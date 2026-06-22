«Сибирь» усилилась Егором Коршковым: новосибирский хоккейный клуб провёл обмен с «Трактором»

Хоккейный клуб «Сибирь» (Новосибирск) пополнил состав 29‑летним нападающим Егором Коршковым — он перешёл в команду в результате обмена с челябинским «Трактором». В Челябинск отправился нападающий системы «Сибири» Егор Головнёв. Контракт с Коршковым рассчитан на два сезона.

Егор Коршков — уроженец Новосибирска. Профессиональную карьеру начал в системе ярославского «Локомотива», где провёл восемь сезонов. В послужном списке форварда — выступления за «Торонто Марлис» (АХЛ), «Торонто Мейпл Лифс» (НХЛ), «Амур», «Ак Барс», а в прошлом сезоне он защищал цвета «Трактора», набрав 37 очков (16 голов + 21 передачи) в 68 матчах.

Всего в КХЛ на счету Коршкова 585 игр и 260 очков (103 голов + 157 передач). Среди достижений хоккеиста — бронза чемпионата России (2017), Кубок Харламова (2016), бронза чемпионата МХЛ (2015) и серебро молодёжного чемпионата мира (2016).

«Сибирь» благодарит Егора Головнёва за вклад в игру молодёжной команды и желает Егору Коршкову успехов в составе новосибирского клуба.

Ранее редакция сообщала о том, что двух защитников приобрел новосибирский ХК «Сибирь».