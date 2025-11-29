«Учителей там уважают»: новосибирские студенты-педагоги учат школьников в Египте

Студентов Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) НГПУ пригласили на работу в образовательный центр «Мир знаний» в Арабской Республике Египет, в городе Хургада. С 14 октября в центре преподает студентка 5 курса ИФМИТО Анастасия Короткая , а в январе 2026 года ей на смену отправится Сарана Цыренжапова

В прошлом году девушки проходили педагогическую стажировку в Таджикистане. Как пояснили Infopro54 в НГПУ, такие командировки организуются в рамках проекта «Российский учитель за рубежом», который направлен на продвижение русского языка и российского образования в других странах.

— Для Анастасии это не первый опыт работы в зарубежной стране. Помимо учебной деятельности (Анастасия работает учителем информатики в 5-10 классах) педагог знакомит иностранных коллег, детей и их родителей с российской культурой и традициями, ведет профориентационную работу с подростками, реализует собственные проекты, организует внеклассную деятельность. Очень важным аспектом педагогической деятельности является стремление помочь детям лучше понять русскую культуру, традиции и историю, — пояснили в вузе.

По словам самой Анастасии, участие в проекте дает ей возможность получить новый профессиональный опыт, познакомиться с другой культурой, другими взглядами на жизни и открыть для себя что-то новое. По ее словам, российские коллеги, работающие в образовательном центре, а также руководство организации, относятся к новосибирским учителям внимательно. Она также отметила уважительное отношение учеников к педагогам.

Как пояснили редакции Infopro54 в НГПУ, студенты вуза уезжают на стажировку в египетскую школу на срок от трех месяцев.

— Мы стараемся, чтобы студенты приезжали работать один за другим в рамках преподавания одного учебного предмета, сменяя друг друга, занимая одну ставку в школе, — отметили в вузе.

По словам собеседников редакции, школа, в которой работают студентки НГПУ, второй год принимает участие в проекте. Она получила аккредитацию и работает по ФГОС. Всего на данный момент в Египте 2 школы, где работают 19 российских учителей.

— Среди предметов, которые предлагаются для преподавания: русский язык как иностранный, русский язык и литература, начальная школа, математика, информатика, физика, химия, биология, география. Наши студенты преподают информатику. Обучение ведется по тем же учебникам, что и в России по стандартам ФГОС. Год выпуска учебников и других пособий не ранее 2023 года, — рассказали в НГПУ.

Российский образовательный центр «Мир знаний» в Хургаде, основанный в 2016 году, проводит обучение с 1 по 11 класс по программам РФ в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) нового поколения, а также занимается подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ. С 12 января 2024 года учебное заведение внесено в реестр государственной аккредитации по трём ступеням обучения: начальное образование, основное среднее образование, среднее общее образование. Выдаются аттестаты основного общего и среднего общего образования в соответствии с государственными стандартами РФ, которые позволяют выпускникам продолжать обучение в средних специальных и высших учебных заведениях России.

Проект реализуется совместно с Центром международного сотрудничества Министерства просвещения Российской Федерации.

Напомним, в рамках форума Технопром стало известно, что Новосибирский государственный университет подключается еще к одному международному проекту. В рамках расширения сотрудничества между учреждениями высшего и средне-профессионального образования Новосибирской области со странами Африки планируется создание школы, которая будет работать по совместным программам. По ним будут учиться школьники трех последних старших классов африканских школ, а последний год они будут выбирать — продолжать обучение дома, или поступить в физико-математическую школу (СУНЦ НГУ) в Новосибирске. Преподавать в школах Африки будут педагоги СУНЦ НГУ и НГУ. То есть теоретически, в физматшколу одиннадцатиклассники из стран Африки могут прийти в 2027 году.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирских вузах растет число студентов из дальнего зарубежья.