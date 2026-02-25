Топ китайских автомобилей, которые выдержали российские морозы

Составлен рейтинг китайских моделей авто, наиболее востребованных российскими покупателями зимой. В подборку попали кроссоверы и внедорожники.

На первом месте, по версии экспертов Автокод, оказался рамный внедорожник Tank 500 с бензиновым турбомотором 3,0 л (299 л.с.) и 9-ступенчатым автоматом. По отзывам автомобилистов, он лучше всего подходит для трассы. Цена в России начинается от 6 млн рублей.

На втором месте кроссовер Haval Jolion. Базовая версия оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью 143 лошадиные силы. Этот мотор работает в паре с механической или роботизированной коробкой передач, в зависимости от комплектации. Стоимость начинается от 1,8 миллиона рублей.

На третьем Haval H3 — это внедорожник с двигателем объемом около 1,5 литра и мощностью 143–177 лошадиных сил. Трансмиссия — роботизированная, семиступенчатая, с двумя сцеплениями. Цены начинаются от 2,9 миллиона рублей.

В топ также вошел Tank 300 — это еще один рамный внедорожник. Его сердце — бензиновый турбомотор объемом 2,0 литра и мощностью 220 лошадиных сил. В паре с ним работает автоматическая коробка передач. Автомобиль доступен в разных комплектациях, а его цена в России колеблется от 3,9 до 4,7 миллиона рублей.

Geely Monjaro — это кроссовер с двухлитровым турбированным двигателем мощностью 238 лошадиных сил. Его оснащают автоматической коробкой передач и полным приводом. Monjaro — флагманская модель бренда, и стоит от 4 миллионов рублей.

Haval H9 — рамный внедорожник, предлагаемый с двумя двигателями: 2-литровым бензиновым с мощностью до 245 л.с. и 2,4-литровым дизельным с мощностью 218 л.с. Оба мотора работают с автоматической коробкой передач. Стоимость Haval H9 начинается от 4,4 миллиона рублей.

Завершает топ премиальный кроссовер Exeed TXL с двигателем 1,6 л (186 л.с.), роботизированной коробкой и полным приводом. Цена — от 3,3 млн рублей.

Эти модели получили больше всего отзывов от покупателей зимой 2025-2026 года.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцам нужно 13 зарплат, чтобы купить подержанную Lada Vesta.