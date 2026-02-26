Около 700 новосибирских подростков стали участниками преступлений

По итогам 2025 года Новосибирская область входит в десятку регионов России с наибольшим удельным весом числа несовершеннолетних, совершивших преступление. Установлено около 700 подростков, принимавших участие в противоправных деяниях, в том числе тяжкой и особо тяжкой категории. Об этом сообщил начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области Андрей Кульков в ходе ежегодного ответа о деятельности ведомства на февральской сессии регионального парламента.

— Подавляющее большинство преступлений совершены в вечернее или ночное время молодыми людьми в возрасте 16-17 лет, — констатировал он.

Для стабилизации оперативной обстановки в этой сфере, в соответствии с законом Новосибирской области, сотрудниками МВД были организованы рейдовые мероприятия по установлению несовершеннолетних, находящихся на улице без сопровождения взрослых в определённое время. В результате их проведения в отношении законных представителей несовершеннолетних составлено 83 административных протокола по статье 535 УАП РФ и вынесено 231 предупреждение.

— В течение всего прошедшего года мы продолжали совершенствовать и ранее положительно зарекомендовавшие себя механизмы профилактики правонарушений несовершеннолетних. Использован весь спектр мер, направленных на работу с семьями с школой, внедрению образовательных и социальных программ с участием всех органов профилактики, — пояснил Кульков.

Он отметил, что особую обеспокоенность вызывает участившиеся случаи вовлечения молодёжи в диверсионно-террористическую деятельность.

— В 2025 году на территории региона зарегистрировано 16 фактов поджогов вышек сотовой связи и релейных шкафов. К уголовной ответственности за их совершение привлечены 20 фигурантов, из которых 18 — это молодые люди в возрасте от 15 до 22 лет, — констатировал глава ГУ МВД региона.

Отмечается и общее увеличение подростковой преступности, в том числе тяжкой и особо тяжкой категории. Её структура также представлена на слайде.

Напомним, в ноябре 2025 года следователи направили в суды Новосибирской области 157 уголовных дел в отношении подростков, что на 12% больше, чем годом ранее (140). Отмечалось, что несовершеннолетних чаще всего задерживают за кражи и грабежи.

