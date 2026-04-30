Общество

Тоннель под Транссибом начали формировать строители четвертого моста в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Это один из последних элементов, которые входят в структуру Левобережной развязки проекта

Концессионер четвертого моста через Обь ведет монтаж рамной части 45-метрового тоннеля, расположенного в створе улицы Станиславского.

— Этот элемент является одним из последних в развязке, к которой примыкают пять ещё не открытых съездов. Участок дороги высотой 5 метров с шестью полосами движения будет перенаправлять транспортные потоки под Транссибирской магистралью. Общая длина тоннеля вместе с подходами составляет 285 метров, — пояснили к ГК «ВИС».

На данный момент ведётся установка несущих конструкций, возведение стен и подготовка основания для последующего бетонирования. В ближайшее время начнутся работы по строительству порталов тоннеля.

Параллельно выполняется заливка секций пролётных строений и подпорных стен съезда С3, который проходит параллельно открытой на этой неделе трамвайной эстакаде.

В декабре 2025 года на открытии прямого движения по новому мосту через Обь, генеральный директор группы ВИС Сергей Юдин сообщал, что сроки строительства тоннеля в створе улицы Станиславского будут понятны после проведенных изысканий и перепроектирования.

— Грунтовые воды поднялись и проект 2014 года необходимо корректировать так как это Транссиб, — пояснял Юдин.

В группе подчеркивали, что пока не будут запущены все объекты, включенные в концессионное соглашение, проезд по мосту будет бесплатным для всех видов транспорта.

Левобережная транспортная развязка — важный элемент концессионного проекта по возведению мостового перехода через Обь. Она включает в себя тоннель, трамвайную эстакаду и 25 съездов, часть из которых будет эстакадного типа. На данный момент открыты 12 съездов и полуторакилометровая трамвайная эстакада.

Основная цель проекта — снизить нагрузку на один из самых загруженных транспортных узлов города. В ценах декабря 2025 года стоимость моста составляла 46,8 миллиардов рублей с НДС по ставке 20%.

Ранее редакция сообщала о том, что движение трамваев на эстакаде четвертого моста в Новосибирске обещают открыть 27 апреля.

Источник фото: Группа ВИС

Актуальный разговор

Евгений Леоненко: Рекордные площади и новые культуры в «Сибагро»

От озимой пшеницы до люпина — как изменилась структура посевов

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : Четвертый мост Транссиб Тоннель Группа ВИС

155
0
0
Самые большие зарплаты на предприятиях мэрии Новосибирска у преемника «Метро МиР»

В Новосибирске ветврачи регистрируют рост случаев астмы у кошек

Автор: Мария Гарифуллина

Ветеринарные врачи Новосибирска отмечают рост числа домашних кошек с диагнозом «астматический синдром». С жалобами на кашель и затрудненное дыхание питомцев владельцы обращаются в клиники ежедневно.

Астма кошек, или аллергический бронхит, — это реакция гиперчувствительности на вдыхаемые аллергены, проявляющаяся воспалением слизистой оболочки бронхов. Заболевание известно давно, однако в последнее время диагностируется чаще. Причиной тому — обилие в воздухе жилых помещений химических соединений, которые называют ирритантами.

Законы, вступающие в силу в мае, затронут каждого новосибирца

Автор: Оксана Мочалова

Двойная выплата пенсионерам 

С 1 мая жители Новосибирска старше 80 лет начнут получать повышенную пенсию. Если день рождения пришёлся на апрель, то фиксированная выплата к страховой пенсии автоматически удвоится и составит 19 169,38 рубля. Аналогичная прибавка положена тем, кому в апреле присвоили первую группу инвалидности.

Главой новосибирского НГТУ НЭТИ назначен Игорь Марчук

Автор: Юлия Данилова

В ходе рабочей поездки в Новосибирск заместитель министра науки и высшего образования России Айрат Гатиятов представил коллективу НГТУ НЭТИ исполняющего обязанности ректора Игоря Марчука. Об этом сообщила пресс-служба федерального ведомства.

