Систему контроля эффективности вакцинации животных в Сибири нужно совершенствовать

Автор: Юлия Данилова

В полпредстве обсудили вопросы обеспечения эпизоотического благополучия регионов округа

Ряд регионов Сибири в конце прошлого года столкнулся с особо опасным заболеванием животных, эпизоотическая ситуация оставалась напряженной в течение всего первого квартала 2026 года. В ряде субъектов ситуацию удалось купировать максимально оперативно, на некоторых территориях её развитие привело к достаточно серьёзным экономическим последствиям. Об этом сообщил заместитель полпреда президента в СФО Вадим Головко на совещании по вопросам обеспечения эпизоотического благополучия в регионах округа.

— Аппарат полномочного представителя еще в начальной стадии активно включился в работу по предотвращению распространения заболевания — было налажено межведомственное взаимодействие, сформулированы предложения по усилению контроля и предупреждению заноса опасных заболеваний животных, — отметил Головко.

Участники совещания констатировали, что одной из самых эффективных мер снижения риска заболеваемости животных остаётся вакцинация. Для этого нужно совершенствовать систему учёта сельскохозяйственных животных и систематизировать работу по лабораторному контролю эффективности вакцинации.

— Существенное значение имеет информационная работа: в регионах, где людям своевременно были разъяснены причины и порядок возмещения, удалось избежать социальной напряженности, — отметили в полпредстве.

Вадим Головко напомнил, что сейчас на особом контроле органов государственной власти остаются вопросы поддержки людей у которых был изъят скот, а также вопрос приобретения нового поголовья.

— Мы выполняем поручение главы государства об увеличении объёма несырьевого экспорта к 2030 году не менее чем на 2/3. В существующих условиях от того, насколько слаженно и эффективно мы будем работать, зависит благополучие всей страны, наших граждан, — резюмировал Головко.

По данным полпредства, за 2025 год экспорт продукции АПК из Сибири вырос на 30%.

Напомним,  с 16 февраля в Новосибирской области введен карантин по пастереллезу. Общее количество животных, изъятых из личных подворий и у сельхозпредприятий, не озвучивалось. Через резервный фонд ЛПХ уже выплачено около 100 млн рублей в качестве компенсации за изъятый скот, 140 млн доведены в качестве субсидии по выпадающим доходам граждан. На оказание помощи крупным хозяйствам Новосибирской области за изъятый скот в поправках бюджета заложено 704 млн рублей.

В регионе проведена вторая вакцинация животных. Третья должна пройти через три месяца.

Ранее редакция сообщала о том, что карантин по пастереллезу в Новосибирской области планировали снять к 1 мая. Во время его действия аграрии не могут продавать свою продукцию за пределы региона. Пока официальных объявлений о снятии карантина не было. 

Фото предоставлено пресс-центром аппарата полпреда президента России в Сибирском федеральном округе.

Рубрики : Власть Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : экспорт полпредство карантин изъятие скота вакцинация

Актуальный разговор

Евгений Леоненко: Рекордные площади и новые культуры в «Сибагро»

От озимой пшеницы до люпина — как изменилась структура посевов

Все материалы
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

