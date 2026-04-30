Самые большие зарплаты на предприятиях мэрии Новосибирска у преемника «Метро МиР»

Зарплаты растут

У директоров МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений» (два директора за год) среднемесячная зарплата в 2025 году составляла 267-268 тысяч, у главбуха — почти 167. Учреждение создано в 2024 году для замены МП «Метро МиР», которое сейчас находится в процедуре банкротства.

Директора МКУ «Гормост» (за год сменились двое) в 2025 году получали в среднем от 246 до 259 тысяч рублей, главбух (двое) — 138-140 тысяч.

Стоит отметить, что по итогам 2023 года дорожники также лидировали по размеру доходов. Однако, в целом за три года их зарплаты выросли не значительно. Директор «Гормоста» ранее получал 204 тысячи в месяц.

Доход директора МУП «Новосибирский метрополитен» в 2025 году (уволился в 2026 году) составлял 236 тысяч (в 2023 году — 225 тысяч), главбуха — 207 тысяч.

У руководителей МКУ «Управление дорожного строительства» (за год два дииректора) — от 218 до 258 тысяч, главбух — 229 тысяч. Стоит отметить, что в 2023 году зарплата руководителя этого учреждения была 215 тысяч рублей. Это был максимальный результат по среднемесячным доходам среди муниципальных учреждений города.

Директор МКУ «ЦУГАЭТ» в 2025 году зарабатывал 229 тысяч в месяц (в 2023 — 159 тысяч), главбух — 168 тысяч. На этой должности произошел максимальный прирост зарплаты топа муниципального предприятия за три года — на 70 тысяч рублей.

Директор МКП «ГЭТ» — 166 тысяч (148 тысяч), главбух — 130 тысяч.

Средняя зарплата директора МБУ «ГЦОДД» составляла — 227,8 тысяч рублей (178 тысяч), главбуха — 173,6 тысяч.

Руководитель МБУ «Пассажиртрансснаб» — 184 тысячи (137 тысяч), главный бухгалтер 147 тысяч.

У директора МКУ «Городской фонтан» среднемесячная годовая зарплата в 2025 году была 126 тысяч рублей, главбуха — 105,7. По решению горсовета от 29 апреля 2026 года предприятие ликвидируется.

Руководители МП «Метро МиР» в 2025 году зарабатывали 85,7 тысяч рублей в месяц (в 2023 — 143 тысячи). Судя по опубликованным на сайте мэрии данным, за год на этой должности сменились четыре человека. Для сравнения, замы руководителя, совмещающие несколько должностей в этом муниципальном предприятии, зарабатывали до 219 тысяч рублей. Главбух, также работая на нескольких должностях, — 203 тысячи.

Доходы закрываются

Напомним, в 2025 году Совет Федерации одобрил пакет законов, отменяющих ежегодную обязанность государственных служащих, депутатов и судей подавать декларации о доходах. Вместо этого с 1 января 2026 года была введена система так называемого целевого декларирования. Ранее декларации о доходах перестали подавать депутаты.

Для сравнения, медианная зарплата по Новосибирской области в 2026 году составляет 60 тысяч рублей. На вахте можно заработать до миллиона рублей в месяц.

Ранее редакция сообщала о том, что на заседании комиссии по административной реформе мэрии Новосибирска было принято решение об оптимизации управленческих структур муниципалитета и районных администраций. Планируется сокращение штатной численности на 5 %.