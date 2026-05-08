Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть Право&Порядок

Это фейк: управление ветеринарии опровергло информацию о ящуре в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Речь идет о якобы «результатах лабораторных исследований КРС» из материалов суда, которые появились в сети интернет

Начальник управления ветеринарии Новосибирской области Алексей Магеров заявил, что материалы о якобы «результатах лабораторных исследований КРС», которые появились в соцсетях, недостоверны.

— Они не являются официальными документами и не подтверждены уполномоченными органами. Данные изображения не содержат признаков надлежащего оформления и в представленном виде не могут рассматриваться как достоверное подтверждение каких-либо обстоятельств, — подчеркнул Магеров.

Напомним, на этой неделе в соцсетях появились фотографии якобы из иска новосибирской фермерши Светланы Паниной, у которой изъяли большой количество животных после введения в регионе карантина по пастереллезу.  Фото, в частности, опубликовал у себя в телеграм-канале общественник Евгений Митрофанов. Судя по фото, у одного из животных якобы выявлен ящур. При этом общественник подчеркивает, что у лаборатории, которая выдала этот документ, «нет аккредитации по исследованию ящура».

—  Отдельно подчёркиваем, что судебная система Российской Федерации обеспечивает строгое соблюдение процессуального порядка и надёжный контроль за доступом к материалам судебных дел. Ознакомление участников процесса с документами осуществляется исключительно в установленном законом порядке, в специально отведённых условиях и под контролем ответственных должностных лиц. Также напоминаем, что официальная информация и позиция по данному вопросу ранее были озвучены уполномоченными органами. Просим руководствоваться исключительно официальными сообщениями и не доверять сведениям, распространяемым через непроверенные источники, — заявили в управлении ветеринарии Новосибирской области.

Напомним, в марте информацию о ящуре опровергал региональный Минсельхоз.

В конце марта в сети появлялись фейковых ИИ-видео о ликвидации скота. Об этом предупреждали власти Новосибирской области.

При этом в марте Министерство сельского хозяйства Российской Федерации объявило о централизованной закупке вакцины против ящура для регионов страны. В рамках обеспечения противоэпизоотических мероприятий на 2026 год Новосибирская область получит 350 тысяч доз препарата.

Ранее редакция сообщала о том, что в организации Новосибирска приходили фейковые постановления о наборе добровольцев в Иран. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Актуальный разговор

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Все материалы

Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы : Новосибирск

Теги : ящур фейк пастереллез карантин

829
0
0
Предыдущая статья
Расходы на обновление парка электричек перейдут на бюджет Новосибирской области
Следующая статья
Вырубки деревьев в Новосибирске заставляют мигрировать воробьев, грачей и галок

Парад под контролем: в Новосибирске усилят безопасность на День Победы без ограничения связи

Автор: Артем Рязанов

Власти Новосибирска заверили, что в период празднования Дня Победы не будут ограничивать работу мобильной связи и интернета в городе.

Согласно оперативной информации Управления Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу и Минцифры Новосибирской области, в период подготовки и проведения праздничных мероприятий к Дню Победы ограничений в работе мобильного интернета, SMS и телефонной связи не предусмотрено.

Читать полностью

Расходы на обновление парка электричек перейдут на бюджет Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее новую концепцию развития пригородного железнодорожного транспорта. Документ, рассчитанный до 2035 года, меняет принципы финансирования, планирования и управления электричками по всей стране. Для Новосибирска и других городов, где развивают «городские электрички», это означает переход от ежегодных бюджетных согласований к системе долгосрочных контрактов.

Существенное нововведение — переход на долгосрочный транспортный заказ.

Читать полностью

Участники проекта «Герои НовоСибири» участвуют в патриотических мероприятиях

В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне участники регионального проекта «Герои НовоСибири» – ветераны специальной военной операции – включились в серию патриотических мероприятий. Проект реализуется при поддержке правительства Новосибирской области и готовит бойцов к работе на руководящих должностях в органах государственной власти, муниципальных структурах и госкомпаниях.

