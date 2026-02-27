Поиск здесь...
Кинотеатр «Металлист» в Новосибирске должны восстановить к 2028 году

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Соответствующие обязательства возложены на собственника здания

В Новосибирске утвержден график спасения кинотеатра «Металлист». Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия региона выпустила приказ, который обязывает собственника здания на улице Римского-Корсакова провести полномасштабные реставрационные работы. Восстановление частично разрушенного памятника архитектуры должно завершиться к сентябрю 2028 года.

Документ (есть в распоряжении редакции Infopro54), подписанный 18 февраля начальником инспекции Еленой Макавчик, предписывает владельцу здания в ближайшие два с половиной года провести комплекс восстановительных работ. Работы разделены на несколько этапов. Мероприятия начнутся уже этой весной. Согласно приложению к охранному обязательству, до апреля 2026 года собственник обязан организовать детальное обследование несущих и ограждающих конструкций кинотеатра. Следующий этап намечен на апрель 2027 года. К этому сроку предстоит разработать и согласовать с органом охраны полный пакет научно-проектной документации. Собственно работы по восстановлению руинированного памятника конструктивизма должны быть проведены в срок до сентября 2028 года. Собственник обязан выполнить производственные работы по сохранению объекта. В списке обязательных мероприятий — ремонт кирпичной кладки стен, ремонт или замена конструкций крыши и перекрытий (если это потребуется по результатам обследования), полная замена кровли. В документе также прописаны требования по благоустройству.

Разрушенный "Металлист"Копии приказа и утвержденного им охранного обязательства в срок до 5 марта текущего года должны быть вручены собственнику здания. Именно за его счет должны быть проведены указанные работы.

Кинотеатр «Металлист» является одним из символов левобережья Новосибирска и ярким образцом архитектуры конструктивизма. Его история началась в начале 1930-х годов, в рамках строительства заводом «Сибметаллстрой» (позже ставшим «Сибсельмашем») социалистического города. За основу был взят проект московского кинотеатра «Победа» в Люберцах. Строительство велось с 1932 по 1934 год, и в ноябре 1934 года, к 17-й годовщине Октябрьской революции, кинотеатр открыл свои двери для первых зрителей. Для жителей левого берега кинотеатр стал настоящим культурным центром. Здесь показывали первые звуковые фильмы, работали библиотека, тир, кегельбан, а в фойе играл эстрадный оркестр. В годы войны в его стенах выступала Лидия Русланова. В 1957 году «Металлист» пережил масштабную реконструкцию: зал стал выше, его вместимость достигла тысячи человек, и он превратился в широкоэкранный кинотеатр с улучшенным звуком. В постсоветское время кинотеатр пришел в упадок и закрылся для посетителей в 1995 году. Его площади сдавались в аренду.

В январе 2018 года новым собственником здания стало ООО «Парк Победы». 2 августа 2018 года строительная техника приступила к демонтажу «Металлиста». На его месте планировали построить жилую высотку. Экскаваторы уже начали разрушать стены, когда ситуация приняла неожиданный оборот. Выяснилось, что всего за день до этого, 1 августа, управление по государственной охране объектов культурного наследия приняло решение о включении здания в перечень выявленных объектов культурного наследия. Снос был срочно остановлен, но часть несущих конструкций и кровли к тому моменту уже была разрушена.

Разрушения частично скрывает забор

События 2018 года стали началом затяжного конфликта. Собственник здания говорил, что состояние объекта аварийное и безопаснее было бы снести его до конца. Компания обратилась в суд с требованием признать недействительным решение инспекции о включении кинотеатра в перечень ОКН. В 2021 году риторика владельца изменилась: иск был отозван, и прозвучало заявление о намерении восстановить разрушенную часть здания и после ремонта приспособить его под современные административные нужды. Реставрация «Металлиста» не началась до сих пор.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске начали продавать разрушенные памятники архитектуры и истории. Эти объекты и земельные участки выставляются на продажу за условный рубль. В ходе торгов цена вырастает, но все равно недвижимость достается собственнику с серьезным дисконтом. Вместе с этим он берет на себя обязательства по восстановлению памятников. О первых таких продажах можно прочитать здесь и здесь.

Фотографии Infopro54

Рубрики : Бизнес Недвижимость Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Памятники архитектуры культурное наследие кинотеатр Металлист история Новосибирска

