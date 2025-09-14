Рекламодателям

Только 182 тысячи новосибирцев проголосовали за новую «команду власти» города

  • 14/09/2025, 08:34
Автор: Юлия Данилова
Только 182 тысячи новосибирцев проголосовали за новую «команду власти» города
На некоторых округах за два дня голосования на избирательные участки пришли менее 3000 человек

По итогам двух дней трехдневного голосования по состоянию на 20.00 часов 13 сентября общая явка на выборы составила 21.43%, проголосовали 468 738 избирателей, сообщили в избиркоме Новосибирской области.

Первое место по количеству избирателей, пришедших на выборы, по-прежнему занимает округ №14. Это Искитимский и Черепановский районы, а также Маслянинский муниципальный округ — 45,9%, 23327 человек.

Второе место также держит округ №13: Искитимский, Сузунский, Черепановский районы — 44,06%, 22463 человек.

На третьем месте округ №1: Чановский, Купинский, Кыштовский, Северный, Венгеровский районы — 38,88%, 19539 человек.

В списке аутсайдеров пополнение. Худший результат по явке вновь на округе №29: Ленинский район Новосибирска — 12,09%, 7579 человек. Явку до 13% не дотянули округ № 27: Кировский район (12.87%, 8127) и округ № 34 — Октябрьский район (12.95%, 8122).

На выборах в горсовет Новосибирска по итогам второго дня проголосовали 14,74% избирателей, 181990 человек.

Лучшая явка по округу №17 — Калининский район: 25.19%, 5527 человек.

На втором месте округ №1 — Дзержинский район: 20,22%, 5007 человек.

На третьем месте округ №3, также Дзержинский район: 19,42%, 4867 человек.

В аутсайдеры по итогам второго дня вышел округ №29: Ленинский район — 11.18%, 2705 человек. На втором месте снова округ №45 — Советский район: 11,32%, 2705 человек.

Напомним, участки в регионе сегодня уже открылись и будут работать до 20.00 часов. Сегодня третий и последний день голосования.

В Новосибирской области проходят выборы депутатов Законодательного Собрания восьмого созыва, выборы депутатов Совета депутатов города Новосибирска восьмого созыва, а также ещё 344 избирательные кампании по формированию представительных органов власти в муниципалитетах.

Всего в Новосибирской области по данным Областной избирательной комиссии зарегистрировано 2 185 368 избирателей.

Ранее редакция сообщала о том, что жители региона определяют команду власти на пять лет

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

3 277

Рубрики : Общество Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : явка голосование выборы


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Основатель Mirotel Management, совладелец отеля «Миротель» Михаил Швецов

Михаил Швецов: Популярность некоторых нейросетей объясняется ленью пользователей

Людям просто не хочется разбираться, как работает промпт-инжиниринг
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Новосибирске на торги выставили помещения бывших коммунальных служб
14/09/25 12:00
Бизнес Власть Недвижимость
В двух селах Новосибирской области введен карантин по бешенству
14/09/25 10:00
Агропром Общество
Только 182 тысячи новосибирцев проголосовали за новую «команду власти» города
14/09/25 8:34
Власть Общество Политика
В районах Новосибирской области голосуют активнее, чем в городе
13/09/25 17:57
Власть Общество Политика
Новосибирцам не придётся согласовывать с соседями сдачу жилья в аренду
13/09/25 17:00
Власть Недвижимость
«Думали, что при минимуме затрат всё будет колоситься»: в Новосибирске сократилось число сити-ферм, новые открываются редко
13/09/25 15:00
Бизнес Общество
Минздрав приостановил применение 28 препаратов
13/09/25 13:00
Бизнес Власть Медицина
В России ужесточаются правила проверки автобусных перевозчиков
13/09/25 12:00
Общество
«Славянские дети – лучшие доноры»: в Новосибирске растет спрос на волосы, их часто отправляют за рубеж
13/09/25 11:00
Общество
В Советском районе Новосибирска пока худший результат по явке избирателей
13/09/25 10:00
Власть Общество Политика
В Госдуму внесли проект об увеличении штрафа за продажу алкоголя у школ
13/09/25 9:00
Общество
В первый день в Новосибирской области проголосовали почти 12% избирателей
13/09/25 7:55
Власть Общество Политика
Центробанк России снизил ключевую ставку до 17%
12/09/25 18:30
Бизнес Власть Общество
В Новосибирске официально появился новый отраслевой научный институт
12/09/25 18:00
Бизнес Образование Технологии
Новосибирская сеть «Кузина» планирует продать 10 франшиз на кофейни
12/09/25 17:00
Бизнес
Новые автомобили экстренной помощи пополнили автопарк Новосибирска
12/09/25 16:40
Власть
На выборы к середине первого дня голосования пришли почти 8% новосибирцев
12/09/25 16:30
Власть Общество Политика
Резидент ТОР «Линёво» запустил транспортно-логистический комплекс
12/09/25 16:00
Бизнес
Новосибирская область расширяет сеть реабилитационных центров для ветеранов СВО
12/09/25 15:45
Власть
Четвёртая попытка: в Новосибирске объявили очередной тендер на строительство ливневки в пойме Каменки
12/09/25 15:00
Бизнес Власть
Популярное
Эксперты рассказали, как бороться с осенней хандрой в Новосибирске
10/09/25 18:00
Эксперты Новосибирска раскрыли секреты хранения картофеля зимой
9/09/25 9:30
Школьники Новосибирска изучают профессии в рамках творческой гостиной
3/09/25 19:30
Летучие мыши стали чаще залетать в квартиры новосибирцев
2/09/25 18:15
Лунный календарь для любителей комнатных растений на сентябрь 2025
31/08/25 10:15
В конкурсе таксистов в России в этом году участвует много женщин
29/08/25 12:30
Новости компаний
Банк Уралсиб проведет практический вебинар по ВЭД для бизнеса
5/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Белорусский экспресс» для новых бизнес-клиентов
4/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Тест-драйв» для новых бизнес-клиентов с бесплатным РКО
3/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером спортивного фестиваля
2/09/25 9:35
Клиенты Уралсиба стали победителями акции «Розыгрыш миллиона с партнерами Юнистрим»
2/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником международного форума «Технопром-2025»
1/09/25 9:11

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять