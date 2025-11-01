Рекламодателям

Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере

  • 01/11/2025, 19:30
Автор: Юлия Данилова
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
Меры поддержки участников спецоперации прокомментировали в Социальном фонде

Исполняющая обязанности управляющего Отделением Социального фонда России по Новосибирской области Оксана Бабаскина прокомментировала меры поддержки участников спецоперации и членов их семей, которые существуют в регионе.

Для семьи

  • Если главу семьи призвали на военную службу по мобилизации, то его доходы не учитываются при расчете среднедушевого дохода семьи при оценке нуждаемости.
  • Беременные супруги мобилизованных со сроком беременности не менее 180 дней имеют право на единовременную выплату: 51 198 рублей.
  • На детей мобилизованных граждан до 3-х лет выплачивается ежемесячное пособие: 21 942 рубля. На контрактников данные льготы и меры поддержки не распространяются, уточнила Бабаскина изданию Om1Новосибирск.

Для участника СВО

  • Период пребывания в добровольческом формировании засчитывается в страховой стаж
  • Участие в СВО засчитывается в страховой стаж в двойном размере.
  • Участники СВО могут получать сразу две пенсии — государственной пенсии при установлении инвалидности и пенсии по старости, либо пенсии за выслугу лет от силового ведомства.
  • Пенсии по инвалидности, и ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) ветеранам назначают в проактивном режиме.
  • В социальный пакет услуг ветеранов входит обеспечение лекарствами и медизделиями, санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, а также на электричках.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области участники СВО и члены их семей могут оформить 76 мер поддержки.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области.

