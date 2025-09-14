Только 182 тысячи новосибирцев проголосовали за новую «команду власти» города

По итогам двух дней трехдневного голосования по состоянию на 20.00 часов 13 сентября общая явка на выборы составила 21.43%, проголосовали 468 738 избирателей, сообщили в избиркоме Новосибирской области.

Первое место по количеству избирателей, пришедших на выборы, по-прежнему занимает округ №14. Это Искитимский и Черепановский районы, а также Маслянинский муниципальный округ — 45,9%, 23327 человек.

Второе место также держит округ №13: Искитимский, Сузунский, Черепановский районы — 44,06%, 22463 человек.

На третьем месте округ №1: Чановский, Купинский, Кыштовский, Северный, Венгеровский районы — 38,88%, 19539 человек.

В списке аутсайдеров пополнение. Худший результат по явке вновь на округе №29: Ленинский район Новосибирска — 12,09%, 7579 человек. Явку до 13% не дотянули округ № 27: Кировский район (12.87%, 8127) и округ № 34 — Октябрьский район (12.95%, 8122).

На выборах в горсовет Новосибирска по итогам второго дня проголосовали 14,74% избирателей, 181990 человек.

Лучшая явка по округу №17 — Калининский район: 25.19%, 5527 человек.

На втором месте округ №1 — Дзержинский район: 20,22%, 5007 человек.

На третьем месте округ №3, также Дзержинский район: 19,42%, 4867 человек.

В аутсайдеры по итогам второго дня вышел округ №29: Ленинский район — 11.18%, 2705 человек. На втором месте снова округ №45 — Советский район: 11,32%, 2705 человек.

Напомним, участки в регионе сегодня уже открылись и будут работать до 20.00 часов. Сегодня третий и последний день голосования.

В Новосибирской области проходят выборы депутатов Законодательного Собрания восьмого созыва, выборы депутатов Совета депутатов города Новосибирска восьмого созыва, а также ещё 344 избирательные кампании по формированию представительных органов власти в муниципалитетах.

Всего в Новосибирской области по данным Областной избирательной комиссии зарегистрировано 2 185 368 избирателей.

Ранее редакция сообщала о том, что жители региона определяют команду власти на пять лет.