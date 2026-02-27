Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество Право&Порядок

Студенты подожгли бензоколонки в Новосибирске и Бердске

Автор: Артем Рязанов

Дата:

В отношении поджигателей возбуждено уголовное дело

25 февраля 2026 года в Новосибирской области загорелись две автозаправочные станции: одна на улице Военной в Новосибирске, другая в микрорайоне Южном города Бердска. Оба пожара произошли с разницей в час.

В обоих случаях схожий сценарий: молодые люди подожгли бензоколонки после того, как заправились и купили емкости для топлива. Они скрылись с места происшествия. Пожары быстро потушили сотрудники заправок, никто не пострадал.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции и Управления ФСБ России по Новосибирской области установили и задержали подозреваемых. Ими оказались молодые люди в возрасте 17 и 18 лет, жители Новосибирска и Бердска, студенты средне-специальных учебных заведений, — говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела за попытку умышленного уничтожения или повреждения имущества.

Прокуратура следит за ходом и результатами расследования.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области выросло количество преступлений участниками которых являются подростки.

Источник фото: прокуратура Новосибирской области

Актуальный разговор

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Все материалы

Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы : Новосибирск

Теги : суд поджог

798
0
0
Предыдущая статья
Кинотеатр «Металлист» в Новосибирске должны восстановить к 2028 году
Следующая статья
Проект пешеходной улицы Ленина выберут через творческий конкурс

Проект пешеходной улицы Ленина выберут через творческий конкурс

Автор: Артем Рязанов

Мэрия Новосибирска планирует провести конкурс архитекторов для выбора варианта пешеходизации улицы Ленина. Прошлым летом конкурс на обновление дизайн-проекта приостановили из-за необходимости скорректировать техническое задание. Однако повторный тендер на создание транзитно-рекреационной зоны так и не был объявлен.

В городской администрации пояснили, что сейчас обсуждают проведение архитектурного конкурса.

Читать полностью

Кинотеатр «Металлист» в Новосибирске должны восстановить к 2028 году

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске утвержден график спасения кинотеатра «Металлист». Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия региона выпустила приказ, который обязывает собственника здания на улице Римского-Корсакова провести полномасштабные реставрационные работы. Восстановление частично разрушенного памятника архитектуры должно завершиться к сентябрю 2028 года.

Документ (есть в распоряжении редакции Infopro54), подписанный 18 февраля начальником инспекции Еленой Макавчик, предписывает владельцу здания в ближайшие два с половиной года провести комплекс восстановительных работ. Работы разделены на несколько этапов. Мероприятия начнутся уже этой весной. Согласно приложению к охранному обязательству, до апреля 2026 года собственник обязан организовать детальное обследование несущих и ограждающих конструкций кинотеатра. Следующий этап намечен на апрель 2027 года. К этому сроку предстоит разработать и согласовать с органом охраны полный пакет научно-проектной документации. Собственно работы по восстановлению руинированного памятника конструктивизма должны быть проведены в срок до сентября 2028 года. Собственник обязан выполнить производственные работы по сохранению объекта. В списке обязательных мероприятий — ремонт кирпичной кладки стен, ремонт или замена конструкций крыши и перекрытий (если это потребуется по результатам обследования), полная замена кровли. В документе также прописаны требования по благоустройству.

Читать полностью

В Новосибирске совершено 13 тысяч преступлений в сфере информационных технологий

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году сотрудники ГУ МВД Новосибирской области зарегистрировали 36 тысяч преступлений. Треть из них совершена с помощью информационно-телекоммуникационных технологий. Об этом сообщил начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области Андрей Кульков в ходе ежегодного ответа о деятельности ведомства на февральской сессии регионального парламента.

— По итогам 2025 года количество ИТ-преступлений сократилось на 4% и составило порядка 13 000. Тенденция снижения наблюдается в течение последних двух лет. Число раскрытых противоправных деяний данного вида возросло на 10%, — подчеркнул он.

