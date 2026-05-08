Это фейк: управление ветеринарии опровергло информацию о ящуре в Новосибирской области

Начальник управления ветеринарии Новосибирской области Алексей Магеров заявил, что материалы о якобы «результатах лабораторных исследований КРС», которые появились в соцсетях, недостоверны.

— Они не являются официальными документами и не подтверждены уполномоченными органами. Данные изображения не содержат признаков надлежащего оформления и в представленном виде не могут рассматриваться как достоверное подтверждение каких-либо обстоятельств, — подчеркнул Магеров.

Напомним, на этой неделе в соцсетях появились фотографии якобы из иска новосибирской фермерши Светланы Паниной, у которой изъяли большой количество животных после введения в регионе карантина по пастереллезу. Фото, в частности, опубликовал у себя в телеграм-канале общественник Евгений Митрофанов. Судя по фото, у одного из животных якобы выявлен ящур. При этом общественник подчеркивает, что у лаборатории, которая выдала этот документ, «нет аккредитации по исследованию ящура».

— Отдельно подчёркиваем, что судебная система Российской Федерации обеспечивает строгое соблюдение процессуального порядка и надёжный контроль за доступом к материалам судебных дел. Ознакомление участников процесса с документами осуществляется исключительно в установленном законом порядке, в специально отведённых условиях и под контролем ответственных должностных лиц. Также напоминаем, что официальная информация и позиция по данному вопросу ранее были озвучены уполномоченными органами. Просим руководствоваться исключительно официальными сообщениями и не доверять сведениям, распространяемым через непроверенные источники, — заявили в управлении ветеринарии Новосибирской области.

Напомним, в марте информацию о ящуре опровергал региональный Минсельхоз.

В конце марта в сети появлялись фейковых ИИ-видео о ликвидации скота. Об этом предупреждали власти Новосибирской области.

При этом в марте Министерство сельского хозяйства Российской Федерации объявило о централизованной закупке вакцины против ящура для регионов страны. В рамках обеспечения противоэпизоотических мероприятий на 2026 год Новосибирская область получит 350 тысяч доз препарата.

Ранее редакция сообщала о том, что в организации Новосибирска приходили фейковые постановления о наборе добровольцев в Иран.