Рекламодателям

«Учителей там уважают»: новосибирские студенты-педагоги учат школьников в Египте

  • 29/11/2025, 12:00
Автор: Юлия Данилова
«Учителей там уважают»: новосибирские студенты-педагоги учат школьников в Египте
Они преподают информатику и знакомят детей с российской культурой

Студентов Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) НГПУ пригласили на работу в образовательный центр «Мир знаний» в Арабской Республике Египет, в городе Хургада. С 14 октября в центре преподает студентка 5 курса ИФМИТО Анастасия Короткая , а в январе 2026 года ей на смену отправится Сарана Цыренжапова

В прошлом году девушки проходили педагогическую стажировку в Таджикистане. Как пояснили Infopro54 в НГПУ, такие командировки организуются в рамках проекта «Российский учитель за рубежом», который направлен на продвижение русского языка и российского образования в других странах.

—  Для Анастасии это не первый опыт работы в зарубежной стране. Помимо учебной деятельности (Анастасия работает учителем информатики в 5-10 классах) педагог знакомит иностранных коллег, детей и их родителей с российской культурой и традициями, ведет профориентационную работу с подростками, реализует собственные проекты, организует внеклассную деятельность. Очень важным аспектом педагогической деятельности является стремление помочь детям лучше понять русскую культуру, традиции и историю, — пояснили в вузе.

По словам самой Анастасии, участие в проекте дает ей возможность получить новый профессиональный опыт, познакомиться с другой культурой, другими взглядами на жизни и открыть для себя что-то новое. По ее словам, российские коллеги, работающие в образовательном центре, а также руководство организации, относятся к новосибирским учителям внимательно. Она также отметила уважительное отношение учеников к педагогам.

Как пояснили редакции Infopro54 в НГПУ, студенты вуза уезжают на стажировку в египетскую школу на срок от трех месяцев.

— Мы стараемся, чтобы студенты приезжали работать один за другим в рамках преподавания одного учебного предмета, сменяя друг друга, занимая одну ставку в школе, — отметили в вузе.

По словам собеседников редакции, школа, в которой работают студентки НГПУ,  второй год принимает участие в проекте. Она получила аккредитацию и работает по ФГОС. Всего на данный момент в Египте 2 школы, где работают 19 российских учителей.

— Среди предметов, которые предлагаются для преподавания: русский язык как иностранный, русский язык и литература, начальная школа, математика, информатика, физика, химия, биология, география. Наши студенты преподают информатику. Обучение ведется по тем же учебникам, что и в России по стандартам ФГОС. Год выпуска учебников и других пособий не ранее 2023 года, — рассказали в НГПУ.

Российский образовательный центр «Мир знаний» в Хургаде, основанный в 2016 году, проводит обучение с 1 по 11 класс по программам РФ в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) нового поколения, а также занимается подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ. С 12 января 2024 года учебное заведение внесено в реестр государственной аккредитации по трём ступеням обучения: начальное образование, основное среднее образование, среднее общее образование. Выдаются аттестаты основного общего и среднего общего образования в соответствии с государственными стандартами РФ, которые позволяют выпускникам продолжать обучение в средних специальных и высших учебных заведениях России.

Проект реализуется совместно с Центром международного сотрудничества Министерства просвещения Российской Федерации.

Напомним, в рамках форума Технопром стало известно, что Новосибирский государственный университет подключается еще к одному международному проекту. В рамках расширения сотрудничества между учреждениями высшего и средне-профессионального образования Новосибирской области со странами Африки планируется создание школы, которая будет работать по совместным программам. По ним будут учиться школьники трех последних старших классов африканских школ, а последний год они будут выбирать — продолжать обучение дома, или поступить в физико-математическую школу (СУНЦ НГУ) в Новосибирске. Преподавать в школах Африки будут педагоги СУНЦ НГУ и НГУ. То есть теоретически, в физматшколу одиннадцатиклассники из стран Африки могут прийти в 2027 году.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирских вузах растет число студентов из дальнего зарубежья

Фото предоставлено пресс-службой НГПУ.

