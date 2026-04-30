Тоннель под Транссибом начали формировать строители четвертого моста в Новосибирске

Концессионер четвертого моста через Обь ведет монтаж рамной части 45-метрового тоннеля, расположенного в створе улицы Станиславского.

— Этот элемент является одним из последних в развязке, к которой примыкают пять ещё не открытых съездов. Участок дороги высотой 5 метров с шестью полосами движения будет перенаправлять транспортные потоки под Транссибирской магистралью. Общая длина тоннеля вместе с подходами составляет 285 метров, — пояснили к ГК «ВИС».

На данный момент ведётся установка несущих конструкций, возведение стен и подготовка основания для последующего бетонирования. В ближайшее время начнутся работы по строительству порталов тоннеля.

Параллельно выполняется заливка секций пролётных строений и подпорных стен съезда С3, который проходит параллельно открытой на этой неделе трамвайной эстакаде.

В декабре 2025 года на открытии прямого движения по новому мосту через Обь, генеральный директор группы ВИС Сергей Юдин сообщал, что сроки строительства тоннеля в створе улицы Станиславского будут понятны после проведенных изысканий и перепроектирования.

— Грунтовые воды поднялись и проект 2014 года необходимо корректировать так как это Транссиб, — пояснял Юдин.

В группе подчеркивали, что пока не будут запущены все объекты, включенные в концессионное соглашение, проезд по мосту будет бесплатным для всех видов транспорта.

Левобережная транспортная развязка — важный элемент концессионного проекта по возведению мостового перехода через Обь. Она включает в себя тоннель, трамвайную эстакаду и 25 съездов, часть из которых будет эстакадного типа. На данный момент открыты 12 съездов и полуторакилометровая трамвайная эстакада.

Основная цель проекта — снизить нагрузку на один из самых загруженных транспортных узлов города. В ценах декабря 2025 года стоимость моста составляла 46,8 миллиардов рублей с НДС по ставке 20%.

