В Новосибирске придумали как бороться с пробками на улицах города

  • 28/10/2025, 14:00
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске придумали как бороться с пробками на улицах города
Дорожники экспериментируют с шириной полос, левыми поворотами и парковками

Пока идет разработка интеллектуальной транспортной системы Новосибирска, одной из задач которой будет борьба с пробками, в городе пытаются устранять заторы на улицах с помощью имеющихся инструментов. Это особенно актуально в условиях дефицита средств бюджета, отметил заммэра Новосибирска Иосиф Кодалаев.

Дополнительные полосы

По словам Кодалаева, высокую эффективность показал такой метод разгрузки дорог, как устройство дополнительных полос. Он был протестирован на улице Богдана- Хмельницкого, Писемского, где в сторону Учительской было запущено движение по двум полосам.

Второй пример, который сейчас находится в стадии проработки, левый поворот с улицы Сибиряков-Гвардейцев на Северный проезд.

— Мы привели в порядок правоповоротный съезд (уходит в сторону ТЦ «Метро») и планируем запустить схему как на въезде в микрорайон Весенний. Это позволит исключить левый поворот со стороны Сибиряков-Гвардейцев и уменьшить пробки со стороны площади Ефремова, — пояснил Колодаев.

По его словам, подобная схема прорабатывается на пересечении Гусинобродского шоссе и улицы Коминтерна.

Пересмотр работы светофоров

Настройка светофоров в зависимости от времени суток и дня недели. Работа уже проведена на перекрестке Старое шоссе – Первая механическая, Богдана-Хмельницкого – Тайгинская, на выезде из Первомайского района на улицу Большевистская.

Сокращение левых поворотов

Сложившаяся схема организации движения в городе построена по принципу: еду в любых направлениях.

— Мы прорабатываем возможность убрать левые повороты, в том числе за счет введения одностороннего движения на некоторых улицах. Таким образом мы распределяем дорожное движение, делаем его более планомерным. Например, на перекрестке Ватутина и Новогодняя. Движение прямо было затруднено так как поворачивающие на право машины пропускали пешеходов. В итоге за цикл светофор успевали проехать 2-3 машины, что приводило к формированию пробок до площади Маркса, — отметил заммэра.

Увеличение полос движения

Дорожный департамент мэрии провел анализ городских магистралей и пришел к выводу, что на части дорог есть возможность более эффективно использовать проезжую часть, так как после нанесения разметки ширина крайней полосы составляет 6 метров.

— Мы решили оптимизировать рядность путем нанесения разметки. Такая работа была проведена на перекрестке улиц Станционная и 2-я Станционная. Там было две полосы движения, но ширина проезжей части позволила сделать три. Водители видят, что есть еще один ряд и едут более упорядоченно. Аналогичную работу планируется проводить и на других улицах, — отметил Иосиф Кодалаев.

В частности, на улицах, Гоголя, Федосеева планируется сместить осевую линию: два ряда будут идти в одном направлении, один — в другом.

— Думаю, что такие мероприятиями, не требующими особых затрат, удастся в ближайшем будущем улучшить ситуацию с пробками на городских улицах, — подчеркнул Кодалаев.

Платные парковки

До конца года на улицах города появится около 500 платных машиномест, что позволит бороться со стихийными парковками, которые создают угрозу безопасности, и также способствуют образованию пробок.

Начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Александр Стефанов пояснил, что вскоре платные парковки будут открыты около Центрального рынка на улицах Мичурина, Крылова, Каменской.

— Сейчас на площадках выполнена установка знаков, нанесена разметка. После установки комплексов видеофиксации, ориентировочно с декабря, парковки начнут работать в штатном режиме, — пояснил чиновник.

  • Готовится к запуску параллельная парковка на Спартака,7, в районе городской детской клинической больницы (18 мест).
  • На улице Большевистской — в районе сквера «Юность» (67).
  • На улице Добролюбова в районе «Ривер парка» (250).
  • На стадии заключения договора по установке оборудования на Кирова в районе магазина «Бахетле».

— В программе 2026 года создание платных парковок на улицах Мичурина, Крылова, Урицкого, то есть по всей центральной части города, которая требует упорядочивания парковочного пространства, — заявил Александр Стефанов.

Ранее редакция сообщала о том, что депутат Госдумы от Новосибирской области предложил правительству РФ разработать федеральную программу по строительству метро в городах-миллионниках. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Рубрики : Власть Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : пробки в Новосибирске интеллектуальная транспортная система


Актуальный разговор

Доктор социологических наук, научный руководитель Лаборатории городских исследований Института социальных технологий НГТУ НЭТИ Ирина Скалабан

Ирина Скалабан: Все больше профессиональных общественников участвуют в городских конфликтах в Новосибирске

Конфликты усложняются и требуют участия квалифицированных специалистов
