В апреле новосибирские ветераны ВОВ получат выплаты ко Дню Победы

Автор: Артем Рязанов

Размер традиционного ежегодного начисления составит 10 тысяч рублей

В апреле Социальный фонд Российской Федерации начнёт осуществлять ежегодные выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны к празднованию Дня Победы 9 мая.

— Каждому ветерану средства будут доставлены банками и почтой по своему графику, — уточняется в сообщении.

Выплата в размере 10 тысяч рублей предназначена для участников Великой Отечественной войны, непосредственно участвовавших в боевых действиях.

Каждый год ветераны, которые во время Великой Отечественной войны служили в действующей армии или стали инвалидами из-за ранений, контузий, увечий или болезней, полученных в зонах боевых действий, получают ежегодную выплату. Эта выплата также предусмотрена для тех, кто участвовал в боевых операциях, выполнял специальные задания в воинских частях действующей армии, в тылу врага или на территориях других стран, а также в некоторых других случаях.

В соответствии с указом, правом на выплату пользуются не только ветераны в России, но и участники Великой Отечественной войны, проживающие в прибалтийских государствах – бывших республиках СССР: Эстонии, Латвии и Литве.

По данным мэрии Новосибирска, на 12 марта в городе проживали 1 334 ветерана Великой Отечественной войны.

Ранее редакция сообщала о том, что с 1 апреля новосибирцам проиндексируют пенсии.

Источник фото: пресс-служба правительства Новосибирской области.

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Рубрики : Власть Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : выплаты ВОВ

937
0
0
Светлый: территория, где жилье становится частью большого замысла
Суд открыл процедуру банкротства новосибирского недропользователя

Парк «Каменка» и набережную на «Чемском берегу» сдадут в 2026 году

Автор: Артем Рязанов

В 2026 году Новосибирск должен получить как минимум три новых парка и набережную, сообщила на оперативном совещании мэрии 31 марта заместитель мэра, глава городского департамента культуры, спорта и молодежной политики Ксения Антонова. Все проекты уже начали реализовывать, и в этом году они должны быть завершены.

Согласно данным Антоновой, среди проектов, которые планируется завершить в 2026 году, значатся сквер на улице Демакова в Академгородке, завершение работ в парке Бугакова и открытие набережной на «Чемском берегу».

Строительство новых объектов новосибирского Технопарка задерживается

Автор: Юлия Данилова

Реализация проекта «Трапеция», где планируется создать 73 тысячи кв метров лабораторно-производственных площадей и инвестором которого является «Академпарк», отстает от заявленных сроков. Об этом сообщил генеральный директор АО «Академпарк» Дмитрий Верховод.

— В декабре 2024 года мы наконец получили разрешение на строительство первой очереди здания. В апреле 2025 провели торги, подписали контракт с генеральным подрядчиком. В августе получили разрешение на строительство второй очереди. В этом году подписали контракт на строительство (Оба контракта подписаны с ООО «Реалстрой». — Ред.). По контракту первая очередь должна быть закончена в первом квартале 2027, а вторая — до конца 2027. Однако, мы видим, что строительство ведётся с отставанием, — отметил Верховод.

В новосибирском Промышленно-логистическом парке снова сменился руководитель

Автор: Артем Рязанов

В управляющей компании новосибирского Промышленно-логистического парка снова сменился генеральный директор. По данным сервиса Контур.Фокус, его возглавила Татьяна Эссауленко, которая ранее руководила Краснообском, а потом, до середины марта 2026 года, возглавляла компании, инициировавшие новую концессию на строительство мусорных полигонов под Новосибирском.

Ранее должность директора «УК «ПЛП» занимал экс-мэр города Обь Павел Буковинин. Он был назначен на должность 15 декабря прошлого года.

ХК «Сибирь» удержалась в плей-офф, выиграв матч у «Магнитогорска»

Автор: Артем Рязанов

Вечером в понедельник, 30 марта, в Новосибирске состоялась четвертая встреча ХК «Сибири» с «Магнитогорском» в рамках плей-офф. Победу в упорной игре, завершившейся во втором овертайме, одержали хозяева со счётом 1:0. После этой победы счёт в серии стал 3-1 в пользу «Металлурга».

В основное время матча команды не смогли забить ни одного гола. Первый овертайм также не выявил победителя. Решающая шайба, принесшая победу, была забита нападающим «Сибири» Антоном Косолаповым на последней секунде второго овертайма.

В Новосибирске начали устанавливать знаки платной парковки с символом рубля

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске стали появляться новые знаки, обозначающие платную парковку. На Пристанском переулке установлен знак с символом рубля. Для города  это пока ещё редкость. Журналист Infopro54 его сфотографировал и, опросив автовладельцев, выяснил, что знак мало кому знаком.

Такой вариант указателя платной парковки относится к так называемым объединённым знакам — когда один объединяет функции двух и более знаков. В данном случае привычное обозначение парковки — английская буква «P» — объединено с символом рубля ₽. Кроме того, на знаке есть указание на то, что парковка крытая, и стрелка, показывающая, где она находится. Новизна этого знака относительна: соответствующий стандарт вступил в силу ещё в 2018 году, а спустя несколько лет знак был внесён в ПДД. С 2023 года так обозначать платную парковку начали в крупных городах европейской части России. В Новосибирске широкого распространения новые знаки пока не получили.

«Время платить за концессию приближается»: консультанта для контроля за четвертым мостом снова ищут в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Правительство Новосибирской области снова объявило тендер по выбору подрядчика на оказание комплексных консультационных услуг по сопровождению концессионного соглашения в отношении строительства и эксплуатации на платной основе мостового перехода через реку Обь в створе улицы Ипподромской. Стартовая цена контракта составляет 59 млн рублей.

Стоит отметить, что это уже третьи торги на предоставление консультационных услуг. Первые прошли в 2023 году. За услуги подрядчика регион тогда предлагал 82 млн рублей. В тендере приняли участие две компании, победила ООО «Холсинка групп», согласившаяся выполнить работы за 79,8 млн рублей.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

