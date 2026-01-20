Коммерческие помещения от ГК «Расцветай»: перспективы роста бизнеса

Новосибирские девелоперы могут предложить покупателям варианты помещений в разных районах города. Например, у ГК «Расцветай» — одна из самых широких ассортиментных линеек коммерческих помещений, адаптированных под разные типы бизнеса. В центре города можно приобрести коммерцию в кварталах «Сакура Парк» и «Расцветай на Красном», где дома уже сданы и активно заселяются. В центральной локации расположен и перспективный квартал «Расцветай на Кропоткина». В развивающихся районах, где традиционно проживает большая доля жителей мегаполиса, девелопер реализует проекты масштабной застройки: эко-квартал «На Кедровой», кварталы «На Игарской», «Расцветай на Зорге», «Цветной бульвар», через несколько здесь лет будут жить тысячи новосибирцев. К ним относится и новый проект «Расцветай на Учительской», который возводится в уютной и обжитой части Калининского района с изначально высоким пешеходным трафиком.

Покупка коммерческой недвижимости на первых этажах жилых комплексов и кварталов — популярная стратегия инвестирования денежных средств. Доходность от таких вложений стабильна, она складывается из растущей стоимости самого объекта и ежегодно индексируемой арендной платы.

Аналитики отмечают адаптивность и гибкость стрит-ритейла, дающие прогнозируемый доход и высокую безопасность вложений.

В числе плюсов коммерции в новостройках — привлекательная стоимость квадратного метра на этапе строительства, современные инженерные системы и возможность выбора площади, расположения в квартале и планировки.

В крупном жилом комплексе по мере сдачи домов обеспеченный покупательский поток будет только нарастать, что наращивает привлекательность объекта. Динамика роста оборотов розницы, сферы услуг и общепита вместе с потоком потенциальных покупателей, обеспеченных вводом новостроек, позволяют собственникам быть уверенными в будущих доходах от приобретения площадей.

— Кроме кварталов с возрастающим числом жителей на правом и левом берегах, проекты ГК «Расцветай» расположены в перспективных локациях и развивающихся районах города, где есть обеспеченный платежеспособный спрос, — отмечают в пресс-службе ГК «Расцветай».

Большая доля коммерческих предложений в кварталах ГК «Расцветай» имеет оптимальный размер до 90 кв. м, многие бизнесы работают в сегменте, предусматривающем открытия в такой квадратуре. Они находят арендаторов быстрее. Помещения, расположенные на одном уровне с тротуаром, с панорамными окнами, имеющие возможность организовать яркую вывеску и привлечь покупателей, всегда ликвидны, отмечают в компании.

Подробности в офисах продаж ГК «Расцветай»:

+7 (383) 255-00-83

ул. Орджоникидзе, 23

гкрасцветай.рф

VK

Телеграм-канал

Застройщики: ООО СЗ «Расцветай на Красном», ООО СЗ «Астра», ООО СЗ «Гвоздика», ООО СЗ «Антей», ООО СЗ «Темпо», ООО СЗ «Аквамарин», ООО СЗ «Аккорд», ООО СЗ «Вербена». Проектные декларации на сайте: наш.дом.рф.