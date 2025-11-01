Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере

Исполняющая обязанности управляющего Отделением Социального фонда России по Новосибирской области Оксана Бабаскина прокомментировала меры поддержки участников спецоперации и членов их семей, которые существуют в регионе.

Для семьи

Если главу семьи призвали на военную службу по мобилизации, то его доходы не учитываются при расчете среднедушевого дохода семьи при оценке нуждаемости.

Беременные супруги мобилизованных со сроком беременности не менее 180 дней имеют право на единовременную выплату: 51 198 рублей.

На детей мобилизованных граждан до 3-х лет выплачивается ежемесячное пособие: 21 942 рубля. На контрактников данные льготы и меры поддержки не распространяются, уточнила Бабаскина изданию Om1Новосибирск.

Для участника СВО

Период пребывания в добровольческом формировании засчитывается в страховой стаж

Участие в СВО засчитывается в страховой стаж в двойном размере.

Участники СВО могут получать сразу две пенсии — государственной пенсии при установлении инвалидности и пенсии по старости, либо пенсии за выслугу лет от силового ведомства.

Пенсии по инвалидности, и ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) ветеранам назначают в проактивном режиме.

В социальный пакет услуг ветеранов входит обеспечение лекарствами и медизделиями, санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, а также на электричках.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области участники СВО и члены их семей могут оформить 76 мер поддержки.