— НГТУ НЭТИ сегодня — один из ведущих инженерных центров Сибири и нашей страны. Университет показывает устойчивый рост и сохраняет то, что всегда было его отличительной чертой: крепкую связь с промышленностью и ставку на молодых преподавателей. Уверен, что сочетание фундаментальной академической культуры, глубокого погружения в науку и управленческого опыта позволит Игорю Владимировичу вывести университет на новый уровень, — отметил Айрат Гатиятов.

Сначала жара, затем холод: синоптики дали прогноз погоды на майские праздники в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске начало майских праздников будет сопровождаться почти летней погодой. На следующей неделе ожидается похолодание и осадки.

По информации Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирске 30 апреля днём температура поднимется до +21…+23 градусов. В районе ОбьГЭС будет чуть прохладнее — около +18…+20 градусов. Синоптики прогнозируют небольшую облачность без осадков. В целом по области в этот день температура составит от +21 до +26 градусов, а в некоторых местах — от +15 до +20 градусов.

Первый фонтан запустили в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске 29 апреля запустили первый фонтан сезона-2026. Он находится рядом с Законодательным Собранием Новосибирской области. Остальные фонтаны города включат 1 мая. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем канале в МАКС.

— Эта территория постепенно становится новой точкой притяжения в центре города. Здесь формируем Бугаков-парк – современное общественное пространство для отдыха и прогулок, — отметил глава города.

Приставы арестовали корову у фермера под Новосибирском

Автор: Артем Рязанов

Судебные приставы арестовали корову у 40-летнего мужчины из-за долгов. На мужчину завели 27 исполнительных производств за неуплату штрафов за нарушения ПДД. Общая сумма штрафов — 49 800 рублей, а исполнительский сбор — 36 000 рублей. Кроме того, у мужчины есть долг по кредиту в 350 000 рублей и налоговый долг в 68 600 рублей.

— Ранее гражданин предпринял попытку погасить часть долга, внеся 60 000 рублей на депозитный счет службы судебных приставов. Однако после этого он прекратил выполнять свои финансовые обязательства. В ходе выезда по адресу проживания неплательщика судебный пристав-исполнитель провел проверку его имущественного положения. В доме не было обнаружено имущества, подлежащего аресту. Автомобиль у должника также отсутствует. Он объяснил, что продал его два года назад, но не снял с учета. Несмотря на это, на его имя продолжают поступать штрафы за нарушения ПДД, — говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.

Лента новостей
Общество

Тоннель под Транссибом начали формировать строители четвертого моста в Новосибирске

Бизнес Власть

Самые большие зарплаты на предприятиях мэрии Новосибирска у преемника «Метро МиР»

Власть

Новосибирцам вручили заслуженные государственные и региональные награды

Общество

В Новосибирске ветврачи регистрируют рост случаев астмы у кошек

Бизнес Власть Общество

Законы, вступающие в силу в мае, затронут каждого новосибирца

Отставки и назначения

Главой новосибирского НГТУ НЭТИ назначен Игорь Марчук

Власть

Жителей Новосибирской области приглашают на Первомай-2026

Власть

Мэрия Новосибирска предложила увеличить штрафы за нарушение благоустройства

Общество

Сначала жара, затем холод: синоптики дали прогноз погоды на майские праздники в Новосибирске

Общество

Первый фонтан запустили в Новосибирске

Общество

Приставы арестовали корову у фермера под Новосибирском

Бизнес

Время стратегических обновлений: бизнес Новосибирска смотрит в будущее

Бизнес Недвижимость

Каждая вторая стройка в Новосибирске провалила планы по продажам

Культура

Уроженка Тогучина снялась в сериале

Общество

Ребенку с диагнозом ДЦП требуется дорогостоящее лечение

Бизнес Общество Экономика

Бизнес перенес НДС в цены: годовая инфляция в Новосибирской области замедлилась до 5,7%

Бизнес

Сибиряки предпочитают KIA: в Сбере рассказали о том, какие автомобили покупают через аккредитив клиенты

Бизнес

Новосибирские студенты оценили специфику предпринимательства в странах Африки

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Рост цен на топливо всех марок в Новосибирской области ускоряется

Прямым текстом

Александр Чернокульский: Любая идея должна пройти проверку лентяем

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