1 176

Рубрики : Общество Образование Культура ВЭД

Регионы: Россия Новосибирск Египет

Теги : школа в Египте Студенты-педагоги информатика


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Предприниматель, управленец федерального уровня с более чем двадцатилетним опытом в финансах и управлении Валерий Кубасов

Валерий Кубасов: На падающем рынке растут только те, кто готов меняться

В России в текущей реальности деньги должны приносить минимум 20% доходности
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В такси Новосибирска появились локализованные автомобили
29/11/25 13:00
Общество
«Учителей там уважают»: новосибирские студенты-педагоги учат школьников в Египте
29/11/25 12:00
ВЭД Культура Образование Общество
В Новосибирске поставщики фальсификата получают новые госконтракты
29/11/25 11:00
Бизнес Власть Общество
Новосибирские предприниматели нарастили кредитный портфель на 11%
29/11/25 10:00
Финансы
В Госдуме предложили запретить алкомаркеты в 300 метрах от школ
29/11/25 9:00
Бизнес Власть Общество
Новосибирский театр показал сказку Андерсена в эстетике мультивселенных
28/11/25 19:00
Культура Общество
Новосибирские пилоты дронов вошли в сборную России
28/11/25 18:30
Образование Спорт Технологии
В Новосибирске основной аудиторией страшных квестов стали подростки
28/11/25 18:00
Бизнес Общество
«Бизнес-Фест» «Сбера» в Новосибирске стал точкой притяжения для бизнеса
28/11/25 17:38
Банки
На создание речных причалов в Новосибирске необходимо около 500 млн рублей
28/11/25 17:30
Бизнес Власть Туризм
Новосибирск в топе по количеству ИП: где предпринимателям взять деньги для бизнеса
28/11/25 16:45
Бизнес
Трое работников пострадали на предприятии под Новосибирском
28/11/25 16:30
Бизнес Право&Порядок
Сообщество новосибирских предпринимателей вновь признано одним из лучших в стране
28/11/25 16:25
Бизнес
На онлайн-площадках активизировались продавцы фальшивых автомасел
28/11/25 16:15
Общество
В России предложили ввести новую купюру номиналом 10 тысяч рублей
28/11/25 16:00
Общество Финансы
Новосибирское предприятие разработало российский автовоз
28/11/25 14:30
Бизнес Промышленность
Новосибирцы более 400 раз пожаловались в ЦБ на блокировку банковских карт
28/11/25 14:00
Банки Общество Финансы
ВТБ: Рубль может ослабнуть до 90 рублей за доллар в 2026 году
28/11/25 13:35
Финансы
В Новосибирской области на торги выставлены 18 участков под аквакультуру
28/11/25 13:00
Бизнес
Банки прогнозируют снижение ключевой ставки до 15% в 2026 году
28/11/25 12:45
Финансы
Популярное
Новосибирцам рассказали, как избежать дефицита витаминов зимой
24/11/25 13:30
Новосибирец ответил хейтерам за рыбалку с сыном на льду
19/11/25 16:15
Жительница Кемеровской области завела карпов в затопленном подвале дома
12/11/25 17:30
Лисица пугает жителей Затулинки в Новосибирске
11/11/25 17:00
Учёный из Новосибирска спас раненого журавля
10/11/25 19:30
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Новости компаний
Школьники Новосибирской области открывают для себя мир энергетики
27/11/25 11:35
Банк Уралсиб вошел в тройку лидеров рейтинга лучших кредитов наличными
27/11/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске в третий раз стал партнером премии «Человек года»
26/11/25 9:10
Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-4 доходных дебетовых карт
24/11/25 11:02
Новосибирские энергетики предотвратили хищение 43 млн кВт*ч электроэнергии
19/11/25 10:45
Уралсиб запустил акцию «Умножай на 2» для новых бизнес-клиентов
19/11/25 10:09

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять