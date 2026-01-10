Поиск здесь...
Вакцинация от вируса папилломы человека будет бесплатной в Новосибирске

Дата:

Препарат внесут в календарь профилактических прививок в 2027 году

В 2026 году планируется разработать все законодательные изменения для включения вакцины от ВПЧ в календарь профилактических прививок. А уже в 2027 году прививки станут бесплатными для новосибирцев, как и для всех россиян. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

—  Эта работа ведется, производственные площадки готовятся. Ученый вопрос решен по поводу этих вакцин. И вот вопрос на финальной стадии реализации, — заявил парламентарий ТАСС.

Депутат подчеркнул, что вакцинация от ВПЧ является одним из самых значимых инструментов профилактики онкологии, прежде всего рака шейки матки, а также других онкогенных проявлений. Несмотря на это, до сих пор привиться от вируса можно исключительно по ОМС и только в рамках региональных программ.

Согласно данным статистических исследований, в 2024 году вакцину от ВПЧ получила только каждая 25-я российская девочка 9–12 лет — всего около 170 тысяч. Эта цифра значительно ниже целевых показателей, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения, которая призывает прививать не менее 90% девочек до 15-летнего возраста. Вирус папилломы человека является одной из самых распространенных инфекций, передающихся половым путем. Существует более 100 типов ВПЧ, но наибольшую опасность представляют типы 16 и 18 — именно они вызывают до 70% всех случаев рака шейки матки. Этот вид онкологического заболевания остается главной причиной смерти от злокачественных опухолей среди женщин в возрасте 15-39 лет в России. Вирус опасен и для мужчин, он может вызывать у них целый ряд онкологических заболеваний.

При этом Сергей Леонов добавил, что столь важная профилактическая мера для населения от государства потребует дополнительных финансовых вложений, что придется учесть при формировании федерального бюджета на 2027 год.

Вирус папилломы человека является одной из самых распространенных инфекций, передающихся половым путем. По данным ВОЗ, в 2019 г. ВПЧ стал причиной 620 тысяч случаев заболевания раком среди женщин и 70 тысяч — у мужчин.

Напомним, что в новосибирских медицинских центрах средняя цена одной дозы вакцины составляет от 10 до 14 тысяч рублей. Схема вакцинации предполагает введение двух или трех доз вакцины через определенные промежутки времени.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске не состоялись 10 аукционов на поставку вакцины от ветрянки. 

Фото freepik, автор: freepik

8
0
0
Предыдущая статья
Новогодние каникулы в Новосибирске заканчиваются, а праздники продолжаются

Новогодние каникулы в Новосибирске заканчиваются, а праздники продолжаются

Несмотря на то, что новогодние каникулы стремительно подходят к концу, череда значимых православных и светских праздников продолжается. В январе новосибирцам предстоит отметить ни только старый Новый год, Крещение и Татьянин день, но и некоторые другие, менее популярные, но достаточно значимые даты.

В самый разгар первой рабочей неделе, в ночь на 14 января, горожанам предстоит поднять бокалы за старый Новый год. Этот праздник появился сразу после изменения гражданского календаря и многими воспринимается, как окончание новогодних гуляний.

Читать полностью

В Новосибирске скончался инженер, давший название Бугринскому мосту

9 января 2026 года ушел из жизни известный в Новосибирске инженер-конструктор и общественный деятель Владимир Фёдорович Ларичев. Ему было 85 лет. Он был одним из авторов проекта Бугринского моста. Он же придумал и название своему детищу. Об этом сообщили в группе «Бугринский комитет».

— Это был человек  с активной жизненной позицией, участник и соорганизатор многих значимых общественных дел для жителей города и Бугров. Для нас он был надежным старшим товарищем, другом и мудрым наставником, отзывчивым и чутким человеком. Выражаем глубокие искренние соболезнования семье и близким, — сообщили в посте.

Читать полностью

Продолжительные морозы придут в Новосибирск к середине первой рабочей недели

Крещенские морозы ожидаются в Новосибирске уже в середине первой рабочей недели 2026 года. Столбики термометров резко опустятся до -30 градусов. Такой прогноз опубликовали популярные погодные сервисы.

Если верить прогнозу Яндекс.Погоды, то рабочая неделя начнется с комфортных и уже привычных для новосибирцев -3…-5 градусов. 12 января будет снежно, тепло и почти безветренно.

Читать полностью

Самые опасные участки железной дороги Новосибирской области выявили в РЖД

Новосибирская транспортная прокуратура совместно с РЖД составили «Карту травмирования» на железнодорожной инфраструктуре Новосибирской области за 2022–2025 годы. Об этом сообщили в телеграмм-канале «Новосибирские железные дороги – на службу новосибирцам».

Самыми травмоопасными стали участки железной дороги, относящиеся к станции Бердск и перегону Обь – Чик. На каждом из них за предыдущие четыре года получили повреждения различной формы тяжести более девяти человек. Были зарегистрированы и смертельные случаи.

Читать полностью

Мусульмане диктуют меню: рестораторы Новосибирска отказываются от свинины

Две противоречащие друг другу тенденции параллельно развиваются в новосибирском общепите. Рестораторы начинают постепенно отказываться от свинины в своем меню, стараясь придерживаться мусульманских традиций. При этом визит в заведения с животными уже считается нормой. Об этом рассказала вице-председатель Новосибирского реготделения «Опора России» Мария Гаранина.

— Действительно, многие рестораторы опасаются включать в блюда свинину, чтобы не расстраивать гостей-мусульман. При этом те же самые рестораторы допускают в заведения собак, что грубо нарушает нормы шариата, — рассуждает эксперт в диалоге с журналистом Infopro54.

Читать полностью

Новосибирских водителей призывают отказаться от поездок

10 января в Новосибирске ожидаются метель и сильный снегопад. Резкие порывы ветра будут достигать 18 м/с.  Об этом рассказали в МЧС Новосибирской области. В связи с этим в телеграм-канале регионального ГАИ к водителям обратились с призывом воздержаться от поездок.

—  Осадки в виде снега, метели, снежные заносы и сужение проезжей части в результате выпавших осадков, а также велокурьеры в населенных пунктах, будут способствовать сохранению сложной дорожной обстановки и увеличению количества ДТП, — сообщили в МЧС региона.

Читать полностью
