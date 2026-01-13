Свыше 260 детей умерли за год в Новосибирской области

В 2024 году в Новосибирской области зафиксированы 266 случаев ухода из жизни детей в возрасте от 0 до 17 лет (Более свежая статистика не приводится. — Ред.). По сравнению с 2020 годом, количество таких прецедентов в регионе сократилось на 22%, что соответствует общероссийскому тренду снижения детской смертности. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Новосибирской области.

— При анализе структуры основных причин смертности детей установлено, что частота смерти детей от внешних причин стабильно высокая, в 2024 году составила 38,0% (101 случай), что значительно выше среднероссийского показателя (2,1%), — отмечается в постановлении.

Среди внешних причин смерти в 2023–2024 годах большая часть приходилась на травмы (в 2023 году — 50%, в 2024-м — 45%), асфиксию (в 2023 году — 39%, в 2024-м — 28%) и отравление угарным газом (в 2023 году — 7%, в 2024-м — 13%).

Кроме того, в области сохраняются высокие показатели частоты смерти детей по следующим причинам:

из-за врожденных аномалий (пороков развития) — 15,8% (42 случая), что почти в 4 раза выше среднероссийского уровня (4,1%);

от болезней системы кровообращения — 4,5% (12 случаев), что выше среднего по РФ (0,7%) и значительно выше, чем в предыдущие годы (0,6% в 2020 году);

из-за болезней нервной системы — 7,1% (19 случаев), что почти в 3 раза выше среднероссийского уровня (2,3%);

от злокачественных новообразований — 7,5% (20 случаев), что почти в 4 раза выше среднероссийского уровня (1,9%).

При этом в регионе наблюдается устойчивое снижение частоты смерти детей из-за состояний, возникающих в перинатальном периоде — с 23,5% от общего количества смертей в 2020 году до 13,5% в 2024-м. Однако данный показатель все еще остается выше среднего по РФ (7,8%).

— Основной причиной снижения младенческой смертности к 2023 году явилось введение в эксплуатацию в 2021 году нового корпуса областного перинатального центра и завершение формирования в регионе трехуровневой системы оказания акушерско-гинекологической и неонатологической медицинской помощи. На рост показателей в 2024 году повлияли проблемы становления ведущей роли «якорной» медицинской организации — перинатального центра, в первую очередь ― качественным и количественным составом медицинских кадров. Кроме того, на показатель младенческой смертности оказывали влияние иногородние дети, умершие в медорганизациях области. Ежегодно они дают прирост показателя младенческой смертности на 0,5%, — отмечается в документе.

В регионе сохраняются стабильные показатели причин детской смертности от инфекционных болезней, болезней органов дыхания, органов пищеварения и мочеполовой системы. Однако эти показатели выше средних по РФ, уточняется в постановлении.

— Приоритетными направлениями для снижения показателей причин детской смертности могут быть профилактика внешних причин смерти (несчастные случаи, дорожно-транспортные происшествия, суициды и др.), особенно среди подростков, проведение постоянного анализа причин смерти от внешних факторов, — подчеркивается в документе.

Стоит отметить, что в Новосибирской области в конце 2025 года была принята региональная программа неонатального скрининга, рассчитанная на 5 лет. Она направлена на выявление патологий у младенцев, а также оперативное предоставление новорожденным необходимого лечения.

