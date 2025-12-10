Рекламодателям

Тарифы на электроэнергию в Новосибирске начнут увеличивать уже в январе

  • 10/12/2025, 14:00
Автор: Оксана Мочалова
лампочка
Причина — рост НДС с 20 до 22%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пересмотрела тарифы на электроэнергию на 2026 год. По новым расчетам, представленным на общественное обсуждение, плата за свет вырастет уже в январе. В ведомстве необходимость перерасчета объяснили повышением налога на добавленную стоимость с 20 до 22%.

— Расчеты предельных уровней тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2026 год ФАС России произведены в соответствии с макроэкономическими показателями Прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период до 2028 года. Темп роста конечной цены электрической энергии для населения в 2026 году составит 11,3 % с 1 октября 2026 года, — говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

В Новосибирской области, по расчетам ФАС, с 1 января максимально возможный тариф вырастет с 4,17 руб. до 4,18 руб. за кВт/ч.  К концу года плата за свет в регионе может подняться до 4,65 руб за кВт/ч.

Антимонопольная служба отмечает, что предельные минимальные уровни тарифов установлены на 1 копейку ниже предельных максимальных уровней. Для пяти регионов установлена социальная норма потребления электроэнергии. Для них тарифы рассчитаны отдельно. Например, в Красноярском крае плата за свет в пределах соцнормы не должна будет превышать 4,49 руб. за кВт/ч.

Стоит отметить, что в октябре 2025 года ФАС утвердила коридоры тарифов за электроэнергию (минимальный и максимальный тарифы для каждого региона) на следующий год. Согласно документу, плата за свет увеличится с октября следующего года, а не с июля, как это было в последние годы.

Напомним, в 2025 году тарифы на электричество были пересмотрены в зависимости от объёмов потребления:

  • Для пользователей, расходующих до 3900 кВт/ч в месяц, цена составила 4,12 рубля за кВт/ч, что на 12,6% выше предыдущего уровня.
  • Те, кто потребляет от 3900 до 6000 кВт/ч, платят 6,18 рубля за кВт/ч.
  • Для тех, кто использует свыше 6000 кВт/ч, стоимость кВТ/ч была на уровне 7,36 рублей.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области изменятся тарифы на капремонт. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедерум

Тарифы на электроэнергию в Новосибирске начнут увеличивать уже в январе
