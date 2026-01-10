Вакцинация от вируса папилломы человека будет бесплатной в Новосибирске

В 2026 году планируется разработать все законодательные изменения для включения вакцины от ВПЧ в календарь профилактических прививок. А уже в 2027 году прививки станут бесплатными для новосибирцев, как и для всех россиян. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

— Эта работа ведется, производственные площадки готовятся. Ученый вопрос решен по поводу этих вакцин. И вот вопрос на финальной стадии реализации, — заявил парламентарий ТАСС.

Депутат подчеркнул, что вакцинация от ВПЧ является одним из самых значимых инструментов профилактики онкологии, прежде всего рака шейки матки, а также других онкогенных проявлений. Несмотря на это, до сих пор привиться от вируса можно исключительно по ОМС и только в рамках региональных программ.

Согласно данным статистических исследований, в 2024 году вакцину от ВПЧ получила только каждая 25-я российская девочка 9–12 лет — всего около 170 тысяч. Эта цифра значительно ниже целевых показателей, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения, которая призывает прививать не менее 90% девочек до 15-летнего возраста. Вирус папилломы человека является одной из самых распространенных инфекций, передающихся половым путем. Существует более 100 типов ВПЧ, но наибольшую опасность представляют типы 16 и 18 — именно они вызывают до 70% всех случаев рака шейки матки. Этот вид онкологического заболевания остается главной причиной смерти от злокачественных опухолей среди женщин в возрасте 15-39 лет в России. Вирус опасен и для мужчин, он может вызывать у них целый ряд онкологических заболеваний.

При этом Сергей Леонов добавил, что столь важная профилактическая мера для населения от государства потребует дополнительных финансовых вложений, что придется учесть при формировании федерального бюджета на 2027 год.

Вирус папилломы человека является одной из самых распространенных инфекций, передающихся половым путем. По данным ВОЗ, в 2019 г. ВПЧ стал причиной 620 тысяч случаев заболевания раком среди женщин и 70 тысяч — у мужчин.

Напомним, что в новосибирских медицинских центрах средняя цена одной дозы вакцины составляет от 10 до 14 тысяч рублей. Схема вакцинации предполагает введение двух или трех доз вакцины через определенные промежутки времени.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске не состоялись 10 аукционов на поставку вакцины от ветрянки.