Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Власть

Самые большие зарплаты на предприятиях мэрии Новосибирска у преемника «Метро МиР»

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Раскрыты доходы руководителей муниципальных учреждений в 2025 году. Больше всего зарабатывают топы в компаниях, связанных со строительством и дорогами

Зарплаты растут

У директоров МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений» (два директора за год) среднемесячная зарплата в 2025 году составляла 267-268 тысяч, у главбуха — почти 167. Учреждение создано в 2024 году для замены МП «Метро МиР», которое сейчас находится в процедуре банкротства.

Директора МКУ «Гормост» (за год сменились двое) в 2025 году получали в среднем от 246 до 259 тысяч рублей, главбух (двое) — 138-140 тысяч.

Стоит отметить, что по итогам 2023 года дорожники также лидировали по размеру доходов. Однако, в целом за три года их зарплаты выросли не значительно. Директор «Гормоста» ранее получал 204 тысячи в месяц.

Доход директора МУП «Новосибирский метрополитен» в 2025 году (уволился в 2026 году) составлял 236 тысяч (в 2023 году — 225 тысяч), главбуха — 207 тысяч.

У руководителей МКУ «Управление дорожного строительства» (за год два дииректора) — от 218 до 258 тысяч, главбух — 229 тысяч. Стоит отметить, что в 2023 году зарплата руководителя этого учреждения была 215 тысяч рублей. Это был максимальный результат по среднемесячным доходам среди муниципальных учреждений города.

Директор МКУ «ЦУГАЭТ» в 2025 году зарабатывал 229 тысяч в месяц (в 2023 — 159 тысяч), главбух — 168 тысяч.  На этой должности произошел максимальный прирост зарплаты топа муниципального предприятия за три года — на 70 тысяч рублей.

Директор МКП «ГЭТ» — 166 тысяч (148 тысяч), главбух — 130 тысяч.

Средняя зарплата директора МБУ «ГЦОДД» составляла — 227,8 тысяч рублей (178 тысяч), главбуха — 173,6 тысяч.

Руководитель МБУ «Пассажиртрансснаб» — 184 тысячи (137 тысяч), главный бухгалтер 147 тысяч.

У директора МКУ «Городской фонтан» среднемесячная годовая зарплата в 2025 году была 126 тысяч рублей, главбуха — 105,7. По решению горсовета от 29 апреля 2026 года предприятие ликвидируется.

Руководители МП «Метро МиР» в 2025 году зарабатывали 85,7 тысяч рублей в месяц (в 2023 — 143 тысячи). Судя по опубликованным на сайте мэрии данным, за год на этой должности сменились четыре человека. Для сравнения, замы руководителя, совмещающие несколько должностей в этом муниципальном предприятии, зарабатывали до 219 тысяч рублей. Главбух, также работая на нескольких должностях, — 203 тысячи.

Доходы закрываются

Напомним, в 2025 году Совет Федерации одобрил пакет законов, отменяющих ежегодную обязанность государственных служащих, депутатов и судей подавать декларации о доходах.  Вместо этого с 1 января 2026 года была введена система так называемого целевого декларирования. Ранее декларации о доходах перестали подавать депутаты.

Для сравнения, медианная зарплата по Новосибирской области в 2026 году составляет 60 тысяч рублей. На вахте можно заработать до миллиона рублей в месяц.

Ранее редакция сообщала о том, что на заседании комиссии по административной реформе мэрии Новосибирска было принято решение об оптимизации управленческих структур муниципалитета и районных администраций. Планируется сокращение штатной численности на 5 %. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Все материалы

Регионы : Новосибирск

Теги : Мэрия Новосибирска муниципальные предприятия зарплаты чиновников декларации о доходах

15
0
0
Предыдущая статья
Про здоровье
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Прямым текстом
Бизнес Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Рост цен на топливо всех марок в Новосибирской области ускоряется

Прямым текстом

Александр Чернокульский: Любая идея должна пройти проверку лентяем

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности