В апреле новосибирские ветераны ВОВ получат выплаты ко Дню Победы

В апреле Социальный фонд Российской Федерации начнёт осуществлять ежегодные выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны к празднованию Дня Победы 9 мая.

— Каждому ветерану средства будут доставлены банками и почтой по своему графику, — уточняется в сообщении.

Выплата в размере 10 тысяч рублей предназначена для участников Великой Отечественной войны, непосредственно участвовавших в боевых действиях.

Каждый год ветераны, которые во время Великой Отечественной войны служили в действующей армии или стали инвалидами из-за ранений, контузий, увечий или болезней, полученных в зонах боевых действий, получают ежегодную выплату. Эта выплата также предусмотрена для тех, кто участвовал в боевых операциях, выполнял специальные задания в воинских частях действующей армии, в тылу врага или на территориях других стран, а также в некоторых других случаях.

В соответствии с указом, правом на выплату пользуются не только ветераны в России, но и участники Великой Отечественной войны, проживающие в прибалтийских государствах – бывших республиках СССР: Эстонии, Латвии и Литве.

По данным мэрии Новосибирска, на 12 марта в городе проживали 1 334 ветерана Великой Отечественной войны.

