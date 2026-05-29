Новосибирские выпускницы стали обращать больше внимания на практичность

В преддверии сезона выпускных новосибирские ритейлеры фиксируют высокий спрос на вечерние образы в сегменте масс-маркета. Несмотря на рост цен, подобрать наряд для школьного бала по-прежнему можно в диапазоне от 5 до 15 тысяч рублей — без обращения в специализированные салоны.

Ставка на универсальность

Одним из главных трендов сезона стали наряды, которые можно носить и после выпускного. Покупательницы всё чаще выбирают комплекты и лаконичные платья, подходящие для повседневного гардероба.

Так, в Lime стоимость образов начинается от 6,5 тысячи рублей. В ассортименте — кружевные костюмы, атласные комплекты и минималистичные решения, которые легко интегрировать в летний гардероб.

Праздничные модели — от 10 тысяч рублей

Для тех, кто рассматривает выпускной как полноценное торжественное событие, бренды предлагают более акцентные варианты. В Love Republic и Lichi представлены короткие пышные платья, модели с кружевом, бантами и корсетными элементами стоимостью от 10 до 19 тысяч рублей.

При этом покупательницы обращают внимание не только на дизайн, но и на практичность изделий: качество молний, комфорт при движении и возможность носить платье повторно, отмечает корреспондент Om1 Новосибирск.

Бюджетный сегмент усиливают коллаборации

Самыми доступными оказались модели из совместной коллекции Befree и бренда MU: S. Стоимость платьев здесь варьируется от 4,5 до 6 тысяч рублей.

Коллаборация делает ставку на необычный крой и дизайнерские детали, однако ограниченный тираж создаёт дефицит популярных моделей в магазинах.

Выпускной остаётся драйвером fashion-продаж

Ритейлеры отмечают, что сезон выпускных продолжает оставаться важным периодом для fashion-сегмента. При ограниченном бюджете покупательницы всё чаще ищут баланс между эффектным внешним видом, комфортом и возможностью дальнейшего использования вещей.

При этом спрос постепенно смещается от классических бальных платьев в сторону универсальных и более практичных решений.

Напомним, в 2025 году цены на платья для выпускного доходили до 350 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в этом году наряд для одиннадцатиклассницы в среднем обходится новосибирским родителям в 23 тысячи рублей.