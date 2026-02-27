Студенты подожгли бензоколонки в Новосибирске и Бердске

25 февраля 2026 года в Новосибирской области загорелись две автозаправочные станции: одна на улице Военной в Новосибирске, другая в микрорайоне Южном города Бердска. Оба пожара произошли с разницей в час.

В обоих случаях схожий сценарий: молодые люди подожгли бензоколонки после того, как заправились и купили емкости для топлива. Они скрылись с места происшествия. Пожары быстро потушили сотрудники заправок, никто не пострадал.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции и Управления ФСБ России по Новосибирской области установили и задержали подозреваемых. Ими оказались молодые люди в возрасте 17 и 18 лет, жители Новосибирска и Бердска, студенты средне-специальных учебных заведений, — говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела за попытку умышленного уничтожения или повреждения имущества.

Прокуратура следит за ходом и результатами расследования.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области выросло количество преступлений участниками которых являются подростки.