Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере

Исполняющая обязанности управляющего Отделением Социального фонда России по Новосибирской области Оксана Бабаскина прокомментировала меры поддержки участников спецоперации и членов их семей, которые существуют в регионе.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области участники СВО и члены их семей могут оформить 76 мер поддержки.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области.
