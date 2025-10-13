Подрядчик добился банкротства муниципального предприятия Новосибирска

Муниципальное предприятие «Метро МиР» признано банкротом. В отношении него введена процедура наблюдения. Соответствующее решение принял арбитражный суд Новосибирской области. Временным управляющем утвержден Антон Горьков.

С заявлением о банкротстве муниципального предприятия в августе 2024 года в суд обратился подрядчик — ООО «СпецТрансСтрой». Истец также настаивал на включении требования в размере 228,2 млн рублей в реестр требований кредиторов должника.

В итоге решением суда в реестр включены требования в размере 215,18 млн рублей, из них 161,6 млн — основной долг, 53,5 млн — проценты за пользование чужими денежными средствами. Требования включены в третью очередь удовлетворения.

Напомним, до ноября 2023 года МП «Метро МиР» входил в состав собственников ООО «СпецТрансСтрой» (25%). Сейчас, по данным сервиса Контур Фокус, 76% компании принадлежит Сергею Дмухе. Выручка компании за 2024 год составила 1,2 млрд рублей (1,58 млрд), чистый убыток — 120,9 млн рублей (412 млн). На 12 октября операции компании по счетам в 8 банках частично или полностью приостановлены.

Напомним, в Новосибирске «СпецТрансСтрой» провалил несколько контрактов, в том числе которые подписывал с МП «Метро МиР». Среди них: строительство станции метро «Спортивная», капремонт Октябрьского моста. В декабре 2024 года гендиректор компании Сергей Арапов был арестован — его подозревают в хищении более 130 миллионов рублей на госконтрактах. Арапову вменяется статья о злоупотреблении полномочиями при выполнении госзаказа, а топ-менеджерам его фирмы — мошенничество.

Стоит отметить, что данным картотеки арбитражных дел свидетельствуют о наличии большого количества возбужденных арбитражными судами дел, где компания является ответчиком по искам о взыскании. Кроме того, в единую информационную систему в сфере закупок в отношении ООО «Специальное и транспортное средство» в 2024-2025 годах внесено 8 записей о недобросовестности данного поставщика.

Учредителем МП «Метро МиР» является департамент имущества мэрии Новосибирска. Выручка муниципального предприятия в 2024 году составляла 914 млн рублей (780,9 млн), чистая прибыль — 155 млн (4,6 млн).

В марте 2025 комиссия по административной реформе мэрии Новосибирска приняла решение о реорганизации и слиянии муниципальных предприятий и учреждений — МКУ «УДС», МБУ «ГЦОДД», МКУ«УЗТИИС», МКУ «Гормост» и МП «Метро МиР». Предполагалось, что «Метро МиР» войдет в единую службу заказчика, которая станет уполномоченным владельцем всех автодорог в границах Новосибирска (и единственным центром принятия решений по осуществлению дорожной деятельности). Позже стало известно, что по исполнительному производству в отношении муниципального предприятия «Метро МиР» вынесено постановление о запрете совершения определенных действий: запрещено вносить регистрационные действия по внесению изменений в ЕГРЮЛ в части изменения сведений в размере уставного капитала, информации о реорганизации, ликвидации.

Ранее редакция сообщала о том, что компания правительства Новосибирской области взыскивает с «Метро МиР» 95 млн. Истец курирует строительство «концессионной» школы на левом берегу.