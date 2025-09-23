Уголовное дело депутата города Обь поступило в суд

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в отношении депутата горсовета города Обь Андрея Дарвина. Дело направлено в Железнодорожный районный суд Новосибирска.

Напомним, Дарвина задержали в ноябре прошлого года. Как сообщали следователи, депутат предложил знакомому коммерсанту в отношении которого было возбуждено уголовное дело, содействие в прекращении дела и изменении меры пресечения на более мягкую. Как подчеркивает следствие, фактически на расследование уголовного дела Дарвин повлиять не мог.

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Новосибирской области задержали Андрея Дарвина при передаче 3 млн рублей в одном из магазинов города. Как уточняли в областной прокуратуре, общая сумма взятки должна была составить 6 млн рублей.

Андрей Дарвин обвиняется в покушении на мошенничество.

Ранее редакция сообщала об аресте еще одного депутата горсовета города Обь — Ольги Киселевой. Следствие выявило четыре факта вымогательства взяток у преподавателей школы искусств, которую возглавляла депутат.