрещены. Но есть 13 российских спортсменов, которые выступают под нейтральным флагом. И есть российские болельщики. Один из них развернул на трибунах Олимпиады российский триколор. Это новосибирский бизнесмен, основатель девелоперской компании «Отелит» Евгений Бурденюк. Infopro54 поговорил с ним о том, как чувствуют себя болельщики на этой, чуть ли не запретной для России, Олимпиаде, что было после смелого поступка с флагом, и как отнеслись к нему близкие люди и тысячи незнакомых людей.

— Евгений, вы были готовы к такой бурной реакции на ваши фотографии российских СМИ и соцсетей?

— Мы точно не были готовы. Мы с друзьями для себя это делали. И эта история просто завирусилась буквально с первых минут. Мы вообще не ожидали, даже не предполагали и ни на что не рассчитывали. Просто чистой воды случайность — как в кино или как в сказке. Не знаю, как это произошло, но вот так бывает. Мне кажется, это из разряда историй на всю жизнь. Тех, которые потом детям рассказывают. Что-то невероятное, из серии «один шанс на миллион, а то и на миллиард».

Вы не представляете, сколько людей мне написало в личку — друзья, знакомые, друзья друзей. Про родной город я вообще молчу. Для них это тоже было очень здорово. Похвистнево — город у нас не самый известный, а тут вдруг так масштабно разлетелось. Конечно, я все очень благодарен за отклик. (Евгений Бурденюк родился в городе Похвистнево Самарской области. На российском флаге, который он развернул на трибунах, по-английски было написано «Лыжная команда Похвистнево», — прим. ред.)

— Учитывая все обстоятельства, не было ли у вас опасений, что те, кто проводит Олимпиаду, после такой огласки отреагируют негативно?

— Когда всё это начало разлетаться, сначала было непонятно — это вообще опасно или нет. Но мы изначально старались смотреть на всё с позитивом. Даже если где-то что-то шло не так, всё равно пытались перевести в плюс. В целом история получилась очень светлая. Нет жёсткой агрессии, нет каких-то серьёзных претензий. Были мысли — не навредит ли это нашим сборным, кому-то ещё или нам самим со стороны третьих лиц. Но, кроме хейтерских комментариев в новостях, в целом всё максимально позитивно. СМИ, кстати, тоже отнеслись очень тепло, даже с благодарностью.

— Не появились ли после широкого резонанса претензии или вопросы к вам со стороны организаторов, принимающей стороны?

— Претензий, слава богу, пока нет. Никто ничего не предъявлял. Были только осторожные замечания от близких и друзей — мол, потише, поаккуратнее давайте. Это нормально. Мы и так стараемся действовать аккуратно, никого не провоцировать и никого не задевать. Вредить никому, в том числе себе, точно не хочется.

— Вы остаетесь на Олимпиаде?

— Мы остаёмся здесь ещё на пару дней. Уже сходили на разные соревнования — полный восторг. От открытия, от масштабов, от атмосферы, от общения с друзьями, от страны, от самого путешествия. От всей этой совокупности факторов. Это точно запомнится на всю жизнь и пойдёт в копилку самых знаковых событий.

— Много ли там российских болельщиков, часто ли слышно русскую речь?

— Российских болельщиков визуально почти не видно. Русскую речь слышим постоянно, повсюду. Но чтобы кто-то был явно в символике, в шапках — такого нет. Видимо, лишний раз не хочется привлекать внимание. Иногда пересекаемся, знакомимся, поддерживаем друг друга, бывает — попросили сумки посторожить, пообщались. Но в целом ощущение, что русских здесь немного.

— Какой у вас план, как у болельщика: какие соревнования посмотрели и какие планируете посмотреть?

— Конечно, хотелось бы посмотреть побольше выступлений наших ребят. Но Олимпиада устроена так, что локации очень далеко друг от друга. На всё просто не хватает ни времени, ни сил. Поэтому, наверное, в следующий раз — дай бог, если когда-нибудь ещё получится — хотелось бы увидеть больше. Пока успели сходить на то, что проходит в Милане. А дальше уже пора возвращаться домой. Надеемся на победы. Дай бог, чтобы вернулся и флаг, и сборная, и победы вместе с ними. Ребятам желаем отличных выступлений. В любом случае мы их поддерживаем. Поддерживаем вместе с нашей страной.

Резонанс, который вызвала история о российском флаге на трибунах, можно объяснить особым отношением к Олимпийским играм. На протяжении десятилетий в стране формировалось отношение к Олимпиаде как к важнейшим спортивным состязаниям, которые принято смотреть, обсуждать, гордиться результатами национальной сборной. Эти традиции быстро искоренить вряд ли получится. С 2018 года Россия выступает на Олимпиаде в нейтральном статусе — без флага, без гимна. И когда российский флаг на олимпийских трибунах всё же появляется, это вызывает у жителей России массу эмоций.

Добавим, что согласно результатам опросов, за выступлениями российских спортсменов на зимней Олимпиаде-2026 собирается каждый четвёртый житель России. Наибольший интерес к Олимпийским играм проявляет молодежь до 35 лет: 28% опрошенных планируют смотреть соревнования (совместное исследование SuperJob и РИА «Новости»).

Выбор способа просмотра трансляций тоже указывает на то, что значительная часть аудитории, которая смотрит Олимпиаду, — это молодые люди. По данным оператора связи Сбермобайл, в первые дни Олимпийских игр мобильный просмотр Okko в Новосибирской области вырос на 30%. Новосибирская область вошла в число регионов с наиболее активным мобильным просмотром Олимпийских игр.

