Новосибирские выпускницы стали обращать больше внимания на практичность

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Все чаще их выбор останавливается на платьях, которые можно носить не только по праздникам

В преддверии сезона выпускных новосибирские ритейлеры фиксируют высокий спрос на вечерние образы в сегменте масс-маркета. Несмотря на рост цен, подобрать наряд для школьного бала по-прежнему можно в диапазоне от 5 до 15 тысяч рублей — без обращения в специализированные салоны.

Ставка на универсальность

Одним из главных трендов сезона стали наряды, которые можно носить и после выпускного. Покупательницы всё чаще выбирают комплекты и лаконичные платья, подходящие для повседневного гардероба.

Так, в Lime стоимость образов начинается от 6,5 тысячи рублей. В ассортименте — кружевные костюмы, атласные комплекты и минималистичные решения, которые легко интегрировать в летний гардероб.

Праздничные модели — от 10 тысяч рублей

Для тех, кто рассматривает выпускной как полноценное торжественное событие, бренды предлагают более акцентные варианты. В Love Republic и Lichi представлены короткие пышные платья, модели с кружевом, бантами и корсетными элементами стоимостью от 10 до 19 тысяч рублей.

При этом покупательницы обращают внимание не только на дизайн, но и на практичность изделий: качество молний, комфорт при движении и возможность носить платье повторно, отмечает корреспондент Om1 Новосибирск.

Бюджетный сегмент усиливают коллаборации

Самыми доступными оказались модели из совместной коллекции Befree и бренда MU: S. Стоимость платьев здесь варьируется от 4,5 до 6 тысяч рублей.

Коллаборация делает ставку на необычный крой и дизайнерские детали, однако ограниченный тираж создаёт дефицит популярных моделей в магазинах.

Выпускной остаётся драйвером fashion-продаж

Ритейлеры отмечают, что сезон выпускных продолжает оставаться важным периодом для fashion-сегмента. При ограниченном бюджете покупательницы всё чаще ищут баланс между эффектным внешним видом, комфортом и возможностью дальнейшего использования вещей.

При этом спрос постепенно смещается от классических бальных платьев в сторону универсальных и более практичных решений.

Напомним, в 2025 году цены на платья для выпускного доходили до 350 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в этом году наряд для одиннадцатиклассницы в среднем обходится новосибирским родителям в 23 тысячи рублей. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Новосибирцев призвали отказаться от шаров на последнем звонке и выпускном

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области начинается пора последних звонков и выпускных вечеров в школах. В преддверии праздников выпускникам рекомендуют отказаться от одной из традиций — массового запуска воздушных шаров.

— За пятиминутную радость в виде летящего шарика приходится расплачиваться долгими годами их разложения, но еще хуже — они часто становятся причиной смерти животных, — отмечают в АО «Спецавтохозяйство» (САХ).

Новосибирских выпускников предостерегли от дорогих подарков учителям

Автор: Юлия Данилова

Подарок школьному учителю в России на последний звонок или выпускной не может быть дороже трех тысяч рублей. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на эксперта Минпросвещения РФ, заместителя председателя Общероссийского профсоюза образования Михаила Авдеенко. По закону подарки стоимостью выше этой суммы могут расцениваться как взятка. Он также рекомендовал сохранять чеки на подарки и передавать их педагогам, чтобы те, при необходимости, могли доказать их стоимость при проверке.

— Общегражданских ограничений по стоимости подарков вне исполнения трудовых обязанностей законодательством РФ не установлено, — добавил Авдеенко.

Новосибирцы назвали сумму расходов на выпускной в школе

Автор: Оксана Мочалова

Выпускной вечер для одиннадцатиклассника в Новосибирске в среднем обходится родителям в 22 тысячи рублей. Для девятиклассников эта сумма достигает 14 тысяч рублей. Такие данные привели аналитики исследовательской компании SuperJob, опросив родителей выпускников из разных регионов России.

Новосибирск оказался близок к средним показателям по стране, но уступает Москве и Санкт-Петербургу. В столице сборы на выпускной для 11 класса составляют 25 тысяч рублей, а в Северной столице — 23 тысячи рублей. Для девятиклассников в Москве требуется 17 тысяч рублей, в Петербурге — 15 тысяч рублей.

Новосибирским школам разрешили самостоятельно выбирать музыку для выпускных

Автор: Юлия Данилова

Власти Новосибирской области не планируют регулировать музыкальное сопровождение школьных выпускных и последних звонков. Как сообщили в министерстве образования региона официального перечня рекомендуемой или запрещённой музыки для выпускных мероприятий не существует. В ведомстве подчеркнули, что вопрос относится к компетенции самих школ.

В министерстве сослались на статью 28 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», которая закрепляет автономию образовательных организаций в административной, образовательной и финансово-хозяйственной деятельности. В рамках этих полномочий школы вправе самостоятельно утверждать внутренние правила проведения мероприятий.

Расписание ОГЭ на 2026 год сообщили новосибирским школьникам

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске девятиклассникам напомнили о расписании ОГЭ на 2026 год. Экзамены будут проходить в три этапа: досрочный, основной и дополнительный, как указано на сайте Министерства просвещения России.

Досрочный период уже начался 21 апреля и продлится до 18 мая. Основной этап стартует 2 июня и завершится 6 июля. Дополнительный период для сдачи экзаменов назначен на период с 3 по 25 сентября.

В Новосибирске назвали дату начала летних каникул для школьников

Автор: Артем Рязанов

Министерство просвещения России объявило о рекомендованных датах летних каникул для школьников. Согласно новому расписанию, отдых начнётся 27 мая и продлится до 31 августа включительно.

В приоритете стоит обеспечение качественного и безопасного отдыха детей. На летний период запланировано функционирование детских центров, школьных лагерей, а также проведение спортивных и оздоровительных мероприятий, конкурсов и мастер-классов.

Подрядчик новосибирского военного училища проиграл суд на 100 млн рублей

Ужесточается контроль за мусорными полигонами в Новосибирской области

Почти 2,5 тысячи квартир в новых долгостроях насчитали в Новосибирске

Библиотекарь из Маслянино победила во Всероссийском конкурсе

Треть россиян используют при оплате за границей российские платежные сервисы

Новые законы для новосибирцев заработают в июне 2026 года

Пляж «Дюны» около Бердска в этом году снова будет работать

Снос павильонов, «Турист» и «Аэрон»: архитекторы оценили изменения на новосибирской площади Маркса

Арт-журналистов, пишущих об искусстве, будут готовить в Новосибирске

О новшествах приемной кампании в вузах Новосибирска рассказали ректоры

Первые предприниматели получили места для торговли на кладбищах через аукцион

Технологическое лидерство России: в конкурсе журналистов принимаются материалы о кадровом потенциале Сибири

Пляжи Новосибирска включат в федеральный реестр

Крупный град побил огороды под Новосибирском

Новосибирская область укрепляет позиции в сфере грузоперевозок

Пивоваренный гигант из Китая заинтересовался продукцией новосибирских компаний

«Вектор» запатентовал псевдовирусы для оценки препаратов против «сибирского» варианта ВИЧ

«Гороскоп — часть досуга, а не основа портфеля»: новосибирцев, выходящих на финансовый рынок, подстерегают финансовые тарологи

