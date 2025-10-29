Хозяйку скалодрома «Каскад» осудили за гибель жителя Новосибирска

Советский районный суд Новосибирска вынес приговор 61-летней владелице скалодрома «Каскад» Ольге Бурдаковой. Ее признали виновной в предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

По данным следствия и суда, в марте 2024 года на скалодроме погиб посетитель. Мужчина упал с высоты 9 метров. Страховка не смогла предотвратить смертельные травмы.

— Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, — сообщает СУ СКР по Новосибирской области.

Напомним, на скалодроме в Академгородке погиб Максим Серант, который был известным в Новосибирске ресторатором и опытным скалолазом. Он был сооснователем баров The Rooks в Новосибирске и Шерегеше, сидрерной InCider и рюмочных «Сияние» и «Центральная». Предприниматель был сыном Дмитрия Серанта, руководителя ГК «КОТЭС».

Скалодром «Каскад» — крупнейший в Новосибирске. Его построили в 1990-х годах в Академгородке рядом с гимназией №5. «Клуб скалолазов «Каскад» зарегистрирован в 1996 году.

