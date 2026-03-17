Улицы, которые может затопить при потеплении, назвали в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Дата:

В зоне риска более 150 домов на 60 улицах

Этой весной в городе может подтопить более 150 домов на 60 улицах города. Наибольший риск — в Ленинском районе, где под наблюдением 55 объектов, в том числе, на улице Троллейной и в микрорайоне Горский . В Кировке особенно следят за 26 точками. Непростая ситуация может сложиться на улицах Петухова и Зорге.

В Дзержинском районе под особым контролем 20 адресов на улицах Есенина и Авиастроителей.

— На особом контроле находятся территории жилых домов, где существует угроза подтоплений. В настоящее время в зоне повышенного риска — 154 территории в разных районах города. Больше всего — в Ленинском. Надо выстроить эффективное взаимодействие с управляющими компаниями, где у нас пересекаются зоны ответственности, следить за выполнением графика работ, в том числе по вывозу и ворошению снега на проблемных участках, — подчеркнул мэр Максим Кудрявцев на оперативном совещании.

По словам главы департамента энергетики, ЖКХ и благоустройства города Дмитрия Зайкова, из потенциально подтопляемых дворов вывезут свыше 12 тысяч кубометров снега. Это почти в 2,5 раза превышает прошлогодний объем.

— Приведены в рабочее состояние 255 единиц откачивающих устройств (насосы и помпы), обеспечен запас строительных и инертных материалов: песка, щебня и гравия, пиломатериалов. Также заготовили 12 592 мешка и 653 трапа для установки в местах подтопления, — прокомментировал глава ведомства.

Муниципальная аварийно-спасательная служба также занимается очисткой русла рек, чтобы исключить их разлив и подтопление объектов, расположенных по берегам.

Ранее редакция сообщала о том, что восемь садовых обществ в Новосибирске попадают в зону подтопления.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

В Октябрьском районе Новосибирска началась разработка проекта планировки территории площадью 212 гектаров. Постановление об этом опубликовано на официальном сайте правовой информации города.

Инициатором проекта выступает ООО «Специализированный застройщик «Акватория». Компания планирует провести работы за свой счет. Она разработает план, охватывающий территории в границах улиц Ипподромская, Лескова, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, а также створ Октябрьского моста и берег Оби.

Русфонд собирает средства на лечение для ребенка с диагнозом ДЦП

Искусственная вентиляции легких, переливание крови – так началась жизнь Вани Евсюкова. Мальчик родился раньше срока, перенес кровоизлияние в мозг, на неделю попал в реанимацию, выписали его только в месяц. В развитии он сильно отставал, в год врачи диагностировали детский церебральный паралич.

— Я стараюсь все делать, чтобы сын развивался: с Ваней занимались невролог, логопед, психолог, массажист, инструктор лечебной физкультуры, ему провели несколько операций. Мы пробуем новые методы терапии, и лечение в комплексе дает результаты: Ваня может сидеть, стоять с опорой или поддержкой, сам умывается, ест ложкой, учится одеваться. Многому сына научили в новосибирском медцентре «Кругозор»: он начал понимать речь, произносить отдельные звуки и слоги, выражать просьбы с помощью карточек и жестов, считать до десяти. Второй год сын учится в коррекционной школе по индивидуальной программе, — рассказывает мама Вани  Марина Щербак.

Ремонт Димитровского моста в Новосибирске начнётся на этой неделе

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске в этом месяце начнут ремонтировать Димитровский мост. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев на еженедельном совещании.

— Опять будем делать реверсивное движение, чтобы динамически распределять потоки транспорта, — рассказал глава города.

Дату последних звонков в школах определили в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В школах Новосибирска «Последние звонки» пройдут во вторник, 26 мая. Этот день станет символом окончания учебного года для выпускников девятых и одиннадцатых классов, перед началом основного этапа государственных экзаменов.

В Министерстве просвещения РФ разработали рекомендации для праздничных мероприятий. В программу линеек будут включены поднятие государственного флага и исполнение гимна. В этом году сценарии акцентируют внимание на семейных ценностях и патриотическом воспитании. Школьникам предлагается уделить особое внимание многодетным семьям, родителям, принимающим участие в специальной военной операции, и обладателям государственных наград.

Мусорные концессии в Новосибирске подорожали до 14 млрд рублей каждая

Автор: Юлия Данилова

На комитете по ЖКХ регионального парламента представлены сразу две концессии

по созданию и эксплуатации объектов, на которых будет осуществляться обработка, утилизация и захоронение твердых коммунальных отходов: комплекс по переработке отходов «Правобережный» в Раздольном и комплекс по переработке отходов «Левобережный» в Верх-Туле. Инициатором проектов выступили КПО «Правобережный» и КПО «Левобережный». Это компании, созданные дочерними структурами правительства Новосибирской области.

ХК «Сибирь» победил ЦСКА и вышел в плей-офф

Автор: Артем Рязанов

Новосибирская «Сибирь» обыграла московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ и обеспечила себе выход в плей-офф Кубка Гагарина.

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1). Хозяева забили три мяча: Михаил Абрамов (15-я минута), Чейз Эванс Приски (38) и Антон Косолапов (40). Гости ответили двумя голами: Дмитрий Бучельников (29) и Виталий Абрамов (52).

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

