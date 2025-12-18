В ближайшие дни в Новосибирске ожидаются морозы до -24 градусов

В регионах Сибирского федерального округа с 18 по 20 декабря ожидаются сильные морозы, штормовой ветер, снегопады и метели.

В Новосибирской области 19 и 20 декабря ночью температура опустится до -24 градусов, днем — до -20. Порывы ветра достигнут 15 м/с. В субботу, 20 декабря, синоптики прогнозируют снег и метели.

В Алтайском крае и Республике Алтай ветер усилится до 25 м/с. Уже 18 декабря в горах Республики Алтай начнется метель с ветром до 25 м/с. В Омской области по данным Обь-Иртышского УГМС с 18 по 20 декабря ночью похолодает до -29 градусов, пойдет небольшой снег, местами метель. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

В Томской области с 18 по 20 декабря ночью похолодает до минус 24-37 градусов, а днем — до минус 14-31 градуса. Ожидается снег, изморозь и гололедица. Ветер местами будет достигать 13 м/с.

В Красноярском крае, Хакасии и Тыве 18 декабря ветер усилится до 25 м/с. На дорогах центральных и южных районов образуется гололедица. В горах с 18 по 20 декабря сохраняется высокая лавинная опасность. В горах Хакасии ожидается сильный снег и метель.

