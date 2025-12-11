Российский экологический оператор профинансирует комплексы ТКО в Новосибирске

Планы по строительству двух мусороперерабатывающих комплексов (на левом и правом берегах Новосибирска), которые неоднократно корректировались, сегодня выходят на новый, практический этап. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года, рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он подчеркнул, что вопрос создания современной системы обращения с отходами в Новосибирской области остается одним из ключевых.

— Перспективы однозначные. Эти комплексы нужны для Новосибирской области, и они будут построены, несмотря на все сложности, которые возникли при реализации концессионного соглашения. В инициативном порядке завершается проектирование и прохождение экспертизы государственной по левобережному комплексу, — отметил глава региона.

Он добавил, что ключевой фокус сейчас сосредоточен на левобережном комплексе, который находится на стадии активного проектирования и прохождения государственной экспертизы. Получение положительного заключения экспертизы позволит определить окончательные технические решения и стоимость проекта.

Что касается аналогичного комплекса на правом берегу, то его реализация планируется по новой схеме. Как отметил Травников, после отработки модели на левобережном объекте, проектирование правобережного комплекса будет завершаться «в рамках новых концессий, новых концессионных инициатив».

— Проекты уже получили предварительную поддержку Российского экологического оператора (ППК «РЭО») на возможность льготного финансирования за счет средств Фонда национального благосостояния и ВЭБ.РФ. Соответственно, эти концессии мы будем заявлять в ППК «РЭО» на финансирование, — отметил Андрей Травников.

В МинЖКХ региона редакции Infopro54 уточнили, что оба комплекса включены в дорожную карту, которая согласована с ППК РЭО. Объекты рассматриваются для финансирования под льготную ставку, которая будет субсидируется из средств ППК РЭО. Решение о финансирование ППК РЭО будет принимать только при наличии проектно-сметной документации, прошедшей все госэкспертизы.

Напомним, Арбитражный суд Новосибирской области полностью удовлетворил иск регионального МинЖКХ к АО «САХ» о расторжении концессионного соглашения на строительство мусорного полигона в районе Верх-Тулы (Левобережный комплекс). Соглашение было заключено в апреле 2023 года с планируемым объёмом инвестиций 3,2 млрд рублей. Второе соглашение (по созданию аналогичного комплекса в селе Раздольное), министерство и регоператор подписали в ноябре 2023 года. Оба полигона «САХ» обещал построить за два года.

Однако в январе 2025 года выяснилось, что стоимость каждого полигона выросла вдвое — почти до 7 млрд рублей, а сроки строительства сдвинулись на два года.

Согласно дорожной карты, подписанной губернатором в январе текущего года, «Левобережный» комплекс должен быть построен до конца 2027 года, а «Правобережный» — до 2029-го. Для реализации проектов созданы две компании: ООО «КПО Правобережный» и ООО «КПО Левобережный». Их учредителями выступили АО «Корпорация развития Новосибирской области» (95%) и АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (5%).

Ранее редакция сообщала, что новосибирское «Спецавтохозяйство» дробит лоты для привлечения малого бизнеса.