Читать полностью

Ставку НДФЛ в России предлагают повысить до 35%

Автор: Артем Рязанов

В Госдуму внесли предложения по изменению статьи 210 и 224 Налогового кодекса РФ в части установления новой шкалы ставок НДФЛ.

Авторы поправок отметили, что с 2025 года увеличилась ставка налога для граждан с доходом от 2,4 до 5 млн рублей в год (до 416 тысяч рублей в месяц). При этом после того, как сумма дохода достигает 50 млн рублей (4,17 млн рублей в месяц), ставка НДФЛ остаётся неизменной. Это касается и тех, кто зарабатывает более 1 миллиарда рублей в год.

Читать полностью

Суд конфисковал у экс-сотрудницы новосибирского УФАС 12 млн рублей

Автор: Артем Рязанов

Новосибирский областной суд изучил апелляционную жалобу прокуратуры по гражданскому делу, связанному с требованием вернуть в государственную казну свыше 11,8 миллиона рублей, которые были перечислены на счета экс-госслужащей Новосибирского УФАС России Оксаны Н. (имя изменено) и её мужа. Деньги поступили на их счета в 2022–2023 годах.

— Это значительно превышает совокупный задекларированный доход семьи за три предыдущих года – 6 902 402 рубля 95 копеек, — сообщили в областном суде.

Читать полностью

Новосибирцам сообщили о графике работы и отдыха на 8 Марта

Автор: Артем Рязанов

Март — это месяц, который приносит дополнительный праздничный день. Согласно Трудовому кодексу РФ, 8 марта — это официальный выходной. В 2026 году он выпадает на воскресенье.

По закону, если праздник выпадает на выходной, его не отменяют, а переносят на другой день. Поэтому выходной с воскресенья, 8 марта, переносится на понедельник, 9 марта. Это значит, что сотрудники с пятидневной рабочей неделей смогут отдохнуть три дня подряд — с субботы, 7 марта, до понедельника, 9 марта включительно.

Читать полностью
Актуальный разговор

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Телекоммуникации

В Тогучинском районе установили новые телекоммуникационные объекты

Бизнес Прямым текстом

Екатерина Батенева: Количество квартир в Новосибирске растет гораздо быстрее, чем поток туристов

Общество

Проект пешеходной улицы Ленина выберут через творческий конкурс

Общество Право&Порядок

Студенты подожгли бензоколонки в Новосибирске и Бердске

Бизнес Недвижимость Общество

Кинотеатр «Металлист» в Новосибирске должны восстановить к 2028 году

Бизнес

Налоговая подала иск к новосибирской компании почти на миллиард рублей

Бизнес Туризм

Для горнолыжного курорта «Скакуша» выделили землю под Новосибирском

Общество Право&Порядок

В Новосибирске совершено 13 тысяч преступлений в сфере информационных технологий

Мировые и федеральные новости Общество

Ставку НДФЛ в России предлагают повысить до 35%

Право&Порядок

Суд конфисковал у экс-сотрудницы новосибирского УФАС 12 млн рублей

Общество

Новосибирцам сообщили о графике работы и отдыха на 8 Марта

Бизнес Власть Общество

Новосибирец обратился за страховыми выплатами по ОСАГО 146 раз

Власть

Аэроэкспресс до Толмачево снова оказался в повестке дня в Новосибирске

Бизнес Власть

Санаторию «Краснозёрский» грозит повторный иск о деприватизации

Общество

В Новосибирске снова проводят проверку после жалоб на выбросы в «Весеннем»

Общество Право&Порядок

Около 700 новосибирских подростков стали участниками преступлений

Общество

СКИФ заработает на полную мощность в Новосибирске в 2027 году

Власть Общество Право&Порядок

На ужесточении требований по продаже алкоголя в Новосибирске настаивает МВД

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Екатерина Батенева: Количество квартир в Новосибирске растет гораздо быстрее, чем поток туристов

Бизнес Прямым текстом

Алексей Радкевич: Новая волна трансформации рынка интернет-маркетинга несет угрозу целым профессиям

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности