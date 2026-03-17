Улицы, которые может затопить при потеплении, назвали в Новосибирске

Этой весной в городе может подтопить более 150 домов на 60 улицах города. Наибольший риск — в Ленинском районе, где под наблюдением 55 объектов, в том числе, на улице Троллейной и в микрорайоне Горский . В Кировке особенно следят за 26 точками. Непростая ситуация может сложиться на улицах Петухова и Зорге.

В Дзержинском районе под особым контролем 20 адресов на улицах Есенина и Авиастроителей.

— На особом контроле находятся территории жилых домов, где существует угроза подтоплений. В настоящее время в зоне повышенного риска — 154 территории в разных районах города. Больше всего — в Ленинском. Надо выстроить эффективное взаимодействие с управляющими компаниями, где у нас пересекаются зоны ответственности, следить за выполнением графика работ, в том числе по вывозу и ворошению снега на проблемных участках, — подчеркнул мэр Максим Кудрявцев на оперативном совещании.

По словам главы департамента энергетики, ЖКХ и благоустройства города Дмитрия Зайкова, из потенциально подтопляемых дворов вывезут свыше 12 тысяч кубометров снега. Это почти в 2,5 раза превышает прошлогодний объем.

— Приведены в рабочее состояние 255 единиц откачивающих устройств (насосы и помпы), обеспечен запас строительных и инертных материалов: песка, щебня и гравия, пиломатериалов. Также заготовили 12 592 мешка и 653 трапа для установки в местах подтопления, — прокомментировал глава ведомства.

Муниципальная аварийно-спасательная служба также занимается очисткой русла рек, чтобы исключить их разлив и подтопление объектов, расположенных по берегам.

Ранее редакция сообщала о том, что восемь садовых обществ в Новосибирске попадают в зону подтопления.