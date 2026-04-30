Систему контроля эффективности вакцинации животных в Сибири нужно совершенствовать

Ряд регионов Сибири в конце прошлого года столкнулся с особо опасным заболеванием животных, эпизоотическая ситуация оставалась напряженной в течение всего первого квартала 2026 года. В ряде субъектов ситуацию удалось купировать максимально оперативно, на некоторых территориях её развитие привело к достаточно серьёзным экономическим последствиям. Об этом сообщил заместитель полпреда президента в СФО Вадим Головко на совещании по вопросам обеспечения эпизоотического благополучия в регионах округа.

— Аппарат полномочного представителя еще в начальной стадии активно включился в работу по предотвращению распространения заболевания — было налажено межведомственное взаимодействие, сформулированы предложения по усилению контроля и предупреждению заноса опасных заболеваний животных, — отметил Головко.

Участники совещания констатировали, что одной из самых эффективных мер снижения риска заболеваемости животных остаётся вакцинация. Для этого нужно совершенствовать систему учёта сельскохозяйственных животных и систематизировать работу по лабораторному контролю эффективности вакцинации.

— Существенное значение имеет информационная работа: в регионах, где людям своевременно были разъяснены причины и порядок возмещения, удалось избежать социальной напряженности, — отметили в полпредстве.

Вадим Головко напомнил, что сейчас на особом контроле органов государственной власти остаются вопросы поддержки людей у которых был изъят скот, а также вопрос приобретения нового поголовья.

— Мы выполняем поручение главы государства об увеличении объёма несырьевого экспорта к 2030 году не менее чем на 2/3. В существующих условиях от того, насколько слаженно и эффективно мы будем работать, зависит благополучие всей страны, наших граждан, — резюмировал Головко.

По данным полпредства, за 2025 год экспорт продукции АПК из Сибири вырос на 30%.

Напомним, с 16 февраля в Новосибирской области введен карантин по пастереллезу. Общее количество животных, изъятых из личных подворий и у сельхозпредприятий, не озвучивалось. Через резервный фонд ЛПХ уже выплачено около 100 млн рублей в качестве компенсации за изъятый скот, 140 млн доведены в качестве субсидии по выпадающим доходам граждан. На оказание помощи крупным хозяйствам Новосибирской области за изъятый скот в поправках бюджета заложено 704 млн рублей.

В регионе проведена вторая вакцинация животных. Третья должна пройти через три месяца.

Ранее редакция сообщала о том, что карантин по пастереллезу в Новосибирской области планировали снять к 1 мая. Во время его действия аграрии не могут продавать свою продукцию за пределы региона. Пока официальных объявлений о снятии карантина не было.