Накануне праздника ветераны провели встречи с молодёжью и детьми в рамках образовательных программ. В День Победы они присоединятся к всероссийским акциям «Бессмертный полк», «Свеча памяти», а также к торжественным парадам и шествиям. Некоторые из героев проекта выйдут в составе парадных расчётов.

Читать полностью

Вас уже оценили: ЭКГ-рейтинг получили 164 тысячи компаний и предпринимателей Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области ЭКГ-рейтингом охвачено почти 164,5 тысячи субъектов предпринимательской деятельности, 91 балл и более имеют 13,5 тысяч из них. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам предпринимателей региона.

Как напомнили в аппарате бизнес-омбудсмена, лидерам рейтинга будут доступны следующие меры поддержки:

Читать полностью

Деньги, выделенные на уборку дорог в частном секторе, в Новосибирске не осваиваются

Автор: Юлия Данилова

Депутаты горсовета настаивают на пересмотре принципов и нормативов уборки дорог в частном секторе Новосибирска. Как заявил на заседании комиссии по городскому хозяйству горсовета зампредседателя горсовета Павел Горшков, основной причиной подтопления в домах малоэтажной застройки является несвоевременный вывоз снега и отсутствие нормальной ливневой канализации. Начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Александр Стефанов пояснил, что дороги частного сектора относятся к пятой категории и норматив затрат на их содержание составляет 25 рублей 85 копеек за «квадрат» в год.

По словам Павла Горшкова, даже по этому нормативу дороги в частном секторе должны чиститься раз в месяц, но в реальности это происходит гораздо реже. Зимой 2025-2026, в сильные снегопады, это было особенно заметно.

Читать полностью

Традиционная акция «Свеча памяти» охватит 14 площадок Новосибирска

8 мая в Новосибирске пройдёт традиционная акция «Свеча памяти». Она начнётся в 22:00. Главной площадкой станет Монумент Славы — мероприятие приурочили к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В 2026 году церемония посвящена сибирским дивизиям. Программу пролога составят фактические данные, статистика и песня «Память» на слова и музыку Александра Сухарева.

Читать полностью
Актуальный разговор

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Недвижимость Прямым текстом

Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Власть Город Общество

Парад под контролем: в Новосибирске усилят безопасность на День Победы без ограничения связи

Общество

Более 1600 многоквартирных домов обследуют в Новосибирской области

Бизнес Общество

Рейсы из Новосибирска в южные города России переносятся

Общество

Вырубки деревьев в Новосибирске заставляют мигрировать воробьев, грачей и галок

Власть Право&Порядок

Это фейк: управление ветеринарии опровергло информацию о ящуре в Новосибирской области

Бизнес Власть

Расходы на обновление парка электричек перейдут на бюджет Новосибирской области

Власть

Участники проекта «Герои НовоСибири» участвуют в патриотических мероприятиях

Бизнес Власть ПроБизнес

Вас уже оценили: ЭКГ-рейтинг получили 164 тысячи компаний и предпринимателей Новосибирской области

Общество

Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске на День Победы

Общество Технологии

Глава «Ростеха» назвал внедрение ИИ в Новосибирской области примером для страны

Бизнес Недвижимость

Застройщики Новосибирска за квартал ввели на 55% меньше жилья, чем в 2025 году

Бизнес Недвижимость

Торговые центры в России просят сертификацию, чтобы снизить риски для бизнеса

Общество

Маршруты автобусов и троллейбусов изменят в День Победы в Новосибирске

Общество

Петербуржцы посетят Новосибирск в рамках празднования Дня Победы

Бизнес

Новосибирский рынок полуфабрикатов перейдет на обязательную маркировку

Бизнес Общество Спорт

Новосибирские компании произвели спорттовары почти на 250 млн рублей

Власть Город Общество

Деньги, выделенные на уборку дорог в частном секторе, в Новосибирске не осваиваются

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Недвижимость Прямым текстом

Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Бизнес Прямым текстом

Денис Артемов: Договор жизненного цикла усугубит проблему с качеством новостроек Новосибирска

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности