В Новосибирске придумали как бороться с пробками на улицах города

Пока идет разработка интеллектуальной транспортной системы Новосибирска, одной из задач которой будет борьба с пробками, в городе пытаются устранять заторы на улицах с помощью имеющихся инструментов. Это особенно актуально в условиях дефицита средств бюджета, отметил заммэра Новосибирска Иосиф Кодалаев.
По словам Кодалаева, высокую эффективность показал такой метод разгрузки дорог, как устройство дополнительных полос. Он был протестирован на улице Богдана- Хмельницкого, Писемского, где в сторону Учительской было запущено движение по двум полосам.
Второй пример, который сейчас находится в стадии проработки, левый поворот с улицы Сибиряков-Гвардейцев на Северный проезд.
— Мы привели в порядок правоповоротный съезд (уходит в сторону ТЦ «Метро») и планируем запустить схему как на въезде в микрорайон Весенний. Это позволит исключить левый поворот со стороны Сибиряков-Гвардейцев и уменьшить пробки со стороны площади Ефремова, — пояснил Колодаев.
По его словам, подобная схема прорабатывается на пересечении Гусинобродского шоссе и улицы Коминтерна.
Настройка светофоров в зависимости от времени суток и дня недели. Работа уже проведена на перекрестке Старое шоссе – Первая механическая, Богдана-Хмельницкого – Тайгинская, на выезде из Первомайского района на улицу Большевистская.
Сложившаяся схема организации движения в городе построена по принципу: еду в любых направлениях.
— Мы прорабатываем возможность убрать левые повороты, в том числе за счет введения одностороннего движения на некоторых улицах. Таким образом мы распределяем дорожное движение, делаем его более планомерным. Например, на перекрестке Ватутина и Новогодняя. Движение прямо было затруднено так как поворачивающие на право машины пропускали пешеходов. В итоге за цикл светофор успевали проехать 2-3 машины, что приводило к формированию пробок до площади Маркса, — отметил заммэра.
Дорожный департамент мэрии провел анализ городских магистралей и пришел к выводу, что на части дорог есть возможность более эффективно использовать проезжую часть, так как после нанесения разметки ширина крайней полосы составляет 6 метров.
— Мы решили оптимизировать рядность путем нанесения разметки. Такая работа была проведена на перекрестке улиц Станционная и 2-я Станционная. Там было две полосы движения, но ширина проезжей части позволила сделать три. Водители видят, что есть еще один ряд и едут более упорядоченно. Аналогичную работу планируется проводить и на других улицах, — отметил Иосиф Кодалаев.
В частности, на улицах, Гоголя, Федосеева планируется сместить осевую линию: два ряда будут идти в одном направлении, один — в другом.
— Думаю, что такие мероприятиями, не требующими особых затрат, удастся в ближайшем будущем улучшить ситуацию с пробками на городских улицах, — подчеркнул Кодалаев.
До конца года на улицах города появится около 500 платных машиномест, что позволит бороться со стихийными парковками, которые создают угрозу безопасности, и также способствуют образованию пробок.
Начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Александр Стефанов пояснил, что вскоре платные парковки будут открыты около Центрального рынка на улицах Мичурина, Крылова, Каменской.
— Сейчас на площадках выполнена установка знаков, нанесена разметка. После установки комплексов видеофиксации, ориентировочно с декабря, парковки начнут работать в штатном режиме, — пояснил чиновник.
— В программе 2026 года создание платных парковок на улицах Мичурина, Крылова, Урицкого, то есть по всей центральной части города, которая требует упорядочивания парковочного пространства, — заявил Александр Стефанов.
Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.
