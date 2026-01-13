Поиск здесь...
Свыше 260 детей умерли за год в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Более 38% таких случаев приходятся на «внешние» причины

В 2024 году в Новосибирской области зафиксированы 266 случаев ухода из жизни детей в возрасте от 0 до 17 лет (Более свежая статистика не приводится. — Ред.). По сравнению с 2020 годом, количество таких прецедентов в регионе сократилось на 22%, что соответствует общероссийскому тренду снижения детской смертности. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Новосибирской области.

— При анализе структуры основных причин смертности детей установлено, что частота смерти детей от внешних причин стабильно высокая, в 2024 году составила 38,0% (101 случай), что значительно выше среднероссийского показателя (2,1%), — отмечается в постановлении.

Среди внешних причин смерти в 2023–2024 годах большая часть приходилась на травмы (в 2023 году — 50%, в 2024-м — 45%), асфиксию (в 2023 году — 39%, в 2024-м — 28%) и отравление угарным газом (в 2023 году — 7%, в 2024-м — 13%).

Кроме того, в области сохраняются высокие показатели частоты смерти детей по следующим причинам:

  • из-за врожденных аномалий (пороков развития) — 15,8% (42 случая), что почти в 4 раза выше среднероссийского уровня (4,1%);
  • от болезней системы кровообращения — 4,5% (12 случаев), что выше среднего по РФ (0,7%) и значительно выше, чем в предыдущие годы (0,6% в 2020 году);
  • из-за болезней нервной системы — 7,1% (19 случаев), что почти в 3 раза выше среднероссийского уровня (2,3%);
  • от злокачественных новообразований — 7,5% (20 случаев), что почти в 4 раза выше среднероссийского уровня (1,9%).

При этом в регионе наблюдается устойчивое снижение частоты смерти детей из-за состояний, возникающих в перинатальном периоде — с 23,5% от общего количества смертей в 2020 году до 13,5% в 2024-м. Однако данный показатель все еще остается выше среднего по РФ (7,8%).

— Основной причиной снижения младенческой смертности к 2023 году явилось введение в эксплуатацию в 2021 году нового корпуса областного перинатального центра и завершение формирования в регионе трехуровневой системы оказания акушерско-гинекологической и неонатологической медицинской помощи. На рост показателей в 2024 году повлияли проблемы становления ведущей роли «якорной» медицинской организации — перинатального центра, в первую очередь ― качественным и количественным составом медицинских кадров. Кроме того, на показатель младенческой смертности оказывали влияние иногородние дети, умершие в медорганизациях области. Ежегодно они дают прирост показателя младенческой смертности на 0,5%, — отмечается в документе.

В регионе сохраняются стабильные показатели причин детской смертности от инфекционных болезней, болезней органов дыхания, органов пищеварения и мочеполовой системы. Однако эти показатели выше средних по РФ, уточняется в постановлении.

— Приоритетными направлениями для снижения показателей причин детской смертности могут быть профилактика внешних причин смерти (несчастные случаи, дорожно-транспортные происшествия, суициды и др.), особенно среди подростков, проведение постоянного анализа причин смерти от внешних факторов, — подчеркивается в документе.

Стоит отметить, что в Новосибирской области в конце 2025 года была принята региональная программа неонатального скрининга, рассчитанная на 5 лет. Она направлена на выявление патологий у младенцев, а также оперативное предоставление новорожденным необходимого лечения.

Ранее редакция сообщала о том, что 3 района Новосибирска лидируют по отравлениям наркотиками среди подростков. 

Фото freepik, автор: freepik

В Новосибирске буксуют проекты фудшеринга, лишнюю еду продолжают выбрасывать

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске большинство производственных и торговых компаний, а также частных лиц на регулярной основе выбрасывают большое количество еды. Infopro54 выяснил, что сейчас происходит с региональными проектами фудшеринга, и есть ли вероятность, что ритейл и общепит станет чаще раздавать излишнюю еду.

Одно из последних исследований, посвященных теме продовольственных потерь в России, было проведено в 2025 году фондом Х5 «Выручаем». Вот некоторые результаты этого исследования: в школьных столовых индекс несъедаемости составляет 54%; больше всего еды выбрасывают домохозяйства – 71% пищевых отходов на свалках это именно их «заслуга». Потери происходят также на этапе производства, продажи продуктов, приготовления и реализации еды в общепите. Всего в стране образуется около 42 миллионов тонн пищевых отходов. Общий совокупный показатель потерь авторы исследования оценили в 41,3%. В такой ситуации эксперты считают крайне важным устранение регуляторных барьеров и институциональную поддержку фудшеринга.

Читать полностью

В 2026 году пенсионные баллы обойдутся новосибирцам дороже

Автор: Оксана Мочалова

С 1 января 2026 года стоимость одного пенсионного балла, который могут докупить новосибирцы для назначения выплаты по старости, выросла более чем на 5 тыс. рублей — до 65,6 тыс. рублей (в 2025 году — 60,4 тыс рублей). В этом году максимум можно приобрести 8,7 пенсионного балла.

Напомним, для назначения страховой пенсии по старости нужно иметь не менее 30 баллов (индивидуальных пенсионных коэффициентов, ИПК) и от 15 лет выслуги лет. При этом сформировать всю пенсию купленным стажем нельзя. Приобрести за деньги можно не более половины от требуемого периода (7,5 лет).

Читать полностью

Проверят всех младенцев: региональная программа неонатального скрининга принята в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Правительство Новосибирской области утвердило региональную программу расширенного неонатального скрининга на 2026–2030 годы. Ее ключевой задачей является достижение показателя младенческой смертности к 2030 году до 3,8 случая на 1000 родившихся живыми. Для этого не менее 95% новорожденных в области должны обследоваться на врожденные и наследственные заболевания. Младенцы с выявленными заболеваниями будут поставлены на диспансерное наблюдение для получения патогенетической терапии лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания, подчеркивается в программе.

В рамках скрининга с 2020 по 2024 годы наиболее часто встречаемым заболеванием, которое выявлялось у новорожденных в регионе, является врожденный гипотиреоз — 37 пациентов. За указанный период также выявлены 24 младенца с фенилкетонурией, 18 — с адреногенитальным синдромом, 4 — с муковисцидозом, 5 — с галактоземией.

Читать полностью

Глава Союза отцов Новосибирской области высказался о запрете самодельных зимних горок

Автор: Артем Рязанов

Депутаты разных уровней вновь подняли вопрос о запрете и сносе самодельных снежных горок по всей стране, а также ужесточении наказания к тем, кто их создает. Мотив — безопасность и забота о детях.

Причина — очередная трагедия, которая произошла утром 4 января в Менделеевске (Татарстан). В открытом колодце у оврага обнаружили тела двух десятилетних мальчиков. Ребята решили покататься на самодельной горке возле торгового центра, но не заметили расположенный рядом колодец и погибли.

Читать полностью

Адреса пунктов приема новогодних елок объявлены в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске новогодние ёлки превратят в щепу для животных. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии. С 13 по 27 января в городе пройдет акция по утилизации ёлок. Организаторы — департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, а также АО «Спецавтохозяйство».

Где будут принимать елки? 

Читать полностью

В Новосибирске впервые провели молебен против абортов

Автор: Оксана Мочалова

В российских храмах, включая Новосибирскую область, впервые прошли специальные молебны для женщин, которые планируют прервать беременность. Молебны посвящены их «вразумлению».

Богослужение состоялось 11 января, в день памяти 14 000 младенцев, убитых по приказу царя Ирода в Вифлееме.

Читать полностью
